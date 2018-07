Cum să-ți micşorezi ratele cu 40% în cel mult 90 de zile

Există o soluţie pentru cei care au probleme cu plata ratelor la credit. Debitorii care ajung în situaţia de a nu mai putea suporta ratele la credit pot negocia cu banca sau pot cere ajutorul Centrului pentru Soluționarea Alternativă A Litigiilor Bancare (CSALB). Şi procesul este simplu, totul se poate rezolva online şi în cel mult 90 de zile. Astfel, ratele se pot micşora şi cu 40%.

Perian Nicuşor a accesat în 2007 un credit ipotecar în franci elveţieni. Problemele au apărut doar după un an când rata creditului a început să crească.

Nicuşor Perian: „A fost în valoare de 105.000 franci, era echivalentul a 60.000 de euro la momentul respectiv. Prima oară când am contractat creditul am început cu o rată de 1.100 de lei, 11 milioane, a avut dobândă fixă un an de zile şi după a sărit la 1.400 de lei. Treptat, rata noastră a ajuns pe undeva pe la 2.700 de lei”

Nicuşor a încercat să negocieze singur cu banca, însă nu a obţinut rezultatele dorite, aşa că a apelat la Centrul de Soluţionare Alternativă.

Nicuşor Perian: „După nenumărate sesizări am reuşit să scădem la 2.500 de lei. Tot era mult pentru că nu puteam face faţă ratei respective, am luat trei locuri de muncă. Am mers la CSALB cu gândul că poate rezolv ceva. Ne-a propus să trecem în lei, cu o rată de 1.700, e, 1.700 a fost ok, o sumă rezonabilă, domnul de la CSALB a chemat banca, a discutat şi ei au acceptat”.

Alexandru Păunescu, reprezentant CSLAB: „Nu au nimic de pierdut să intre în procedura de soluţionare, nu au niciun fel de costuri, se pot retrage din procedură. Pot să încerce să rezolve problema cu banca negociind şi nu în instanţă”.

Centrul de Soluţionare Alternativă rezolvă cererile debitorilor în cel mult 90 de zile. Însă înainte de a cere ajutorul centrului, consumatorul trebuie neapărat să contacteze banca.

Irina Chiţu - analist finaciar: „Poate să îţi ofere o refinanţare ori o restructurare a creditului prin reduceri de comisioane, sau o perioadă de graţiere prin care se plătesc doar anumite comisioane sau creşterea perioadei de returnare a creditului”.

Anul acesta, peste 570 de români au depus cereri la centrul de soluţionare şi peste 220 din dosare au fost soluţionate.

