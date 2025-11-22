Cum se obține indemnizația de handicap: Ce presupune evaluarea medicală. Cum se stabilește gradul de dizabilitate

Încadrarea într-un grad de handicap este rezultatul unui proces complex, în care evaluarea medicală și analiza modului în care afecțiunea afectează viața de zi cu zi au un rol central. Această clasificare stabilește nivelul de sprijin necesar pentru a compensa limitările generate de boală. Ulterior, solicitantul depune un dosar complet, iar comisiile de specialitate decid acordarea indemnizației pe baza documentelor și a evaluării funcționale.

În România, potrivit legislației (Legea 448/2006), există tipuri și grade de handicap clar definite. Handicapul poate fi încadrat în mai multe categorii, în funcție de afectarea principală.

Tipuri de handicap

Handicap fizic: Afecțiuni motorii;

Handicap vizual: Deficiențe de vedere.

Handicap auditiv: Deficiențe de auz:

Surdocecitate: O combinație de deficiențe de vedere și auz;

Handicap somatic: Afecțiuni ale sistemului endocrin, metabolismului, rinichi, sistem respirator, piele etc;

Handicap mintal: Dizabilități intelectuale;

Handicap psihic: Probleme de sănătate mintală;

Handicap HIV/SIDA: Persoane diagnosticate cu HIV/SIDA;

Handicap asociat: O combinație de mai multe tipuri de deficiențe;

Boli rare: Afecțiuni rare care pot necesita încadrarea în grad de handicap.

Grade de handicap

Gradul este stabilit în funcție de severitate și de cât de mult afectează autonomia persoanei:

Ușor - afectare minimă, persoana este în mare parte independentă;

Mediu - limitări vizibile, dar persoana se poate descurca parțial singură;

Accentuat - autonomie redusă, este necesar sprijin constant;

Grav - autonomie foarte scăzută; poate include dreptul la asistent personal sau indemnizație de însoțitor.

Cum se obține indemnizația de handicap

Evaluarea și încadrarea într-un grad de dizabilitate

Procesul de evaluarea sau reevaluarea pentru stabilirea încadrării în grad de handicap se realizează de Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap (SECPAH) și Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (CEPAH) din cadrul DGASPC-ului unde persoana are domiciliul.

Serviciul de Evaluare (SECPAH) recomandă încadrarea sau neîncadrarea, respectiv menținerea în grad de handicap a unei persoane, precum și măsurile de protecție și programul de reabilitare și integrare socială. Recomandarea este analizată ulterior de Comisia de Evaluare (CEPAH), care eliberează certificatul de încadrare în grad și tip de handicap și Programul de Reabilitare și Integrare Socială (PIRIS). (Procesul de evaluare se realizează integrat, luând în considerare perspectiva medico-psiho-socială.)

Etapele soluționării: Depunerea dosarului și stabilirea datei programării la evaluarea complexă medico-psiho-socială

Evaluarea și încadrarea în grad de handicap a persoanei adulte:

ECPAH verifică dosarul şi, în termen de 5 zile lucrătoare, va comunica data planificată la care trebuie persoana să se prezinte fizic la sediul DGASPC în vederea evaluării. Evaluarea poate fi efectuată și la domiciliu dacă ancheta socială și scrisoarea medicală de la medicul de familie mentionează faptul că persoana este nedeplasabilă. Pentru persoanele care au fost încadrate anterior în gradul grav, evaluarea se va realiza la domiciliu, la cererea persoanei sau a reprezentantului legal.

Evaluarea va avea loc în maxim 60 de zile de la înregistrarea dosarului. În cazul unui dosar incomplet, se va solicita completarea dosarului cu documentele necesare, până la data stabilită pentru evaluare

Evaluarea se finalizează cu un raport de evaluare complexă care cuprinde recomandarea de încadrare sau neîncadrare și propunerea de Program individual de reabilitare și integrare socială (PIRIS).

Dosarul va fi trimis apoi către Comisia de Evaluare (CEPAH), care îl va analiza și soluționa în maxim 15 zile lucratoare de la data referirii. CEPAH poate solicita documente suplimentare în unele situații. Certificatul de încadrare în grad de handicap se trimite prin poștă, cu confirmare de primire, la domiciliul persoanei.

