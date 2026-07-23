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Cum văd moldovenii viitorul țării. 54% resping unirea cu România, iar aproape jumătate vor relații echilibrate cu Rusia și UE (sondaj)

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Republica Moldova unire Romania
Foto: Getty Images
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Mai mult de jumătate dintre cetăţenii Republicii Molodova ar vota împotriva unirii cu România la un eventual referendum, iar aproape 50% consideră că orientarea politicii externe a R. Moldova ar trebui să fie ”echilibrată, atât cu Rusia, cât şi cu europenii”, relevă datele unui sondaj IMAS.

Mai mult de jumătate dintre cei chestionaţi (54%) ar vota împotriva unirii cu România la un referendum pe această temă, iar 33% ar vota în favoarea unirii, mai scrie News.ro.

În ceea ce priveşte un referendum privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 48% ar vota „”pentru” şi 34% ar vota „împotrivă”.

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În cazul unui referendum privind NATO, 24% ar vota „pentru” şi 58% „împotrivă”.

49% dintre cei chestionaţi consideră că orientarea politicii externe a Republicii Moldova ar trebui să fie „echilibrată, atât cu Rusia, cât şi cu europenii”, 29% ar dori-o pro-europană, 12% ar dori-o pro-Rusia, iar 5% ar dori-o „pro-unire cu România”, 5% nu ştiu sau nu răspund.

Influenţa Rusiei în Republica Moldova este considerată foarte puternică sau destul de puternică de 40% dintre cei chestionaţi, în timp ce 52% o consideră foarte slabă sau destul de slabă.

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Sondajul a fost realizat în perioada 10 - 20 iunie, la comanda Independent News, pe un eşantion stratificat, probabilist, bi-stadial; de 1015 respondenţi, de 18 ani şi peste; reprezentativ pentru populaţia adultă a Republicii Moldova, exclusiv Transnistria.

Interviurile au fost realizate la domiciliile respondenţilor de către 33 operatori din reţeaua IMAS, în limbile română şi rusă. Eroarea maximă de eşantionare este de ±3.1%;

Editor : Ana Petrescu

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