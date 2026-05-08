Cum verifici istoricul real al unei mașini second-hand. Cât costă documentul care poate arăta dacă are kilometrajul modificat

Românii care vând mașini second-hand sunt obligați să prezinte certificatul RAR AutoPass, document emis de Registrul Auto Român care oferă informații importante despre istoricul vehiculului. Certificatul include date despre kilometraj, eventuale avarii grave și campaniile de rechemare ale producătorilor, iar reprezentanții RAR spun că măsura are rolul de a reduce fraudele de pe piața auto și de a crește transparența în tranzacțiile cu autoturisme rulate.

Pe o piață a mașinilor second-hand unde modificarea kilometrajului și problemele ascunse ale vehiculelor continuă să fie printre cele mai mari temeri ale cumpărătorilor, certificatul RAR AutoPass oferă acces la informații importante despre istoricul autoturismului înainte de finalizarea tranzacției.

Ce este certificatul RAR AutoPass

“RAR AutoPass este un instrument prin care putem diminua sau limita acest fenomen extins de manipulare a unor date esențiale, care pot face diferența la comercializarea unui autovehicul. Conceptul RAR AutoPass, document legiferat ulterior, a pornit de la speța modificărilor odometrului (kilometrajului) care a luat amploare în ultimii ani, RAR încercând, astfel, să protejeze persoanele de bună credință care doresc să achiziționeze o mașină și să cunoască din start istoricul acesteia. În acest fel, manipularea odometrului va fi mult mai ușor de depistat.

Vânzătorul care nu are nimic de ascuns și furnizează cumpărătorului date corecte ale autoturismului are tot interesul să solicite acest document de la RAR, pentru a putea vinde în condiții de transparență totală. Certificatul RAR AutoPass este obligatoriu, în momentul tranzacției, persoanelor care vând un autovehicul începând din 1 decembrie 2024.”, a explicat pentru Digi24.ro Roxana Dima, purtător de cuvânt Registrul Auto Român (RAR)

Ce conține documentul AutoPass

Documentul conține date autorizate importante despre istoricul vehiculului precum:

Valorile succesive ale odometrului (kilometrajului), așa după cum au fost acestea citite și reținute de către entitățile care, în conformitate cu Legea nr.142/2023, au obligația de a le transmite către RAR (stații autorizate de inspecție tehnică periodică, ateliere autorizate de reparații, întreținere, revizie, reglare funcțională, modificări constructive, reconstrucție ale vehiculelor rutiere, ateliere autorizate pentru inspecția tahografelor și limitatoarelor de viteză, ateliere autorizate pentru reparații/înlocuiri ale odometrului etc.);

Reparații determinate de evenimente care au produs avarii grave la sistemul de direcție, la sistemul de frânare, la principalul element al structurii de rezistență a vehiculului, la sistemul de reținere și protecție în caz de accident sau la sistemul avansat de asistență a conducătorului auto (ADAS);

Campanii de rechemare inițiate de către producătorii vehiculelor în cazul în care unul sau mai multe sisteme, echipamente, componente sau unități tehnice separate instalate pe vehiculul rutier prezintă un risc important pentru siguranța rutieră, sănătatea publică sau protecția mediului înconjurător, desemnat ca atare de către producătorul mașinii.

Cât costă certificatul și cum poate fi obținut

"Certificatul RAR AutoPass este un document digital care poate fi solicitat de la instituția statului (RAR) prin intermediul site-ului (Rarom.ro), fără a fi necesar ca solicitantul să se prezinte cu autovehiculul la vreuna dintre reprezentanțele Registrului.

Prețul RAR Auto-Pass este de 42 de lei în 2026, tariful fiind stabilit de Consiliul de Administrație al RAR-RA.

Documentul RAR poate fi eliberat atât vânzătorului, cât si cumpărătorului, după ce sunt introduse în aplicația digitală câteva date despre mașină. Pentru verificare, este nevoie de numărul de identificare al vehiculului.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Limitări ale documentului RAR AutoPass:

Proiectul RAR AutoPass presupune o bază de date aflată în dezvoltare zilnică, a cărei populare cu informații specifice a început la 24.05.2024. Prin urmare, există anumite limitări inerente, după cum urmează:

Valorile odometrului sunt reținute începând cu 01.01.2014;

Reparațiile determinate de evenimente care au produs avarii grave și campaniile de rechemare sunt reținute începând cu data de 24.05.2024;

Nu se furnizează informații cu privire la alte eventuale daune ale unui vehicul.

Datorită certificatului AutoPass se pot opri posibilele înșelăciuni auto când vorbim de vânzarea/cumpărarea unui autoturism?

„Există riscul ca un autoturism să fi fost reparat într-un service neautorizat, care nu colectează ori nu distribuie datele și, în acest caz, certificatul RAR AutoPass nu are cum să conțină aceste reparații. Din acest motiv, Registrul Auto Român oferă un serviciu suplimentar, contra cost, denumit „RAR eXpert” care, cu ajutorul specialiștilor în domeniu poate furniza informații clare și complexe despre starea mașinii, dacă aceasta a suferit sau nu daune ascunse ori dacă i-a fost modificat kilometrajul.

Mai exact, serviciul oferit este un raport complet de expertiză care oferă garanția că, autovehicului pe care vrei să îl cumperi, este în regulă, iar identitatea este reală, cea stabilită de producător. Pentru această verificare, activitatea se desfășoară la sediul RAR Grivița - București, și RAR Cluj, iar prezența autovehiculului în locație este obligatorie.”, conchide purătorul de cuvânt RAR Roxana Dima.

Raportul de expertiză, RAR eXpert, emis de Registrul Auto Român are valabilitate nelimitată, însă cu mențiunea că acesta reflectă starea vehiculului la momentul verificării sale de către inspectorii RAR.

Editor : C.S.