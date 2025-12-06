Live TV

Cum să îți stabilești bugetul pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Recomandările specialiștilor: „O planificare financiară riguroasă”

Camelia Sinca Data publicării:
Cum îți planifici bugetul pentru sărbători. Foto Getty Images
Cum îți planifici bugetul pentru sărbători. Foto Getty Images
Din articol
Cum îți stabilești bugetul pentru sărbătorile de iarnă

Pe măsură ce se apropie perioada sărbătorilor de iarnă, planificarea cheltuielilor devine esențială, având în vedere provocările generate de cadouri, mese festive și eventuale vacanțe. Gestionarea atentă a bugetului nu numai că reduce presiunea asupra resurselor personale, ci și ajută la prevenirea unor situații neplăcute. Adrian Negrescu, consultant economic, a explicat pentru Digi24.ro ce presupune o astfel de strategie și cum poate asigura un sezon festiv echilibrat din punct de vedere financiar.

Planificarea cheltuielilor personale pentru perioada sărbătorilor nu este numai o măsură de precauție, ci un instrument important pentru menținerea echilibrului financiar. Fără un plan clar, riscul de depășire a bugetului crește, iar consecințele pot afecta stabilitatea economică în lunile care urmează.

Cum îți stabilești bugetul pentru sărbătorile de iarnă

„Crăciunul din 2025 reprezintă, poate mai mult decât în anii trecuți, un moment potrivit pentru a ne îndrepta atenția către noi înșine și către alegerile care ne aduc reală satisfacție. În acest context, devine esențial să optăm pentru cumpărarea unor produse care ne bucură cu adevărat, ne îmbunătățesc starea de spirit și au o valoare concretă în rutina noastră de zi cu zi.

Totodată, accentul ar trebui pus pe calitate în detrimentul cantității, iar o planificare financiară riguroasă poate transforma masa de sărbători într-un prilej autentic de bucurie. O organizare atentă permite ca momentul festiv să fie celebrat așa cum se cuvine, fără presiuni suplimentare asupra bugetului familiei.”, a declarat Adrian Negrescu

Calculează veniturile, fă o listă de cumpărături și estimează costurile

„Atunci când alegem cadourile pentru sărbătorile de iarnă este esențial să nu ne lăsăm ghidați de intensitatea publicității din această perioadă sau de ofertele care ne atrag atenția în spațiul public. În schimb, este recomandat să ne definim propriile repere, să stabilim tipul de cadouri și modul în care dorim să petrecem momentele festive în familie, ținând cont de obiceiurile și preferințele celor apropiați.

Din punct de vedere financiar, recomandarea este să începem prin a evalua cu exactitate ce intenționăm să achiziționăm, raportându-ne strict la necesități. Este important să întocmim o listă clară, iar pe baza acesteia să analizăm cu atenție prețurile și promoțiile din magazine înainte de a lua o decizie. Este important să cumpărăm inteligent și să ținem cont de bugetul pe care îl direcționăm către achiziții.”, a precizat sursa Digi24.ro

Bani puși deoparte pentru cheltuieli neprevăzute

„Indiferent de perioada anului, menținerea unei rezerve financiare rămâne esențială, însă în preajma sărbătorilor de iarnă devine cu atât mai importantă, având în vedere posibilitatea apariției unor cheltuieli neprevăzute. Este recomandat să analizăm atent cheltuielile planificate și să alocăm o parte din venituri pentru aceste situații. În acest sens, este indicat să includem o marjă suplimentară de aproximativ 10-15% peste bugetul inițial stabilit.

