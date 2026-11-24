Inteligența artificială poate schimba modul în care sunt desfășurate numeroase activități profesionale, însă cererea de personal pe piața muncii din România rămâne ridicată în domeniile în care experiența practică și intervenția umană sunt esențiale. Construcțiile, alimentația publică și logistica se numără printre sectoarele cu deficit de angajați. Elena Panțiru, vicepreședintele Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă, a explicat pentru Digi24.ro care sunt meseriile greu de automatizat și cum evoluează criteriile de recrutare în 2026.

Odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale, perspectivele de angajare se modifică, iar cerințele companiilor evoluează în funcție de posibilitățile de automatizare a activităților. Unele profesii trec prin transformări importante, în timp ce altele continuă să înregistreze o cerere ridicată pe piața muncii.

Se schimbă piața muncii în România?

„Integrarea inteligenței artificiale nu presupune înlocuirea forței de muncă, ci mai degrabă vorbim despre o completare sau un ajutor adăugat performanței umane la un nivel oarecum mai ridicat. Trebuie să avem în vedere că aproape toate profesiile necesită empatie, discernământ și responsabilitate, calități specifice oamenilor, pe care roboții nu le pot reproduce integral.

Nu am observat o scădere a solicitărilor de forță de muncă, cel puțin în domeniile obișnuite precum: construcții, HoReCa, fabrici, curierat, etc. Din practică și experiență, cunosc faptul că anumiți angajatori, atunci când analizează organigrama și doresc implementarea unor tehnologii de tip AI, iau în considerare instruirea angajaților pentru noul nivel și nu înlocuirea lor.

Performanța reală este adusă prin împletirea celor două componente: AI și factorul uman. Cele mai căutate domenii sunt cele în care automatizarea și tehnologia nu pot înlocui complet intervenția umană.”, a explicat Elena Panțiru, vicepreședinte Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM)

Ce s-a schimbat în acest an

„Avem un cadru legal complet nou. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2026, în vigoare din 27 aprilie 2026, a înlocuit o întreagă procedură. Avizul de angajare a dispărut; în locul lui există o cerere unică, depusă în platforma electronică WorkinRomania.gov.ro, reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 602/2026.

Prin noile norme, a fost introdusă „Lista ocupațiilor deficitare”. Se emite de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și funcționează drept un filtru: un angajator poate aduce un lucrător din afara Uniunii Europene numai pentru o ocupație aflată pe această listă.

Lista a fost deja revizuită o dată, la trei luni de la prima emitere, și se emite în baza Metodologiei aprobate prin Ordinul nr. 987/2026, iar în urma dezbaterilor, la care PIFM a participat, s-a decis elaborarea unui ghid prin care Lista să poată fi actualizată ori de câte ori este nevoie, nu doar semestrial.

În acest moment se consultă publicul pentru formularea ghidului respectiv, prin care angajatorii vor putea cere introducerea unor ocupații noi în listă. Sperăm că acest ghid va fi ușor de parcurs, luând în considerare dorința Ministerului Muncii, Familiei pentru debirocratizare și digitalizare. Așteptăm forma finală a ghidului, care sperăm că va fi eficient și ușor de implementat.”, a mai explicat vicepreședintele PIFM

Ce meserii sunt greu de înlocuit de inteligența artificială

„Pentru anumite profesii cu tradiție îndelungată, chiar dacă au integrat parțial tehnologii moderne, substituția completă prin automatizare rămâne aproape improbabilă. În această categorie se regăsesc ocupații precum cele de profesori, educatori, medici, asistente sau antrenori, unde interacțiunea umană, judecata contextuală și responsabilitatea etică sunt esențiale.

Situația este similară și în domenii aparent mai tehnice, cum este sectorul construcțiilor. Deși utilajele performante și soluțiile digitale au eficientizat procesele, fiecare șantier are particularități proprii, ceea ce limitează posibilitatea standardizării totale. Roboții pot susține activitățile repetitive din producția industrială, însă pe un șantier real variabilitatea condițiilor impune adaptare constantă, decizii rapide și experiență practică - elemente dificil de replicat integral prin inteligență artificială.

Astfel, meserii precum cele de zidar, dulgher, schelar, electrician sau instalator demonstrează că, paradoxal, tocmai ocupațiile considerate tradiționale se numără astăzi printre cele mai rezistente în fața automatizării. Toate se regăsesc pe lista oficială de astăzi, enumăr o parte dintre ele: zidari/zidar roșar-tencuitor 711205, zidar pietrar 711203; dulgheri/dulgher 711501; electricieni/electrician în construcții 741101 și alte unsprezece poziții; bucătari/bucătar 512001, ajutor bucătar 941101; personalul care se ocupă de vase/lucrător bucătărie (spălător vase mari) 941201.

