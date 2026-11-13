Cum se transformă salariul în puncte de pensie. Formula de calcul și exemple pentru veniturile din 2026

Venitul obținut în fiecare lună de muncă se reflectă în viitoarea pensie publică printr-un punctaj stabilit pe baza salariului brut pentru care se datorează contribuții de asigurări sociale. Determinarea acestuia presupune raportarea la un indicator prevăzut de lege și, pentru participanții la Pilonul II, aplicarea unei corecții aferente sumelor direcționate către fondul privat.

Pentru un angajat, evaluarea drepturilor la pensionare începe cu înțelegerea informațiilor din documentele de salarizare. Distincția dintre câștigul încasat și baza folosită de sistemul de asigurări sociale este esențială pentru interpretarea corectă a acestora.

Cum se calculează punctele de pensie în 2026

Prima informație necesară este venitul brut care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, cunoscută drept CAS. Acesta poate fi verificat pe fluturașul de salariu sau solicitat angajatorului. Salariul net, primit în cont după reținerea taxelor, nu se utilizează în această formulă.

A doua valoare este câștigul salarial mediu brut folosit la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Acesta reprezintă reperul legal la care se raportează venitul asiguratului.

Pentru 2026, Legea nr. 44/2026 stabilește indicatorul la 9.192 de lei, valoare aplicabilă începând cu 30 martie. Pentru perioada anterioară se păstrează nivelul de 8.620 de lei, iar luna în care are loc schimbarea necesită un calcul distinct.

Câte puncte aduce un salariu brut de 6.000 de lei într-o lună

Să presupunem că, în aprilie 2026, un angajat are un salariu brut de 6.000 de lei, inclus integral în baza CAS. Pentru a determina punctajul acelei luni, suma se împarte la indicatorul de 9.192 de lei, respectiv: 6.000 ÷ 9.192 = 0,65274 puncte. Rezultatul este exprimat cu cinci zecimale și reprezintă punctajul lunar înainte de eventuala ajustare pentru Pilonul II.

Pentru un calcul propriu, cei 6.000 de lei se înlocuiesc cu baza de contribuție aferentă lunii verificate. Dacă venitul este egal cu reperul legal aplicabil, raportul dintre cele două valori este 1,00000.

Ce se schimbă pentru participanții la Pilonul II

În cazul angajaților care contribuie și la un fond de pensii administrat privat, punctajul pensiei publice se corectează. În 2026, din cota CAS de 25%, o parte de 4,75 puncte procentuale este direcționată către Pilonul II. Coeficientul aplicabil rezultă astfel: (25 - 4,75) ÷ 25 = 0,81000.

Pentru salariul ipotetic de 6.000 de lei, rezultatul obținut anterior se înmulțește cu acest coeficient: 0,65274 × 0,81000 = 0,52872 puncte, după rotunjire. Aceasta este valoarea aferentă sistemului public pentru luna din exemplu. Contribuțiile direcționate către fondul privat sunt evidențiate separat, în contul participantului.

Ce valori se folosesc pentru primele luni din 2026

Indicatorul de 9.192 de lei nu se aplică întregului an. Pentru ianuarie și februarie se utilizează reperul de 8.620 de lei, în timp ce martie necesită o valoare ponderată, deoarece noul nivel intră în vigoare pe 30 martie.

Din cele 22 de zile lucrătoare ale acestei luni, primele 20, aferente perioadei 1-29 martie, corespund indicatorului de 8.620 de lei, iar ultimele două, 30 și 31 martie, celui de 9.192 de lei. Calculul este: (8.620 × 20 + 9.192 × 2) ÷ 22 = 8.672 de lei. Din aprilie până în decembrie se folosește reperul de 9.192 de lei.

Pentru un venit brut constant de 6.000 de lei, inclus integral în baza CAS, împărțirea la 8.620 de lei conduce la câte 0,69606 puncte pentru ianuarie și februarie. Dacă angajatul contribuie și la Pilonul II, rezultatul se înmulțește cu coeficientul de 0,81000, iar punctajul aferent pensiei publice devine 0,56381 pentru fiecare lună, după rotunjire.

În martie, raportarea aceluiași salariu la indicatorul de 8.672 de lei aduce 0,69188 puncte înainte de corecție, respectiv 0,56042 după ajustarea pentru participarea la fondul privat.

