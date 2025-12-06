Cum să îți stabilești bugetul pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Recomandările specialiștilor: „O planificare financiară riguroasă”

Pe măsură ce se apropie perioada sărbătorilor de iarnă, planificarea cheltuielilor devine esențială, având în vedere provocările generate de cadouri, mese festive și eventuale vacanțe. Gestionarea atentă a bugetului nu numai că reduce presiunea asupra resurselor personale, ci și ajută la prevenirea unor situații neplăcute. Adrian Negrescu, consultant economic, a explicat pentru Digi24.ro ce presupune o astfel de strategie și cum poate asigura un sezon festiv echilibrat din punct de vedere financiar.

Planificarea cheltuielilor personale pentru perioada sărbătorilor nu este numai o măsură de precauție, ci un instrument important pentru menținerea echilibrului financiar. Fără un plan clar, riscul de depășire a bugetului crește, iar consecințele pot afecta stabilitatea economică în lunile care urmează.

Cum îți stabilești bugetul pentru sărbătorile de iarnă

„Crăciunul din 2025 reprezintă, poate mai mult decât în anii trecuți, un moment potrivit pentru a ne îndrepta atenția către noi înșine și către alegerile care ne aduc reală satisfacție. În acest context, devine esențial să optăm pentru cumpărarea unor produse care ne bucură cu adevărat, ne îmbunătățesc starea de spirit și au o valoare concretă în rutina noastră de zi cu zi.

Totodată, accentul ar trebui pus pe calitate în detrimentul cantității, iar o planificare financiară riguroasă poate transforma masa de sărbători într-un prilej autentic de bucurie. O organizare atentă permite ca momentul festiv să fie celebrat așa cum se cuvine, fără presiuni suplimentare asupra bugetului familiei.”, a declarat Adrian Negrescu

Calculează veniturile, fă o listă de cumpărături și estimează costurile

„Atunci când alegem cadourile pentru sărbătorile de iarnă este esențial să nu ne lăsăm ghidați de intensitatea publicității din această perioadă sau de ofertele care ne atrag atenția în spațiul public. În schimb, este recomandat să ne definim propriile repere, să stabilim tipul de cadouri și modul în care dorim să petrecem momentele festive în familie, ținând cont de obiceiurile și preferințele celor apropiați.

Din punct de vedere financiar, recomandarea este să începem prin a evalua cu exactitate ce intenționăm să achiziționăm, raportându-ne strict la necesități. Este important să întocmim o listă clară, iar pe baza acesteia să analizăm cu atenție prețurile și promoțiile din magazine înainte de a lua o decizie. Este important să cumpărăm inteligent și să ținem cont de bugetul pe care îl direcționăm către achiziții.”, a precizat sursa Digi24.ro

Bani puși deoparte pentru cheltuieli neprevăzute

„Indiferent de perioada anului, menținerea unei rezerve financiare rămâne esențială, însă în preajma sărbătorilor de iarnă devine cu atât mai importantă, având în vedere posibilitatea apariției unor cheltuieli neprevăzute. Este recomandat să analizăm atent cheltuielile planificate și să alocăm o parte din venituri pentru aceste situații. În acest sens, este indicat să includem o marjă suplimentară de aproximativ 10-15% peste bugetul inițial stabilit.

Să nu uităm că, dincolo de cadouri și pregătiri festive, aceasta este și o perioadă în care facturile la utilități, în special la gaze și energie, pot înregistra creșteri semnificative. O gestionare responsabilă a finanțelor ne ajută să menținem echilibrul bugetar și să traversăm sărbătorile fără stres financiar.”, conchide Adrian Negrescu, consultant economic