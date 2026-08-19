Cum verifici online dacă angajatorul ți-a declarat contribuțiile pentru pensie. Perioadele care pot lipsi din evidența CNPP

Informațiile referitoare la vechimea acumulată și veniturile raportate pentru fiecare lună pot fi consultate înainte de depunerea dosarului de pensionare. Prin intermediul portalului Casei Naționale de Pensii Publice, salariații pot verifica datele transmise de angajatori în declarațiile nominale și pot identifica din timp eventualele intervale neînregistrate sau completate eronat.

Stabilirea corectă a drepturilor depinde de concordanța dintre actele păstrate de salariat și informațiile comunicate autorităților de-a lungul carierei.

Ce informații pot fi verificate în contul CNPP

Contul personal disponibil pe portalul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) permite accesarea datelor existente în sistem pentru fiecare asigurat. Utilizatorul poate consulta stagiile anuale și lunare aferente perioadei începând cu aprilie 2001, informațiile din declarațiile D112 depuse de angajatori și, după caz, viramentele către Pilonul II.

Rapoartele indică lunile declarate, angajatorul, venitul luat în considerare, numărul zilelor lucrate și condițiile în care a fost desfășurată activitatea, în măsura în care aceste elemente au fost raportate corect. Verificarea este importantă deoarece stagiul contributiv influențează îndeplinirea condițiilor pentru pensionare, iar venitul declarat este utilizat la stabilirea punctajului lunar.

Datele din portal arată contribuțiile declarate, nu situația fiscală a angajatorului

Formularea potrivit căreia salariatul poate verifica dacă angajatorul „a plătit contribuțiile” trebuie nuanțată. Portalul CNPP oferă acces în principal la informațiile comunicate prin declarațiile nominale, nu la situația fiscală completă a firmei și nici la toate operațiunile de colectare efectivă.

Până la 31 decembrie 2010, evidența veniturilor asigurate pentru care se datora contribuția la sistemul public a fost realizată pe baza declarațiilor nominale lunare depuse la casele teritoriale. Începând din 2011, datele provin din Declarația 112, transmisă de angajatori organelor fiscale competente. CNPP certifică stagiul realizat și determină punctajul lunar folosit la calcularea pensiei. Colectarea efectivă a contribuțiilor și urmărirea încasării acestora intră în atribuțiile Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit precizărilor instituției de pensii.

Legea nr. 360/2023 definește stagiul contributiv, în cazul persoanelor asigurate obligatoriu, ca perioada pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale. În cazul celor care încheie un contract de asigurare socială, sunt avute în vedere intervalele pentru care sumele au fost datorate și plătite.

Cum se obține un cont pe portalul CNPP

Pentru accesarea datelor, solicitantul trebuie să completeze formularul disponibil pe site-ul CNPP. Sunt necesare informații precum numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de e-mail, datele actului de identitate și domiciliul.

Dacă cererea este semnată olograf, aceasta se imprimă și se prezintă personal la oricare casă teritorială de pensii, împreună cu actul de identitate în original. Instituția precizează că, potrivit Legii nr. 9/2023, beneficiarul nu mai este obligat să furnizeze copii ale documentelor prevăzute de legislația specifică, întrucât fotocopierea se realizează gratuit de către autoritate.

Persoanele care dețin o semnătură electronică calificată pot salva formularul, îl pot semna digital și îl pot transmite prin e-mail unei case teritoriale, alături de copia actului de identitate. După aprobarea solicitării, utilizatorul primește un mesaj la adresa comunicată. Link-ul inclus permite stabilirea parolei inițiale și trebuie accesat în termenul indicat de CNPP

Cum sunt consultate stagiile lunare și declarațiile angajatorilor

După autentificare, utilizatorul poate intra în secțiunea „Datele mele din sistemul public de pensii”. Aici sunt disponibile informațiile din carnetul de muncă preluate în format electronic, stagiile anuale și lunare înregistrate după aprilie 2001, precum și datele din declarațiile D112.

Verificarea ar trebui făcută pentru fiecare angajator și interval în parte. Salariatul trebuie să compare lunile afișate cu contractele individuale, actele adiționale, adeverințele de vechime și documentele salariale pe care le deține.

O atenție deosebită trebuie acordată datei începerii și celei a încetării activității, numărului de zile raportate, venitului înscris și condițiilor de muncă. Diferențele nu înseamnă întotdeauna că există o eroare, deoarece valorile pot fi influențate de concedii fără plată, suspendarea contractului, absențe sau alte situații reglementate legal. Dacă neconcordanța nu poate fi explicată prin actele existente, este necesară solicitarea unor clarificări.

De ce pot lipsi anumite luni din evidența CNPP

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, stagiul realizat după 1 aprilie 2001 apare în baza instituției în măsura în care angajatorii au depus declarațiile lunare privind evidența nominală a persoanelor asigurate și obligațiile către bugetul de asigurări sociale.

O perioadă poate lipsi atunci când declarația nu a fost transmisă, a fost completată greșit sau conține date de identificare care nu permit asocierea corectă cu titularul. Neconcordanțele pot viza și venitul, numărul zilelor lucrate ori condițiile în care s-a desfășurat activitatea. Uneori, informațiile sunt actualizate după depunerea unei declarații rectificative. Din acest motiv, un raport consultat la un anumit moment poate să nu reflecte încă modificările aflate în curs de procesare.

Nu orice interval în care contractul a existat reprezintă automat stagiu contributiv. Concediul fără plată și alte suspendări în care nu se datorează contribuția pot genera întreruperi legitime. Situația trebuie analizată în funcție de natura absenței și de reglementările aplicabile în perioada respectivă.

De asemenea, anii lucrați în alt stat nu apar în mod obișnuit ca luni declarate de un angajator român. Perioadele de asigurare realizate în străinătate sunt valorificate potrivit regulilor europene sau acordurilor internaționale aplicabile, printr-o procedură distinctă.

De ce anii lucrați înainte de aprilie 2001 nu apar în același raport

Data de 1 aprilie 2001 delimitează două modalități diferite de dovedire a activității. Pentru intervalele ulterioare, evidența este construită pe baza declarațiilor nominale depuse de angajatori. Vechimea realizată anterior este demonstrată, în principal, cu ajutorul carnetului de muncă.

Faptul că o perioadă mai veche nu apare în raportul lunar disponibil pe portal nu înseamnă, prin el însuși, că aceasta a fost pierdută sau că nu va fi valorificată la pensionare. În lipsa carnetului de muncă, dovada poate fi făcută cu actele prevăzute de lege, inclusiv adeverințe eliberate de angajator, deținătorul legal al arhivei sau un operator autorizat de Arhivele Naționale. Dacă anumite intervale au fost omise din carnet, documentul justificativ trebuie să indice și motivul pentru care informația nu a fost înscrisă inițial.

Carnetul de muncă, adeverințele de vechime și actele referitoare la sporuri ori la grupele de muncă trebuie păstrate în original. Acestea pot deveni esențiale pentru stabilirea corectă a drepturilor, în special atunci când datele nu au fost preluate integral în format electronic.

Cum poate fi obținută adeverința oficială de stagiu

Persoanele care au nevoie de un document eliberat de autoritate pot solicita o adeverință privind stagiul realizat după 1 aprilie 2001. Aceasta este emisă de CNPP prin casele teritoriale de pensii. Cererea poate fi transmisă la adresa oficială de e-mail a instituției competente, împreună cu imaginea actului de identitate, sau poate fi expediată prin poștă ori depusă personal. Cei care dețin un cont electronic au acces la aceste informații direct în profilul lor.

Editor : C.S.