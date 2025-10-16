Live TV

Cum să aerisești corect caloriferele la începutul sezonului rece, potrivit specialiștilor. Ce riscuri există pentru o centrală proprie

Camelia Sinca Data publicării:
Cum aerisești caloriferele. Foto Getty Images
Cum aerisești caloriferele. Foto Getty Images
Din articol
Cum se face aerisirea caloriferelor Aerisirea caloriferelor atunci când avem centrală proprie De câte ori pe an este recomandat să aerisim caloriferele Ce riscuri există dacă nu se realizează aerisirea caloriferelor

Aerisirea caloriferelor este una dintre cele mai importante operațiuni de întreținere a sistemului de încălzire, având un impact direct asupra eficienței acestuia și asupra temperaturii optime din locuință. Eliminarea aerului din instalație asigură o circulație uniformă a agentului termic și permite caloriferelor să funcționeze la capacitate maximă. Când este momentul potrivit pentru aerisire și care sunt pașii recomandați de specialiști pentru a realiza corect acest proces.

Procedura de aerisire se aplică în mod uniform tuturor tipurilor de calorifere, indiferent de materialul din care sunt realizate, fie că este vorba de oțel, aluminiu sau fontă.

Cum se face aerisirea caloriferelor

„Primul pas este să închidem robinetul de tur, care este amplasat în partea superioară a caloriferului și prin care se realizează intrarea apei calde în instalație. În continuare, se deschide lent aerisitorul folosind o cheie sau o șurubelniță.

  • (Aerisitorul este un mic ștuț amplasat, de regulă, în colțul superior al caloriferului și are rolul de a permite eliberarea aerului acumulat în interiorul instalației.)

Se poziționează sub calorifer, mai exact sub ștuțul aerisitorului, un recipient (de exemplu, un vas sau un pahar) destinat colectării apei care va fi evacuată în timpul procesului de aerisire. Această măsură previne scurgerea accidentală a apei pe pardoseală. 

În momentul deschiderii aerisitorului, robinetul de retur (care este situat în partea inferioară a caloriferului) trebuie să rămână deschis, astfel încât presiunea apei să împingă aerul acumulat către partea superioară și să fie evacuat prin aerisitor.

În timpul aerisirii, robinetul de retur (situat în partea inferioară a caloriferului) trebuie să rămână deschis, astfel încât presiunea apei să împingă aerul acumulat către partea superioară și să fie evacuat prin aerisitor. Din acest moment, aerul reținut în calorifer începe să fie eliminat treptat prin orificiul de aerisire. Este important ca deschiderea aerisitorului să se facă lent, pentru a evita pierderile bruște de apă și pentru a asigura un proces controlat de evacuare a aerului.

În această etapă, instalația este supusă presiunii normale de funcționare. Datorită robinetului de retur (inferior) care rămâne deschis, apa este împinsă în circuit, determinând evacuarea aerului prin partea superioară a caloriferului, respectiv prin aerisitor.

Pe măsură ce aerul este complet eliminat, în aerisitor începe să se scurgă o cantitate mică de apă - acesta este semnul că procesul de aerisire s-a încheiat cu succes.

După închiderea aerisitorului, se redeschide robinetul de tur, cel care a fost închis la începutul procedurii. În acest mod, circuitul de apă este restabilit, iar caloriferul este complet aerisit și pregătit pentru funcționarea optimă a sistemului de încălzire.”, a explicat pentru Digi24.ro Mihai Udriște, instalator tehnician

Aerisirea caloriferelor atunci când avem centrală proprie

„În situația în care locuința este echipată cu o centrală termică proprie, procesul de aerisire a echipamentelor implică și alte verificări. Mai exact, în cazul unei centrale proprii, odată cu aerisirea caloriferelor, este necesară și refacerea presiunii din instalație și echilibrarea întregului circuit termic, pentru a asigura o distribuție uniformă a agentului termic către toate caloriferele.

Nerespectarea acestui pas poate conduce la dezechilibre în funcționarea sistemului: unele calorifere pot fi calde, în timp ce altele pot rămâne parțial sau complet reci, din cauza lipsei de circulație a apei în respectivele zone ale instalației.

Atunci când sistemul de încălzire este deservit de o centrală termică individuală, eliminarea aerului sau a apei din calorifere poate determina scăderea presiunii din instalație. Într-o asemenea situație, este necesară refacerea presiunii optime direct din centrală, operațiune care trebuie efectuată de un specialist autorizat, pentru a preveni eventualele dezechilibre sau disfuncționalități ale sistemului.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

De câte ori pe an este recomandat să aerisim caloriferele

„Procesul de aerisire a caloriferelor trebuie efectuat, în mod obligatoriu, cel puțin o dată pe an, imediat după umplerea instalației de încălzire. În cazul sistemelor centralizate, acest moment este, de regulă, anunțat de administrația imobilului, pentru ca locatarii să poată efectua operațiunea în siguranță și să evite eventualele incidente.