Să nu uităm că, dincolo de cadouri și pregătiri festive, aceasta este și o perioadă în care facturile la utilități, în special la gaze și energie, pot înregistra creșteri semnificative. O gestionare responsabilă a finanțelor ne ajută să menținem echilibrul bugetar și să traversăm sărbătorile fără stres financiar.”, conchide Adrian Negrescu, consultant economic

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
isw
1
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
Culoarea anului 2026. Foto Pantone
2
Care este culoarea anului 2026: Ce semnificație are nuanța aleasă, conform Institutului...
BUCURESTI - GDS - PREMIU - VICTOR REBENGIUC - 1 APR 2025
3
Victor Rebengiuc: „Refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi”. Motivul invocat de...
JD Vance
4
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a...
diana buzoianu in birou
5
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating de el, spune...
"Omul ăsta n-are nicio rușine!" Președintele FIFA a "comis-o" și la tragere, după selfie-ul cu sicriul lui Pele
Digi Sport
"Omul ăsta n-are nicio rușine!" Președintele FIFA a "comis-o" și la tragere, după selfie-ul cu sicriul lui Pele
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Tradiții de Moș Nicolae. Foto Getty Images
Tradiții de Moș Nicolae: Ce cadouri primesc copiii cuminți. Ce semnifică nuielușa sau cărbunii lăsați în ghete
Legenda lui Moș Nicolae. Cum a luat naștere tradiția cadourilor. Foto Getty Images
Legenda Sfântului Nicolae: De unde a luat naștere tradiția cadourilor în ghete și cum a evoluat acest obicei de-a lungul anilor
oameni la targul de craciun din bucuresti
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion. Meteorologii au actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni
Girl hands counting Romanian LEI currency and Euro banknotes, close up
România va avea nevoie de împrumuturi de peste 275 de miliarde de lei în 2026. Șeful Trezoreriei: „Este crucial să reducem deficitul”
brad impodobit
„90% sunt din import”. A început goana după bradul de Crăciun. Cât costă și ce preferă românii
Recomandările redacţiei
clădire incendiată în Kramatorsk / soldat ucrainean
De ce Rusia nu va accepta pacea fără „Centura de Fortărețe” a...
masini
România e campioană la accidente rutiere în UE. Cât ne costă, de...
PRAHOVA - CAMPINA - APA POTABILA - 01 DEC 2025
Furnizarea apei se reia treptat în Prahova, dar nu pentru consum...
Giorgia Meloni Meets With Bulgarian Prime Minister Rossen Jeliazkov In Rome - 01 Dec 2025
Giorgia Meloni își etalează puterea la o petrecere de Crăciun...
Ultimele știri
Dezastrul natural care a declanșat cea mai devastatoare pandemie din istoria Europei. De ce s-a răspândit așa de repede Moartea Neagră
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor rusești după ce au intrat pe horn
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Nicolae: Cui recomandă preotul să urezi „La mulți ani” pe 6 decembrie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mireasă supărată după ce proaspăta cumnată a furat toată atenția la nuntă. Ce a spus tuturor invitaților...
Cancan
Ultimele imagini cu Rodica Stănescu înainte să moară! Se transformare radical de dragul iubitului...
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu divorțul dintre Ioana și Ilie Năstase. Cei doi au întrerupt legătura complet: ”Nu știu...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir a aruncat bomba în direct! A anunțat cine iese primar general al Bucureștiului
Adevărul
Cum este lăudat un restaurant românesc din Olanda în presa locală. Preparatul care i-a impresionat pe...
Playtech
Temperatura pe care să nu o setezi niciodată la centrala termică. Are cel mai mare consum și îți umflă...
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
"Mi-e scârbă!" Au văzut ce a făcut FIFA la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială: "Absolut dezgustător"
Pro FM
Kelly Osbourne a izbucnit în plâns în primul interviu TV după moartea lui Ozzy: "N-am simțit niciodată ceva...
Film Now
Kim Cattrall și Russell Thomas s-au căsătorit în Londra. Și-au dorit o ceremonie discretă și au avut doar 12...
Adevarul
Cum se infiltrează agenții ruși în apropierea bazelor militare și infrastructurii critice din țări NATO
Newsweek
Dezamăgire la Mica Recalculare. Pensionarii au primit doar 100 lei în plus. „Am lucrat în grupe, 3 schimburi”
Digi FM
Halle Berry surprinde cu o rară declarație politică: "Nu ar trebui să fie următorul nostru președinte, zic și...
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Momentul când un pui de focă dă buzna într-un pub din Noua Zeelandă. Angajații au crezut inițial că e un câine
Film Now
A fost făcută publică înregistrarea apelului la Urgențe în cazul Tara Reid. Apelantul, disperat: „Nu poate...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă