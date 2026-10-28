Cum verifici unde ai pensia privată și câți bani s-au strâns la Pilonul II. Ce faci dacă nu ți-ai ales fondul sau vrei să îl schimbi

Persoanele înscrise la Pilonul II pot afla online la ce fond de pensii private sunt înregistrate, printr-o aplicație pusă la dispoziție de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Valoarea economiilor poate fi verificată prin intermediul administratorului, care transmite anual fiecărui participant informații despre contul său.

Pilonul II completează sistemul public de pensii și funcționează pe baza unor conturi individuale, în care sunt evidențiate economiile fiecărui participant.

Ce este Pilonul II și cum se formează pensia privată

Pilonul II este sistemul pensiilor administrate privat, conceput pentru a asigura un venit care să completeze pensia publică. Economiile se formează dintr-o parte a contribuției de asigurări sociale datorate de participant și sunt gestionate de o societate autorizată și supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

În cazul salariaților, contribuția de asigurări sociale, cunoscută drept CAS, este calculată, reținută din salariul brut și virată de angajator, alături de celelalte obligații fiscale aplicabile. O parte din CAS este direcționată către fondul de pensii administrat privat la care este înscris angajatul. Prin urmare, contribuția la Pilonul II nu reprezintă o reținere suplimentară din salariu.

Cota aferentă pensiei administrate privat este de 4,75% din baza de calcul a CAS, potrivit Legii nr. 411/2004, articolul 43.

De exemplu, pentru un salariu brut de 6.000 de lei, dacă întreaga sumă reprezintă baza de calcul a contribuției și se aplică această cotă, contribuția calculată pentru Pilonul II este de 285 de lei: 6.000 de lei × 4,75% = 285 de lei.

Banii sunt evidențiați într-un cont individual și investiți de administrator, iar valoarea acumulată depinde de contribuțiile virate, de rezultatul investițiilor și de costurile suportate de fond.

Cum afli la ce fond de pensii private ești înscris

Cei care nu cunosc sau nu își mai amintesc numele fondului pot folosi aplicația disponibilă pe platforma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Se completează online numele, prenumele și codul numeric personal. Utilizatorul trebuie să confirme că a luat cunoștință de condițiile privind prelucrarea datelor, să declare că informațiile introduse îi aparțin și să își exprime consimțământul pentru prelucrarea acestora.

După completarea câmpurilor și apăsarea butonului „Caută”, persoana poate afla la ce fond de Pilon II este înscrisă, dacă este identificată în registrul participanților. Potrivit ASF, informația poate fi obținută instantaneu.

Cum verifici câți bani ai acumulat la Pilonul II

După identificarea fondului, participantul poate lua legătura cu societatea care îl administrează și poate solicita informații despre situația contului individual. Datele administratorilor pot fi consultate în registrul entităților autorizate, disponibil pe site-ul ASF.

O altă sursă de informații este documentul transmis anual de administrator. Potrivit Legii nr. 411/2004, acesta informează în scris fiecare participant despre activul personal, respectiv numărul unităților de fond și valoarea lor, precum și despre situația societății de administrare.

Informarea este gratuită și trebuie transmisă până la 15 mai a fiecărui an, conform Normei ASF nr. 19/2021. Documentul prezintă situația activului personal la 31 decembrie a anului precedent și poate fi trimis în format fizic, la ultima adresă de corespondență comunicată, sau prin mijloace electronice.

Dacă informarea nu a ajuns la destinatar, acesta poate verifica împreună cu administratorul datele de contact înregistrate și modalitățile prin care poate obține informații despre cont. Pentru o valoare mai recentă decât cea de la sfârșitul anului precedent, participantul se poate adresa societății care gestionează fondul.

Cum verifici contribuțiile virate prin contul CNPP

Informații despre contribuțiile virate la Pilonul II pot fi consultate și în contul personal de pe portalul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Instituția precizează că aceste date sunt disponibile prin Spațiul Privat Virtual (SPV).

Pentru valoarea actuală a economiilor, participantul se poate adresa administratorului fondului. Suma din cont este calculată în funcție de unitățile de fond deținute și de valoarea lor la zi.

Ce sunt unitățile de fond și cum afli câți bani ai în cont

Fondul de pensii strânge contribuțiile mai multor participanți și le investește. Pentru evidența economiilor fiecărei persoane, sumele virate la Pilonul II sunt transformate în unități de fond, înregistrate în contul individual.

Fiecare unitate reprezintă o parte din fond și are o valoare exprimată în lei. Aceasta se calculează prin împărțirea activului net al fondului la numărul total de unități și se poate modifica în timp, în funcție de evoluția investițiilor.

Suma acumulată de un participant, numită „activ personal”, se stabilește prin înmulțirea numărului de unități deținute cu valoarea unei unități la data calculului. Pe măsură ce sunt virate noi contribuții, în cont se adaugă unități de fond.

Exemplu de calcul al sumei acumulate

Să presupunem că o persoană are 1.000 de unități de fond, iar valoarea unei unități este, ipotetic, de 30 de lei. În acest caz, suma acumulată în cont este de 30.000 de lei: 1.000 de unități × 30 de lei = 30.000 de lei.

Dacă, la o dată ulterioară, persoana are în continuare 1.000 de unități, dar valoarea uneia crește la 31 de lei, suma din cont ajunge la 31.000 de lei. Dacă valoarea scade la 29 de lei, aceleași unități valorează 29.000 de lei.

