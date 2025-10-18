Live TV

Cutremur de magnitudinea 3 în zona seismică Câmpulung-Făgăraș

seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în România. FOTO: Shutterstock

Un cutremur slab, cu magnitudinea de 3 pe scara Richter s-a produs sâmbătă, ora locală 14:31, în zona seismică Făgăraş - Câmpulung, judeţul Vâlcea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 5 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 37 kilometri nord de Râmnicu Vâlcea, 43 kilometri sud de Sibiu, 81 kilometri nord-est de Târgu Jiu, 82 kilometri nord-vest de Piteşti, 84 kilometri sud de Mediaş, 86 kilometri sud-est de Alba Iulia.

În luna octombrie s-au produs 16 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 4 grade pe scara Richter, potrivit Agerpres Cel mai mare cutremur din acest an, ambele de 4,4 pe scara Richter, au avut loc în județul Buzău și Vrancea. De asemenea, anul trecut cel mai mare cutremur a avut magnitudinea de 5,4 și s-a produs în județul Brașov.

