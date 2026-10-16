Cum vrea Guvernul Niculescu să schimbe sistemul de ajutoare sociale: reguli pentru beneficiari și sprijin pentru cei vulnerabili

Pragurile de venit pentru acordarea venitului minim de incluziune ar putea fi modificate, iar beneficiarii apți de muncă ar urma să aibă obligația de a răspunde ofertelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), potrivit Programului de guvernare 2026-2028, depus joi seară la Parlament de premierul desemnat Luca Niculescu. Documentul propune și simplificarea accesului la ajutoare sociale, reformarea evaluării persoanelor cu dizabilități, vouchere de până la 8.000 de euro pentru tehnologii asistive și extinderea serviciilor sociale în comunitățile vulnerabile.

Una dintre măsurile incluse în program vizează evaluarea modului în care este acordat venitul minim de incluziune, sprijin financiar destinat persoanelor și familiilor cu venituri reduse. În termen de șase luni de la învestire, autoritățile ar urma să analizeze aplicarea actualului sistem, inclusiv motivele pentru care unele persoane eligibile nu solicită ajutorul și efectele acestuia asupra integrării pe piața muncii.

Pe baza rezultatelor, ar putea fi ajustate pragurile de venit, simplificat accesul beneficiarilor din mediul rural și introdusă plata pe card, acolo unde este posibil.

Beneficiarii apți de muncă ar urma să aibă obligații privind ofertele ANOFM

O altă măsură propusă vizează corelarea acordării ajutoarelor sociale cu participarea la cursuri de formare profesională și programe de integrare pe piața muncii. Astfel, persoanele care pot munci ar urma să fie implicate în măsuri de integrare profesională, în timp ce sprijinul destinat beneficiarilor fără capacitate de muncă ar urma să fie menținut.

Programul nu precizează ce sancțiuni s-ar aplica în cazul nerespectării eventualelor obligații suplimentare și nici condițiile exacte în care un beneficiar ar putea pierde dreptul la ajutor.

Sunt prevăzute și măsuri pentru copiii aflați în risc de sărăcie, inclusiv acces mai bun la educație timpurie, o masă sănătoasă la școală, servicii medicale și condiții adecvate de locuire.

Cum ar putea fi schimbată evaluarea persoanelor cu dizabilități

Până în iunie 2027 ar urma să fie promovată modificarea Legii nr. 448/2006, astfel încât evaluarea dizabilității să fie adaptată nevoilor persoanei, digitalizată și însoțită de proceduri mai eficiente pentru soluționarea contestațiilor. Ulterior, până în august 2028, ar urma să fie testat un cadru unitar pentru evaluarea handicapului și invalidității, ca etapă în vederea unei posibile unificări a celor două sisteme.

Aceste măsuri nu presupun modificarea automată a certificatelor sau a drepturilor acordate în prezent. Eventualele schimbări ar urma să fie stabilite prin modificări legislative.

Totodată, sumele plătite de angajatorii care nu își îndeplinesc obligația legală de a angaja persoane cu dizabilități ar putea fi direcționate exclusiv către măsuri de incluziune. Este analizată și posibilitatea înființării unui Fond Național pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități.

Pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități sunt prevăzute măsuri de dezvoltare a serviciilor comunitare, a locuințelor asistate și a asistenței personale.

Prin programul TECH ASSIST, documentul menționează acordarea unor vouchere de până la 8.000 de euro pentru achiziționarea de tehnologii asistive, cu o țintă de minimum 4.307 copii și adulți.

Aceste echipamente pot ajuta beneficiarii să desfășoare activități zilnice, să comunice sau să se deplaseze mai ușor, în funcție de nevoile individuale.

În paralel, este propusă formarea a 1.500 de asistenți personali profesioniști în următoarele 24 de luni, pentru posturi finanțate multianual.

Până în septembrie 2028 ar urma să fie elaborată și o lege a reprezentantului personal, care să permită persoanelor cu dizabilități să primească sprijin în luarea deciziilor, cu respectarea propriei voințe.

Servicii sociale pentru aproximativ 450.000 de persoane vulnerabile până în 2029

O altă direcție vizează extinderea serviciilor sociale în mediul rural, prin echipe comunitare formate din specialiști în asistență socială, sănătate și educație.

Ținta intermediară este dezvoltarea a 1.500 de echipe și sprijinirea a 300.000 de persoane în termen de 15 luni. Până în 2029, serviciile ar urma să fie extinse la 2.000 de comunități rurale și aproximativ 450.000 de beneficiari, cu o finanțare estimată de 4,1 miliarde de lei din Programul Incluziune și Demnitate Socială.

Sunt propuse și măsuri pentru îmbunătățirea calității serviciilor sociale și continuarea investițiilor începute cu fonduri europene. În primele 45 de zile de la învestire, autoritățile ar urma să analizeze proiectele nefinalizate care riscă să depășească termenele, iar în 60 de zile să publice un plan pentru continuarea fiecăruia.

Editor : A.D.