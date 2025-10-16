Cum să aerisești corect caloriferele la începutul sezonului rece, potrivit specialiștilor. Ce riscuri există pentru o centrală proprie

Aerisirea caloriferelor este una dintre cele mai importante operațiuni de întreținere a sistemului de încălzire, având un impact direct asupra eficienței acestuia și asupra temperaturii optime din locuință. Eliminarea aerului din instalație asigură o circulație uniformă a agentului termic și permite caloriferelor să funcționeze la capacitate maximă. Când este momentul potrivit pentru aerisire și care sunt pașii recomandați de specialiști pentru a realiza corect acest proces.

Procedura de aerisire se aplică în mod uniform tuturor tipurilor de calorifere, indiferent de materialul din care sunt realizate, fie că este vorba de oțel, aluminiu sau fontă.

Cum se face aerisirea caloriferelor

„Primul pas este să închidem robinetul de tur, care este amplasat în partea superioară a caloriferului și prin care se realizează intrarea apei calde în instalație. În continuare, se deschide lent aerisitorul folosind o cheie sau o șurubelniță.

(Aerisitorul este un mic ștuț amplasat, de regulă, în colțul superior al caloriferului și are rolul de a permite eliberarea aerului acumulat în interiorul instalației.)

Se poziționează sub calorifer, mai exact sub ștuțul aerisitorului, un recipient (de exemplu, un vas sau un pahar) destinat colectării apei care va fi evacuată în timpul procesului de aerisire. Această măsură previne scurgerea accidentală a apei pe pardoseală.

În momentul deschiderii aerisitorului, robinetul de retur (care este situat în partea inferioară a caloriferului) trebuie să rămână deschis, astfel încât presiunea apei să împingă aerul acumulat către partea superioară și să fie evacuat prin aerisitor.

În timpul aerisirii, robinetul de retur (situat în partea inferioară a caloriferului) trebuie să rămână deschis, astfel încât presiunea apei să împingă aerul acumulat către partea superioară și să fie evacuat prin aerisitor. Din acest moment, aerul reținut în calorifer începe să fie eliminat treptat prin orificiul de aerisire. Este important ca deschiderea aerisitorului să se facă lent, pentru a evita pierderile bruște de apă și pentru a asigura un proces controlat de evacuare a aerului.

În această etapă, instalația este supusă presiunii normale de funcționare. Datorită robinetului de retur (inferior) care rămâne deschis, apa este împinsă în circuit, determinând evacuarea aerului prin partea superioară a caloriferului, respectiv prin aerisitor.

Pe măsură ce aerul este complet eliminat, în aerisitor începe să se scurgă o cantitate mică de apă - acesta este semnul că procesul de aerisire s-a încheiat cu succes.

După închiderea aerisitorului, se redeschide robinetul de tur, cel care a fost închis la începutul procedurii. În acest mod, circuitul de apă este restabilit, iar caloriferul este complet aerisit și pregătit pentru funcționarea optimă a sistemului de încălzire.”, a explicat pentru Digi24.ro Mihai Udriște, instalator tehnician

Aerisirea caloriferelor atunci când avem centrală proprie

„În situația în care locuința este echipată cu o centrală termică proprie, procesul de aerisire a echipamentelor implică și alte verificări. Mai exact, în cazul unei centrale proprii, odată cu aerisirea caloriferelor, este necesară și refacerea presiunii din instalație și echilibrarea întregului circuit termic, pentru a asigura o distribuție uniformă a agentului termic către toate caloriferele.

Nerespectarea acestui pas poate conduce la dezechilibre în funcționarea sistemului: unele calorifere pot fi calde, în timp ce altele pot rămâne parțial sau complet reci, din cauza lipsei de circulație a apei în respectivele zone ale instalației.

Atunci când sistemul de încălzire este deservit de o centrală termică individuală, eliminarea aerului sau a apei din calorifere poate determina scăderea presiunii din instalație. Într-o asemenea situație, este necesară refacerea presiunii optime direct din centrală, operațiune care trebuie efectuată de un specialist autorizat, pentru a preveni eventualele dezechilibre sau disfuncționalități ale sistemului.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

De câte ori pe an este recomandat să aerisim caloriferele

„Procesul de aerisire a caloriferelor trebuie efectuat, în mod obligatoriu, cel puțin o dată pe an, imediat după umplerea instalației de încălzire. În cazul sistemelor centralizate, acest moment este, de regulă, anunțat de administrația imobilului, pentru ca locatarii să poată efectua operațiunea în siguranță și să evite eventualele incidente.

De asemenea, chiar dacă a fost făcută o aerisire inițială, în apă pot persista mici particule de aer care, în timp, formează bule în interiorul instalației. Din acest motiv, se recomandă realizarea unei aerisiri suplimentare în cursul sezonului rece, ideal la jumătatea ierni, pentru a menține eficiența termică a sistemului de încălzire.”, a mai precizat Mihai Udriște

Ce riscuri există dacă nu se realizează aerisirea caloriferelor

Este important de menționat că și în timpul procesului de aerisire pot apărea anumite riscuri. Aerisitorul nu trebuie desfăcut complet, deoarece o deschidere bruscă poate provoca evacuarea unei cantități mari de apă și, în consecință, riscul unei inundații.

De asemenea, dacă robinetul caloriferului este defect, manipularea acestuia în timpul aerisirii poate duce la scurgeri de apă pe lângă garnituri. Într-o astfel de situație, robinetul trebuie înlocuit, iar operațiunea trebuie realizată exclusiv de un instalator autorizat. Se recomandă verificarea și, dacă este necesar, înlocuirea robinetului la un interval de aproximativ 3-5 ani, pentru a asigura o funcționare sigură și eficientă a sistemului.

Și nu în ultimul rând, lipsa unei aerisiri periodice poate afecta semnificativ performanța sistemului de încălzire. Aerul acumulat în interiorul caloriferelor împiedică circulația uniformă a agentului termic, ceea ce conduce la o distribuție inegală a căldurii. În consecință, unele zone ale caloriferului pot rămâne reci, iar randamentul întregii instalații scade. Aerisirea caloriferelor trebuie efectuată imediat după pornirea sistemului de încălzire, în momentul în care agentul termic circulă deja prin instalație.”, conchide Mihai Udriște, instalator tehnician