Profesiile bazate pe interacțiune umană și creativitate

La fel putem spune și de profesiile din domeniul ospitalității și al serviciilor, unde componenta umană rămâne decisivă. Ocupații precum cele de bucătari, barista sau personal responsabil de manipularea veselei în bucătăriile profesionale ilustrează faptul că, deși există echipamente automatizate, inclusiv mașini industriale de spălat vase, intervenția umană este indispensabilă pentru operare, organizare și adaptare la fluxul real de lucru.

Ministerul a trecut ocupația în Monitorul Oficial, sub denumirea „lucrător bucătărie (spălător vase mari)”. Așa cum spuneam, aceste joburi nu pot fi acoperite decât de oameni. Între timp, statul a făcut același lucru în Monitorul Oficial. Nu mai este opinia unui patronat, ci este un act normativ. Dacă inteligența artificială ar fi înlocuit aceste meserii, Lista ocupațiilor deficitare nu ar mai fi avut obiect.

Chiar dacă soluțiile digitale pot optimiza gestionarea comenzilor ori a rezervărilor, experiența clientului depinde în continuare de interacțiunea directă, de empatie și de capacitatea personalului de a gestiona situații neprevăzute, elemente dificil de reprodus integral prin tehnologie.

De asemenea, profesia de actor rămâne profund ancorată în expresivitatea și autenticitatea emoției umane. Oricât de avansate ar deveni sistemele artificiale, capacitatea de a transmite trăiri credibile pe scenă sau pe ecran este strâns legată de prezența și sensibilitatea interpretului.”, a completat Elena Panțiru

„Lista ocupațiilor deficitare”: măsura cea mai directă a realității din piața muncii

„În noiembrie, Ministerul Muncii a reemis „Lista ocupațiilor deficitare” prin Ordinul nr. 1.714/2026, cu 372 de poziții dominate de construcții, instalații, alimentație publică și logistică - iar aici nu este o enumerare teoretică. O ocupație intră în Listă numai după ce angajatorul dovedește, cu demersuri proprii și prin ANOFM, că postul este vacant.

Dacă ocupațiile ar fi fost preluate de AI, posturile nu ar mai fi fost vacante, justificările ar fi căzut, iar metodologia prevede exact acest mecanism: actualizarea Listei se face și prin eliminarea ocupațiilor, semestrial sau ori de câte ori se impune. Faptul că Lista a crescut, nu s-a restrâns, este măsura cea mai directă a realității din piața muncii.

„Automatizarea nu a redus deloc cererea pentru muncă”

Dacă acum câteva luni în urmă se punea întrebarea „ce joburi sunt sigure”, acum putem să ne întrebăm: cine le face, dacă tot sunt sigure și tot rămân neocupate.

Răspunsul are acum cifre oficiale în spate - 372 de ocupații, un contingent de nou admiși aprobat de 90.000, pentru anul 2026, o listă revizuită la trei luni - și o concluzie care se susține singură: automatizarea nu a redus deloc cererea pentru munca în care este nevoie de mâna și de judecata unui om. A mutat-o doar din dezbatere în legislație.”, a transmis Elena Panțiru

Ce locuri de muncă sunt afectate de inteligența artificială

„Există deja domenii în care inteligența artificială și automatizarea și-au făcut simțită prezența. Un exemplu frecvent este interacțiunea cu asistenții virtuali din call-center, care, deși oferă răspunsuri standardizate pentru diverse situații, ajung adesea să redirecționeze utilizatorul către un operator uman atunci când opțiunile predefinite sunt epuizate.

O situație similară se regăsește și în cazul casieriilor self-service: concepute pentru a funcționa autonom și eficient, acestea necesită în practică intervenția personalului atunci când apar blocaje tehnice sau neclarități, ceea ce arată că, în ciuda automatizării, factorul uman rămâne esențial pentru finalizarea procesului.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Cum se schimbă cerințele angajatorilor în 2026?

„Angajatorii au devenit interesați și de competențele suplimentare ale salariaților, nu doar de cele obținute prin certificatele de calificare/studii. Urmăresc ca un angajat să aibă capacitatea de a învăța rapid și de a aplica competențele la situațiile noi.

Interesant este că multe dintre joburile pentru care se fac angajări externe sunt tocmai cele care nu pot fi automatizate complet. Deficitul de forță de muncă din România continuă să se accentueze în mai multe sectoare economice, iar angajatorii apelează tot mai frecvent la muncitori străini pentru a acoperi nevoile operaționale.”, conchide vicepreședintele PIFM