Evaluarea și încadrarea în grad de handicap a copilului:

Comisia pentru protecţia copilului stabileşte încadrarea copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi eliberează certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap. Evaluarea și încadrarea copiilor cu dizabilități în grad de handicap se efectuează în baza criteriilor bio-psiho-sociale aprobate prin Ordinul nr. 1306/1883/2016.

Criteriile de încadrare în grad de handicap pentru copii nu sunt exclusiv medicale, ci sunt biopsihosociale, având la bază Clasificarea Internațională a Funcționării, Dizabilității și Sănătății, versiunea pentru copii și tineri, adoptată de Organizația Mondială a Sănătății în anul 2007. Drept urmare, copiii, având același diagnostic, pot avea încadrări diferite în grad de handicap, datorită consecințelor pe care boala o are asupra funcționării organismului, a condițiilor de mediu (fizic, social și de atitudine) și a factorilor personali.

Comisia Superioară are activitate decizională în soluționarea contestațiilor la certificatele de încadrare în grad și tip de handicap, emise de Comisiile de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap și desfășoară activități de coordonare metodologică și de monitorizare a activității de evaluare și încadrare în grad și tip de handicap.

Ce presupune dosarul de evaluare pentru încadrarea într-un grad de handicap

Orice cetățean român, cetățean al altui stat sau persoane fără cetățenie, pe perioada în care are domiciliul sau reședința în România poate obține un certificat de încadrare în grad și tip de handicap dacă îndeplinește criteriile legale.

Dosarul pentru evaluarea în grad de handicap poate fi depus sau trimis prin poștă (scrisoare recomandată) sau prin e-mail la registratura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) sau la registratura primariei din localitatea unde este domiciliul.

Dosarul conține următoarele documente:

cerere-tip de evaluare complexă;

copie de pe documentele de identitate (buletin, certificate de naștere/certificate de căsătorie etc);

ancheta socială (se depune o cerere la primăria la domiciliu și ancheta va fi efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei).

adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat, în cazul salariaţilor;

copie a deciziei de pensionare şi, respectiv, talon de pensie în cazul pensionarilor;

adeverinţă conform căreia persoana nu are niciun venit, în cazul persoanelor fără venituri;

referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;

scrisoare medicală tip - obținută de la medicul de familie;

copii de pe biletele de externare, dacă este cazul (ex: bilete de ieșire din spital, analize medicale etc)

CEPAH decide, în funcție de criteriile medicopsihosociale, ce perioadă de valabilitate are certificatul de încadrare în grad și tip de handicap. În cazul în care certificatul de încadrare în grad și tip de handicap expiră, trebuie să se depună un nou dosar de evaluare cu 60 de zile înainte de expirarea valabilității

Termenul de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap pentru copii se stabileşte ţinând cont de situaţia concretă a copilului din punct de vedere al deficienţelor/afectărilor, limitărilor de activitate şi restricţiilor de participare şi este de minimum 6 luni şi maximum 2 ani.

Indemnizația de handicap

După evaluarea și încadrarea într-un grad de handicap, se poate solicita indemnizație de handicap. Dreptul la asistenţă socială sub formă de servicii sociale se acordă la cerere sau din oficiu, după caz, pe baza actelor doveditoare. Cererea pentru acordarea dreptului la servicii sociale se înregistrează la autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu dizabilități.

Dreptul la prestații sociale se acordă începând cu luna următoare celei în care persoana a fost încadrată în grad de handicap, se efectuează automat pe toata perioada valabilității certificatului și încetează cu luna următoare celei în care persoana nu mai este încadrată în grad de handicap sau, după caz, a depunerii cererii de renunțare la prestații sociale.

Nu se fac plăți pentru perioada soluționarii cererii de evaluare și încadrare în grad și tip de handicap. În situaţia în care persoana încadrată în grad de handicap nu doreşte să beneficieze de prestaţii sociale poate depune cerere în acest sens.

Editor : C.S.