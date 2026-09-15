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Cum sunt luați în calcul anii de facultate pentru pensionare. Reprezentanții Casei de Pensii: „Legea îi avantajează pe români”

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Calcul facultate la pensii. Inquam Photos George Calin
Calcul facultate la pensii. Inquam Photos George Calin
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Din articol
În ce condiții sunt recunoscuți anii de facultate la pensie Ce se întâmplă dacă ai absolvit mai multe facultăți Cum influențează facultatea valoarea pensiei

Perioada studiilor universitare poate fi valorificată la stabilirea pensiei, dacă facultatea a fost urmată la zi sau cu frecvență și absolvită cu diplomă. Anii petrecuți în învățământul superior nu reduc însă automat vârsta standard și nu înlocuiesc stagiul complet contributiv. În anumite situații, acest interval poate completa cei cinci ani suplimentari necesari pentru pensionarea înaintea limitei legale, fără diminuarea cuantumului.

Condițiile sunt stabilite de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, iar calculul diferă în funcție de parcursul profesional și de durata studiilor fiecărei persoane.

În ce condiții sunt recunoscuți anii de facultate la pensie

Legea pensiilor include studiile universitare în categoria perioadelor asimilate stagiului de cotizare. Sunt valorificate cursurile de zi sau, după caz, cu frecvență ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective ori a unui ciclu de studii universitare, de formare inițială, cu condiția absolvirii acestora/acestuia cu diplomă, diplomă de licență, diplomă de master sau diploma de doctor, după caz.

Dovada trebuie făcută prin diplomă, diplomă de licență, de master sau de doctor, în funcție de ciclul parcurs. Prin urmare, simpla înscriere la facultate ori frecventarea cursurilor fără finalizarea studiilor nu este suficientă pentru recunoașterea intervalului.

„Legea îi avantajează pe români”

„Prevederile Legii nr. 360/2023 îi avantajează pe românii care au realizat stagiul complet de cotizare, de 35 de ani, și au acumulat încă cinci ani suplimentari, fie contributivi, fie necontributivi. În această categorie pot fi incluse și perioadele corespunzătoare cursurilor de zi din învățământul universitar. Persoanele care îndeplinesc aceste condiții pot solicita pensionarea cu până la cinci ani înainte de vârsta standard, fără aplicarea penalizărilor.

Important: Prima condiție pentru reducerea cu până la cinci ani a vârstei standard de pensionare este realizarea stagiului complet de cotizare contributiv. Pentru acordarea acestui beneficiu, persoana trebuie să fi acumulat și încă cinci ani suplimentari de stagiu, care pot include atât perioade contributive, cât și anumite perioade asimilate sau necontributive recunoscute de lege.”, a explicat pentru Digi24.ro Cristiana Dumitrescu, director executiv al Casei de Pensii a Municipiului București

Ce se întâmplă dacă ai absolvit mai multe facultăți

Dacă o persoană a absolvit două sau mai multe programe universitare de același nivel, legea permite recunoașterea unei singure perioade de studii, la alegerea solicitantului. Potrivit legii, perioadele asimilate, inclusiv anii de facultate, se valorifică numai dacă nu se suprapun cu stagii de cotizare. Concret, atunci când o persoană a lucrat și a plătit contribuții în timpul studiilor, lunile respective nu pot fi luate în calcul de două ori.

Aceste intervale sunt recunoscute pentru obținerea unei categorii de pensie. Ele se adaugă stagiului total, dar nu devin perioade contributive și nu înlocuiesc anii pentru care au fost datorate sau achitate contribuții de asigurări sociale.

  • Articolul 56 din Legea pensiilor permite acordarea pensiei pentru limită de vârstă cu cel mult cinci ani înaintea vârstei standard persoanelor care au realizat stagiul complet contributiv și l-au depășit cu cel puțin cinci ani de stagiu de cotizare.

Anii de facultate pot fi incluși în calculul acestei perioade suplimentare, alături de stagii contributive și de alte intervale recunoscute de lege. Studiile devin însă relevante numai după realizarea separată a stagiului complet contributiv, pe care nu îl pot înlocui.

Cum influențează facultatea valoarea pensiei

Recunoașterea studiilor universitare produce efecte și asupra cuantumului pensiei. Potrivit regulii generale din Legea nr. 360/2023, pentru fiecare lună eligibilă se acordă un punctaj lunar de 0,25 puncte.

Pentru un an complet de studii, cele 12 punctaje lunare, fiecare de 0,25 puncte, sunt însumate, iar rezultatul este împărțit la 12. Astfel, punctajul anual aferent facultății este de 0,25 puncte: (12 × 0,25) ÷ 12 = 0,25.

Aplicând această regulă generală, doi ani de facultate aduc 0,50 puncte, trei ani - 0,75 puncte, iar un program de patru ani valorează un punct. Pentru cinci ani rezultă 1,25 puncte, iar șase ani eligibili însumează 1,50 puncte.

Calculul diferă în funcție de perioada în care au fost urmate studiile

Conform legii: „Pentru perioadele necontributive/asimilate care, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, au constituit vechime în muncă utilă la pensie, la determinarea punctajului lunar al persoanei se utilizează salariul minim pe economie, brut sau net, după caz, sau salariul de bază minim brut pe țară din perioadele respective.

Pentru perioadele asimilate realizate în intervalul cuprins între data de 1 aprilie 2001 și data intrării în vigoare a prezentei legi, la calculul punctajului lunar se utilizează 25% din câștigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective. (Art. 138 alin. (5) din Legea nr. 360/2023)

  • (Legea nr. 360/2023 a fost adoptată la 29 noiembrie 2023 și publicată în Monitorul Oficial nr. 1.089 din 4 decembrie 2023. Potrivit dispozițiilor sale finale, principalele prevederi au intrat în vigoare la 1 septembrie 2024, cu anumite excepții.)

Editor : C.S.

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