De asemenea, chiar dacă a fost făcută o aerisire inițială, în apă pot persista mici particule de aer care, în timp, formează bule în interiorul instalației. Din acest motiv, se recomandă realizarea unei aerisiri suplimentare în cursul sezonului rece, ideal la jumătatea ierni, pentru a menține eficiența termică a sistemului de încălzire.”, a mai precizat Mihai Udriște

Ce riscuri există dacă nu se realizează aerisirea caloriferelor

Este important de menționat că și în timpul procesului de aerisire pot apărea anumite riscuri. Aerisitorul nu trebuie desfăcut complet, deoarece o deschidere bruscă poate provoca evacuarea unei cantități mari de apă și, în consecință, riscul unei inundații.

De asemenea, dacă robinetul caloriferului este defect, manipularea acestuia în timpul aerisirii poate duce la scurgeri de apă pe lângă garnituri. Într-o astfel de situație, robinetul trebuie înlocuit, iar operațiunea trebuie realizată exclusiv de un instalator autorizat. Se recomandă verificarea și, dacă este necesar, înlocuirea robinetului la un interval de aproximativ 3-5 ani, pentru a asigura o funcționare sigură și eficientă a sistemului.

Și nu în ultimul rând, lipsa unei aerisiri periodice poate afecta semnificativ performanța sistemului de încălzire. Aerul acumulat în interiorul caloriferelor împiedică circulația uniformă a agentului termic, ceea ce conduce la o distribuție inegală a căldurii. În consecință, unele zone ale caloriferului pot rămâne reci, iar randamentul întregii instalații scade. Aerisirea caloriferelor trebuie efectuată imediat după pornirea sistemului de încălzire, în momentul în care agentul termic circulă deja prin instalație.”, conchide Mihai Udriște, instalator tehnician

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
2
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
3
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care...
mana introduce card in atm, close up
4
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite...
ben hodges profimedia-0478130954
5
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele...
Veste uriașă: Adrian Mutu s-a înțeles cu Fiorentina!
Digi Sport
Veste uriașă: Adrian Mutu s-a înțeles cu Fiorentina!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Autostrada A7
Autostrada A7 Mizil-Buzău se deschide vineri, dar șoferii vor avea...
NATO Leaders Attend 2025 Summit In The Hague
De ce a decis Trump în cele din urmă să ajute Ucraina să atace...
Anna Paulina Luna / John F. Kennedy în mașină înainte să fie asasinat
O aleasă din Congresul SUA, care a fost în România, a primit de la...
EU drone unmanned autonomous technology of espionage and strikes on the enemy, Europe defense against invaders
Noi detalii despre planul ambițios pentru reînarmarea UE: „Rusia, o...
Ultimele știri
Programul pelerinajului Sfântului Dimitrie cel Nou în 2025, la București. Când are loc procesiunea Calea Sfinților
Autoritățile din Los Angeles au decretat starea de urgenţă pentru a ajuta victimele raidurilor antimigranţi
Jurnaliștii acreditați la Pentagon au predat legitimaţiile de acces şi au părăsit clădirea, neacceptând noile reguli impuse
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sobe la bloc
Viața de bloc, cu sobe pe lemne. Orașul din România în care autoritățile îi „încălzesc” pe oameni doar cu promisiuni
Căldură pe timpul zilei în București. Foto Getty Images
Când se va da drumul la căldură pe timpul zilei în Capitală. Reprezentanții CMTEB explică în ce condiții ar putea începe distribuția
BUCURESTI - SANTIER - TERMOFICARE - 11 DEC 2023
Iarna în Capitală. Explicațiile primarului interimar despre ce-i asteaptă pe bucureșteni privind furnizarea căldurii și a apei calde
Robinet de termoficare
Sute de blocuri și două spitale din București rămân fără apă caldă și căldură. Termoenergetica finalizează lucrările de modernizare
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi centrala termică pentru un somn odihnitor
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, noi dezvăluiri incendiare. Rob Kardashian a vrut să se căsătorească cu ea, dar Elvis a...
Cancan
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se grăbea biata...
Fanatik.ro
Salariile uriașe ale conducerii Autorității de Supraveghere Financiară, luate în vizor de Parlament. Cum au...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Imagini inedite cu nepoatele lui Gigi Becali. Cum au apărut Teodora și soțul, Mihai Mincu, într-un parc din...
Adevărul
Costul vieții în 2025: cele mai accesibile și cele mai scumpe țări din lume. Cât te costă să trăiești în...
Playtech
Cele mai mari pensii din România, pe regiuni ale țării. Diferențele ajung și la 1.300 de lei de la un oraș la...
Digi FM
Donald Trump, fermecat de cea mai tânără purtătoare de cuvânt din istoria Casei Albe. Cine e și cum arată...
Digi Sport
S-a făcut anunțul oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
Adevarul
Criza foștilor coasigurați: ce pot face românii rămași fără asigurare ca să evite Urgențele
Newsweek
Anunț pentru pensionarii care au depus cerere de trecere la pensie limită de vârstă. Se dau banii!
Digi FM
O tânără prezentatoare TV din Milano a fost ucisă de iubitul ei de 52 de ani. Cearta ar fi izbucnit după ce...
Digi World
Renunţarea la fumat, chiar şi mai târziu în viaţă, ar putea ajuta la încetinirea apariţiei problemelor de...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nu ai cum să-l recunoști! A jucat în "Singur acasă", dar azi nu se mai poate deplasa decât în cărucior
UTV
Emily Burghelea, momente de panică înainte de naștere. „Mi s-a rupt apa ca în filme” – a devenit mamă pentru...