Din aprilie până în decembrie, venitul se împarte la 9.192 de lei. Pentru fiecare dintre aceste nouă luni rezultă 0,65274 puncte sau, în cazul participanților la Pilonul II, 0,52872 după aplicarea coeficientului și rotunjire.

Exemplul este ipotetic. Diferențele apar deoarece se modifică reperul la care este raportat venitul, deși salariul rămâne neschimbat.

Cum se calculează punctajul pentru un an întreg

Punctajele lunare se adună, iar totalul se împarte la 12. Rezultatul reprezintă valoarea anuală care intră în calculul pensiei.

Pentru persoana din exemplul ipotetic, cu un salariu brut de 6.000 de lei în fiecare lună din 2026, inclus integral în baza CAS, și fără participare la Pilonul II, operațiunea este: (2 × 0,69606 + 0,69188 + 9 × 0,65274) ÷ 12 = 0,66322 puncte, după rotunjire.

În formulă, 0,69606 este punctajul aferent fiecăreia dintre primele două luni, 0,69188 corespunde lunii martie, iar 0,65274 se aplică pentru fiecare dintre cele nouă luni din aprilie până în decembrie.

Dacă angajatul contribuie și la Pilonul II pe tot parcursul anului, se folosesc valorile lunare ajustate, astfel că punctajul anual aferent pensiei publice se determină astfel: (2 × 0,56381 + 0,56042 + 9 × 0,52872) ÷ 12 = 0,53721 puncte, după rotunjire.

Ambele simulări presupun un venit neschimbat în toate cele 12 luni, fără alte situații care să influențeze calculul.

Ce puncte suplimentare se acordă pentru anii de cotizare

La pensionare, punctajele anuale din întreaga carieră se însumează. Pentru stagiul de cotizare contributiv eligibil care depășește 25 de ani se adaugă puncte de stabilitate, acordate în funcție de durata recunoscută în sistemul public.

Pentru fiecare an realizat peste 25 de ani, până la 30 inclusiv, se acordă 0,50 puncte. Intervalul de peste 30 până la 35 de ani inclusiv aduce câte 0,75 puncte anual, iar fiecare an de peste 35 valorează un punct. Fracțiunile de an se valorifică proporțional.

Astfel, pentru 35 de ani contributivi eligibili, calculul este: 5 × 0,50 + 5 × 0,75 = 6,25 puncte de stabilitate.

Exemplul este ipotetic. Acest supliment nu se acordă pentru perioadele în care pensia din sistemul public sau pensia de serviciu este cumulată cu venituri asigurate, în condițiile legii.

Cum se transformă punctele în valoarea pensiei

Numărul total de puncte se înmulțește cu valoarea punctului de referință, menținută în 2026 la 81 de lei. Acest indicator are un rol diferit de reperul salarial: câștigul mediu brut este folosit pentru calcularea punctajului, în timp ce valoarea punctului de referință îl transformă într-o sumă în lei.

Să presupunem că o persoană se pensionează în 2026 și are 30 de puncte din însumarea punctajelor anuale, la care se adaugă 6,25 puncte de stabilitate. Calculul este: (30 + 6,25) × 81 = 2.936,25 lei. Fracțiunile de leu se întregesc în favoarea pensionarului, astfel că pensia stabilită este de 2.937 de lei, înainte de eventualele rețineri legale.

Acest exemplu este distinct de simularea pentru salariul de 6.000 de lei și nu reprezintă pensia corespunzătoare acelui venit. Pentru o pensionare ulterioară, suma va depinde de punctajul acumulat, de valoarea punctului de referință și de legislația aplicabilă atunci.

Unde poți verifica istoricul de contribuții

Estimarea întregii pensii necesită informații din fiecare perioadă de activitate. Indicatorul din 2026 nu poate fi aplicat salariilor din toată cariera, deoarece regulile și valorile utilizate diferă în funcție de momentul în care au fost realizate veniturile.

În contul personal din portalul CNPP pot fi consultate stagiile de cotizare și informațiile despre contribuțiile virate către Pilonul II. Platforma include și un modul de simulare a drepturilor de pensie, ale cărui rezultate au caracter orientativ.

Editor : C.S.