Exemplul este ipotetic și arată cum se calculează valoarea contului. În realitate, numărul unităților se poate modifica și prin virarea unor noi contribuții, iar valoarea fiecăreia depinde de evoluția activelor fondului.

Ce reprezintă informarea primită prin e-mail

Unii administratori își informează participanții atunci când o nouă contribuție este alocată în contul de pensie privată. Dacă mesajul indică valoarea contribuției, aceasta reprezintă viramentul respectiv, nu neapărat totalul economiilor.

Pentru a afla suma acumulată, participantul trebuie să urmărească informația indicată drept „valoarea contului” sau „activ personal”, dacă aceasta este inclusă în mesaj. Valoarea poate fi verificată și prin modalitățile de informare puse la dispoziție de administrator.

Participantul nu trebuie să calculeze singur numărul unităților atunci când primește deja valoarea contului în lei. Numărul unităților deținute și valoarea acestora sunt comunicate și în informarea anuală transmisă de societatea care administrează fondul.

Câți bani primești la final din Pilonul II

La deschiderea dreptului la pensia privată, suma cuvenită este stabilită potrivit valorii activului personal și regulilor aplicabile la momentul plății. Dacă valoarea calculată ar fi, ipotetic, de 30.000 de lei, aceasta ar reprezenta suma acumulată luată în calcul pentru plată, nu o pensie lunară de 30.000 de lei.

Banii nu pot fi retrași oricând. Dreptul la plată se deschide în condițiile prevăzute de lege, inclusiv în cazul pensionării pentru limită de vârstă sau al pensionării pentru invaliditate. În caz de deces, drepturile cuvenite pot fi solicitate de moștenitori.

Potrivit regulilor aplicabile în prezent, persoana îndreptățită poate solicita plata unică sau eșalonarea sumei pe o perioadă de cel mult cinci ani. În cazul plății în rate, norma ASF prevede tranșe lunare de minimum 500 de lei, cu excepția ultimei rate. Din sumele de plată se scad deducerile legale și, după caz, comisioanele bancare sau taxele poștale.

Legea nr. 2/2026 privind plata pensiilor private este prevăzută să intre în vigoare la 5 ianuarie 2027. Actul conține și dispoziții tranzitorii, astfel că modalitățile concrete de plată trebuie verificate în funcție de regulile aplicabile la data solicitării.

Valoarea încasată efectiv poate fi diferită de suma brută stabilită pentru plată. De asemenea, din soldul afișat astăzi nu se poate ști cu precizie cât va fi acumulat la pensionare: până atunci pot fi virate noi contribuții, iar valoarea unităților se poate modifica.

Deoarece banii sunt investiți pe piețele financiare, valoarea contului tău poate fluctua. Aceste variații sunt normale și reflectă evoluția investițiilor în timp. Variantele concrete de plată trebuie verificate în funcție de regulile aplicabile la data solicitării.

Suma acumulată la Pilonul II poate fi diferită de la un fond la altul, chiar și în cazul unor contribuții egale. Administratorii investesc banii potrivit politicilor proprii, în limitele prevăzute de lege, iar rezultatele investițiilor și costurile suportate de fond se reflectă în valoarea unității de fond.

De ce poți fi înscris la un fond pe care nu l-ai ales personal

O persoană poate figura la un fond de Pilon II chiar dacă nu își amintește să fi ales unul. Legea nr. 411/2004 prevede că persoana obligată să adere, care nu a făcut o alegere în termen de patru luni de la data la care această obligație a apărut, este repartizată aleatoriu la un fond de către instituția de evidență.

Administratorul trebuie să informeze în scris persoanele repartizate, în termen de 30 de zile de la notificarea primită de la instituția de evidență, cu privire la denumirea fondului și a societății care îl administrează.

Cum schimbi administratorul fondului de pensii private

Persoanele care doresc ca economiile lor din Pilonul II să fie gestionate de o altă companie pot solicita transferul la un alt fond de pensii administrat privat. Procedura poate fi începută după plata primei contribuții la fondul la care sunt deja înscrise, potrivit Normei ASF nr. 26/2014.

Participantul trebuie să contacteze administratorul fondului ales și să semneze un nou act individual de aderare, în care marchează opțiunea de transfer. Noul administrator îi pune la dispoziție atât actul de aderare, cât și formularul de notificare a societății de la care pleacă. Documentul poate fi semnat pe hârtie, pe un suport informatic specializat, cu semnătură biometrică, sau cu semnătură electronică calificată.

După semnare, participantul transmite administratorului actual o notificare scrisă, însoțită de o copie a noului act de aderare și de o copie a actului de identitate valabil la data depunerii. Documentele pot fi trimise și în format electronic.

Legea nr. 411/2004 prevede că notificarea se face cu 30 de zile calendaristice înainte de aderarea efectivă la noul fond. Calitatea de participant la vechiul fond încetează la data transferului sumelor, moment de la care începe participarea la cel nou.

Transferurile sunt procesate și validate lunar. Potrivit normei ASF, dacă documentația completă nu este depusă până la data de 15 a lunii, termenul se prelungește până la 15 a lunii următoare. După validarea transferului și virarea sumelor, noul administrator transmite participantului o informare privind disponibilitățile primite și unitățile de fond alocate.

Dacă solicitarea este făcută mai devreme de doi ani de la data validării ca participant la fondul actual, administratorul poate reține o penalitate din activul personal net. Aceasta este de cel mult 5%, iar procentul aplicabil este prevăzut în prospectul schemei de pensii. Reglementările ASF stabilesc și situații în care penalitatea nu se aplică.

Editor : C.S.