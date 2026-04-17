Cum se consumă corect agheasma mică în Vinerea Luminată, de Izvorul Tămăduirii. Explicațiile preoților

Agheasma mică, apa sfințită folosită frecvent de credincioșii ortodocși, ocupă un loc important în practica religioasă curentă, fiind asociată cu protecția spirituală, binecuvântarea locuinței și întărirea credinței. Săvârșită atât în biserici, cât și în casele oamenilor, această rânduială reflectă o tradiție profund înrădăcinată, depășind dimensiunea simbolică și fiind percepută ca o manifestare concretă a harului divin în viața cotidiană.

Agheasma mică este considerată un reper constant în viața spirituală a credincioșilor, îmbinând tradiția cu nevoia de sprijin și echilibru în existența de zi cu zi.

Ce este agheasma mică

„Agheasma mică reprezintă apa sfințită de preot în cadrul unei slujbe speciale, cunoscută și sub denumirea de „Sfeștanie”, oficiată, de regulă, în prima zi a fiecărei luni sau cu prilejul unor momente importante din viața credincioșilor.

În biserici, această slujbă este săvârșită în mod obișnuit la începutul fiecărei luni, cu o semnificație aparte în anumite zile din calendarul religios, precum 1 august - debutul Postului Adormirii Maicii Domnului, 1 septembrie - începutul anului bisericesc, dar și în Vinerea din Săptămâna Luminată, când este celebrată sărbătoarea Izvorului Tămăduirii.

Spre deosebire de agheasma mare, care se sfințește doar de Bobotează, agheasma mică poate fi oficiată frecvent, inclusiv în casele oamenilor. Aceasta este considerată o formă de binecuvântare continuă, accesibilă credincioșilor în viața de zi cu zi.”, a explicat pentru Digi24.ro Părintele Gabriel Cazacu, preot la mănăstirea Cașin din București

Ce semnifică apa sfințită pentru credincioși

În tradiția ortodoxă, agheasma mică simbolizează lucrarea harului divin asupra lumii materiale. Apa, element fundamental al vieții, devine astfel purtătoare de binecuvântare, fiind sfințită prin rugăciune și prin invocarea Duhului Sfânt.

Pentru credincioși, aceasta are multiple semnificații, fiind asociată cu curățirea sufletească și trupească, protecția împotriva răului, întărirea credinței, precum și cu binecuvântarea locuinței și a familiei. În acest sens, agheasma nu este percepută doar ca un simbol, ci ca un mijloc concret de împărtășire a harului divin.

Când și cum se ia agheasma mică

„Agheasma mică se poate consuma pe tot parcursul anului, de regulă dimineața, pe nemâncate. Credincioșii sunt îndemnați să o ia cu evlavie, după o scurtă rugăciune. Nu există restricții stricte privind zilele în care poate fi consumată, însă este recomandat ca aceasta să fie folosită cu respect și discernământ, ca parte a unei vieți spirituale echilibrate.

Totodată, agheasma este folosită pentru stropirea locuinței, binecuvântarea obiectelor sau a animalelor din gospodărie, dar și ca sprijin spiritual în momentele de încercare ori boală.”, a mai precizat preotul

Slujba de sfințire și rolul preotului

Slujba aghesmei mici cuprinde rugăciuni specifice, lecturi din Sfânta Scriptură și invocarea harului divin asupra apei. În cadrul acesteia, preotul are rolul de mijlocitor, cerând binecuvântarea lui Dumnezeu pentru cei care vor folosi apa sfințită.

Sfeștania este frecvent solicitată de credincioși în propriile locuințe, cu prilejul unor momente importante, precum mutarea într-o casă nouă, începutul unui an sau înaintea unor decizii semnificative.

Legătura apei sfințite cu Izvorul Tămăduirii

O zi deosebit de importantă pentru agheasma mică este sărbătoarea Izvorului Tămăduirii, celebrată în vinerea din Săptămâna Luminată, imediat după Paște. În această zi, în toate bisericile ortodoxe se săvârșește slujba de sfințire a apei. Semnificația acestei sărbători este legată de Maica Domnului, considerată „izvor de vindecare”, iar agheasma sfințită atunci este asociată în mod special cu tămăduirea bolilor și întărirea sufletească.

Agheasma mică rămâne un element central al vieții religioase ortodoxe, oferind credincioșilor o formă accesibilă de apropiere de divinitate. Prin semnificația sa profundă și prin utilizarea constantă, aceasta reflectă legătura vie dintre credință, tradiție și viața de zi cu zi.

