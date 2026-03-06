Live TV

Daniel David: Fondul de burse pentru studenţi ar urma să fie în jur de 1,5 miliarde de lei în 2026, completat cu bani europeni

Burse pentru studenți în 2025-2026. Foto Getty Images
Evoluţia fondului de burse în 2023 şi 2024 Estimarea pentru fondul de burse din 2026 Fonduri europene suplimentare pentru burse Programul pentru reducerea abandonului universitar

Fostul ministru al Educaţiei Daniel David a afirmat că fondul de burse pentru studenţi propus pentru anul 2026 ar urma să fie de aproximativ 1,5 miliarde de lei. Suma ar proveni din fonduri de la bugetul de stat, completate cu 60 de milioane de euro din fonduri europene. El a subliniat că aceste resurse europene „completează resursele din bugetul de stat, nu le înlocuiesc”.

Daniel David a scris, pe blogul său, că modul în care va fi aplicată această idee depinde de noua conducere a ministerului.

„Cum se vor desfăşura lucrurile acum depinde de noua structură a ministerului, dar sunt convins că vor încerca să păstreze ideea (şi mecanismele pe care le-am propus) ca fondul de burse pe anul 2026 să nu fie mai mic decât cel din anul 2025 şi 2024. Sigur, asta va trebui să facă parte din procesul mai complex de stabilire a bugetului pe anul 2026, care nu depinde doar de minister”, a explicat fostul ministru.

El a explicat că a fost întrebat în ultimele zile, în spaţiul public, ce se va întâmpla cu bursele studenţeşti, în contextul în care au apărut „o serie de discuţii, care duc în direcţii uşor diferite” faţă de ceea ce anunţase în decembrie 2025, când era încă ministru al Educaţiei şi Cercetării.

Evoluţia fondului de burse în 2023 şi 2024

Potrivit acestuia, fondul de burse studenţeşti a fost de aproximativ 0,9 miliarde de lei în 2023. În acel an erau eligibili atât studenţii la buget, cât şi cei cu taxă, iar bursele puteau fi plătite timp de 12 luni.

În 2024, fondul a crescut la aproximativ 1,5 miliarde de lei, iar criteriile au rămas similare: erau eligibili studenţii la buget şi cei cu taxă, iar bursele puteau fi acordate pe tot parcursul anului.

Pentru 2025, după adoptarea măsurilor fiscal-bugetare din Legea 141/2025, fondul total a rămas la aproximativ 1,5 miliarde de lei. În acest caz, erau eligibili doar studenţii la buget, iar bursele se acordau doar pe durata studiilor, cu excepţia doctoranzilor, care continuă să le primească timp de 12 luni. Universităţile au avut însă libertatea de a sprijini din fonduri proprii toţi studenţii, indiferent dacă sunt la buget sau la taxă, şi pentru întreaga perioadă a anului.

Estimarea pentru fondul de burse din 2026

Daniel David explică faptul că estimarea pentru 2026, în baza aceleiaşi legi, era de aproximativ 1,2 miliarde de lei din bugetul de stat pentru fondul de burse studenţeşti.

„Anticiparea pentru 2026, ca urmare a Legii 141/2025, a fost de aproximativ 1,2 miliarde de lei din bugetul de stat pentru fondul de burse studenţeşti. Deoarece în cazul studenţilor măsurile din legea 141/2025 au fost pur fiscale – nu erau atunci disponibile resursele necesare pentru a acoperi toate creşterile preconizate în 2025 (spre 1,7 miliarde lei) - nu şi de reformă, am încercat să completez acest fond de burse în 2026 cu resurse europene”, a explicat fostul ministru.

Fonduri europene suplimentare pentru burse

El arată că Ministerul Educației a decis să aloce suplimentar 60 de milioane de euro din fonduri europene, astfel încât fondul total pentru 2026 să ajungă tot în jurul valorii de 1,5 miliarde de lei.

„Astfel, am alocat suplimentar 60 de milioane de euro din fonduri europene, în final, fondul de burse pe tot anul 2026 urmând să fie tot în jur de 1,5 miliarde de lei. Asta cu ideea că din 2027 fondul de burse va trebui asumat din nou complet din bugetul de stat, iar după ieşirea din criza fiscal-bugetară, se vor elimina treptat şi alte constrângeri ale legii 141/2025”, a explicat Daniel David.

În discuţiile purtate în noiembrie–decembrie 2025, cele 60 de milioane de euro ar urma să fie folosite mai flexibil, inclusiv pentru studenţii cu taxă şi pentru burse acordate pe întreg parcursul anului.

„Aşadar, cele 60 de milioane de euro completează resursele din bugetul de stat, nu le înlocuiesc!”, a subliniat fostul ministru.

Programul pentru reducerea abandonului universitar

El a amintit şi că, în perioada în care conducea ministerul, a aprobat metodologia Programului Naţional de Reducere a Abandonului Universitar, care oferă un cadru strategic pentru astfel de măsuri.

De asemenea, Daniel David a subliniat că demersul a beneficiat de sprijin guvernamental şi european. „Suportul Guvernului (cu acordul premierului), inclusiv colaborarea cu alte ministere (MIPE şi implicarea ministrului), a fost decisiv, alături de disponibilitatea Comisiei Europene de a aproba acest demers (cu implicarea doamnei Roxana Mînzatu), inclusiv suportul unor europarlamentari români (unii anunţând asta şi public)”, a afirmat el.

„Dar în final demersul a fost iniţiat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, din resursele sale (fonduri europene), după discuţiile cu reprezentanţii naţionali ai studenţilor”, a conchis fostul ministru al Educaţiei.

