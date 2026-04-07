Cumpărături, dar și capcane: Paștele devine terenul preferat al escrocilor cibernetici. Fraude online în creștere cu 90%

Poliţia Română, Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) şi Asociaţia Română a Băncilor (ARB) avertizează, marţi, asupra riscurilor crescute de fraudă online în perioada sărbătorilor, caracterizată de cumpărături online, donaţii şi livrări. Atacatorii profită de emoţie, grabă şi încredere şi încearcă să obţină date bancare sensibile.

„Proiectul naţional SiguranţaOnline, iniţiat de Poliţia Română, Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) şi Asociaţia Română a Băncilor (ARB), cu sprijinul sectorului bancar, atrage atenţia asupra riscurilor crescute de fraudă online în perioada Sărbătorilor Pascale şi lansează «Ghidul practic de protecţie digitală pentru utilizatori»”, a transmis, marţi, IGPR, într-un comunicat de presă, preluat de news.ro.

Specialiştii implicaţi în proiect subliniază că majoritatea fraudelor pornesc de la acţiuni aparent banale: accesarea unui link primit pe e-mail sau SMS, furnizarea datelor cardului sau a codurilor de securitate, instalarea unor aplicaţii la solicitarea unor persoane necunoscute sau urmarea instrucţiunilor primite în cadrul unor apeluri telefonice nesolicitate.

Ghidul lansat de SiguranţaOnline, disponibil gratuit pe platforma oficială, oferă utilizatorilor un set de recomandări esenţiale pentru prevenirea acestor situaţii, de la evitarea linkurilor suspecte şi protejarea datelor bancare, până la utilizarea autentificării în doi paşi şi evitarea reţelelor Wi-Fi publice pentru tranzacţii financiare.

Reprezentanţii iniţiativei atrag atenţia că nicio instituţie sau companie nu solicită datele cardului, parole sau coduri sensibile prin telefon, e-mail sau SMS şi recomandă utilizatorilor să verifice întotdeauna sursa informaţiilor şi să evite deciziile luate sub presiune sau urgenţă.

„Perioada Paştelui, caracterizată de cumpărături online, donaţii şi livrări, devine un context favorabil pentru atacatori, care profită de emoţie, grabă şi încredere. Cele mai frecvente scenarii includ mesaje false despre colete, campanii umanitare fictive sau apeluri telefonice în numele unor instituţii”, se mai arată în comunicat.

Un capitol distinct al ghidului este dedicat protecţiei copiilor în mediul online, în contextul în care aceştia petrec mai mult timp pe internet în perioadele de vacanţă şi pot deveni ţinte ale atacatorilor.

Avertismentul vine într-un context în care fraudele informatice sunt în creştere accelerată. Potrivit datelor DNSC, incidentele de fraudă şi tentativă de fraudă au crescut cu peste 90%, deşi phishing-ul are o creştere mai temperată, de peste 70%.

„Ingineria socială a devenit principala tactică folosită de infractorii din mediul online, tocmai pentru că nu foloseşte resurse IT costisitoare sau complexe, ci scenarii şi poveşti atent construite, menite să emoţioneze şi să determine potenţialele victime să acţioneze impulsiv”, a mai transmis sursa citată.

Tentativele de fraudă pot fi raportate pe platforma dedicată pnrisc.dnsc.ro sau la numărul de urgenţă 1911, contribuind astfel la prevenirea altor incidente şi la limitarea impactului acestor tipuri de atacuri.

