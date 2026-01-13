Cursuri online miercuri din cauza ninsorilor: peste 2.000 de elevi afectați în trei județe

Aproximativ 2.200 de elevi din cinci unităţi de învăţământ din judeţele Dolj, Timiş şi Teleorman vor face cursurile online, miercuri, din cauza ninsorilor, arată datele Ministerului Educaţiei. Activitatea va fi suspendată într-o şcoală din judeţul Satu Mare, orele urmând să fie recuperate.

Ministerul Educaţiei a anunţat că, potrivit informaţiilor furnizate până la ora 17:00, de către inspectoratele şcolare judeţene, 5 unităţi de învăţământ (aproximativ 2.200 de elevi) din 3 judeţe (una din Dolj şi câte două din judeţele Timiş şi Teleorman) îşi vor desfăşura, miercuri, cursurile în format online din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, scrie News.ro.

De asemenea, într-o singură unitate de învăţământ din judeţul Satu Mare (450 de elevi), activitatea didactică va fi suspendată, urmând ca orele de curs să fie recuperate.

După zile cu temperaturi extrem de scăzute în mare parte din țară, meteorologii anunță o încălzire temporară în perioada următoare, însă avertizează că frigul va reveni rapid. Directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu, a declarat în direct la Digi24 că maximele vor crește treptat și nopțile geroase se vor rări în a doua parte a săptămânii, dar modelele de prognoză indică revenirea unui episod și mai sever de ger spre weekend și săptămâna viitoare, cu temperaturi foarte scăzute, în special în estul țării.

Editor : Ana Petrescu