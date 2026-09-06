Live TV

Daniel Funeriu propune schimbări în Educație: Evaluare Națională cu patru probe și vouchere pentru meditații

Data publicării:
CONFERINTELE MINISTRILOR LA UVT
Daniel Funeriu. Foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Fostul ministru al Educației Daniel Funeriu susține că mai multe teme din sistemul de învățământ trebuie reglementate, printre acestea fiind Evaluarea Națională, meditațiile, examenul de intrare în clasa a V-a și trecerea clasei a IX-a la gimnaziu. Acestea punctează că Evaluarea Națională ar trebui să cuprindă patru probe și afirmă că meditațiile trebuie încurajate într-un cadru legal.

În ceea ce privește Evaluarea Națională, Funeriu propune ca examenul să aibă patru probe: matematică, limba română, științe și umanioare. Fiecare liceu ar urma să stabilească, pentru fiecare filieră, coeficienți de ponderare. Fostul ministru spune că și situația meditațiilor trebuie reglementată și propune inclusiv vouchere pentru copiii săraci.

„Meditațiile: ele trebuie încurajate într-un cadru legal simplu, inclusiv prin vauchere de meditații pentru copiii săraci. Piața meditațiilor e uriașă în orice țară. Nici Ceaușescu nu a reușit să o oprească. Nu e nimic rău că se transferă mai multă cunoaștere, nu e nimic rău că profesorii câștigă un ban în plus muncind. Promiscuitatea asociată de multe ori cu meditațiile e toxică. Ea trebuie stârpită, nu meditațiile.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

De asemenea, Funeriu susține că ste necesară și o reglementare urgentă în cazul examenului de intrare în clasa a V-a: „Trebuie urgent reglementat «examenul» de intrare în clasa a V-a, idul legislativ în care se află acest examen e o ruşine naţională”, afirmă fostul ministru.

Funeriu susține, de asemenea, trecerea clasei a IX-a la gimnaziu, măsură despre care spune că trebuie făcută „obligatoriu şi urgent”. Potrivit acestuia, o astfel de schimbare ar însemna că liceele „bune” ar avea 33% locuri în plus.

Fostul ministru critică și ideea reducerii programei școlare și spune că elevii ar trebui să studieze mai multe discipline, inclusiv cele care nu sunt în prezent luate în calcul la Evaluarea Națională.

„Permiteţi-mi un sfat: nu-i ascultaţi pe cei care urlă «să se defrişeze programa, să se facă mai multe chestii utile pentru viaţă, de ce să înveţe cuvinte complicate, să nu aibă teme, să fie şcoala pentru starea de bine, să nu meargă pe jos copilul 1km»”, transmite Funeriu.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Sfântul Zaharia 2026. Sursă Foto Getty Images
1
Sărbătoare importantă în calendarul ortodox pe 5 septembrie. Cine își serbează onomastica...
carte de identitate inquam octav ganea
2
Funcţionar de la Evidenţa Persoanelor, arestat la domiciliu. Este acuzat că primea bani...
Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev.
3
Ambasada Moscovei la București: „Ameninţarea la adresa României nu vine din Rusia, ci din...
Freddie Mercury și Mary Austin, la petrecerea de ziua de naștere a solistului Queen, în 1985
4
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă...
nicusor dan inquam george calin
5
Nicușor Dan are un nume-surpriză pe lista pentru funcția de premier. Condițiile PSD și...
Lovitură de teatru: ”copilul” lui Vladimir Putin a fost interzis!
Digi Sport
Lovitură de teatru: ”copilul” lui Vladimir Putin a fost interzis!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
manuale scolare
Elevii de clasa a IX-a încep liceul fără manuale. Ministrul Educației spune când vor fi gata: „Avem forma digitală”
toalete in curte
700 de școli în șantier înaintea începerii noului an. Unde vor învăța elevii și câte școli mai au WC în curte. Explicațiile ministrului
elevi si profesor pe holul unei scoli
Ministrul Educației, la Interviurile Digi24.ro: Cu ce provocări începe noul an școlar și ce mesaj are pentru elevi
659820836_26533123632965959_6799883082271167212_n
Ministrul Mihai Dimian spune că nu este „haos” în educație: „Nu este nevoie să previzionăm uragane la fiecare bătaie de aripi”
rechizite scolare
Începutul școlii pune presiune pe bugetele familiilor din Italia: peste 1.100 de euro pentru un copil. Cum pot economisi părinții
Recomandările redacţiei
Steve Witkoff și Jared Kushner
Discuții „extrem de utile”, dar fără semne de progres. Consilierul...
sofer cautat mehedinti
Mobilizare de forțe în județul Mehedinți: un șofer din Rep. Moldova...
Abu Musab al-Suri foto captura video via the Telegraph
25 de ani de la 11 septembrie. Povestea „roșcatului” Abu Musab...
seismograf
Cutremur de magnitudine 4,1 în Vrancea, duminică dimineață
Ultimele știri
Nicușor Dan a convocat, luni, Consiliul Suprem de Apărare al Țării. Care sunt temele de pe agendă
Avertismentul unui consilier al lui Volodimir Zelenski: „Nimeni nu va ieși învingător. Ambele țări vor avea economiile distruse”
Cei mai rapizi gropari: un concurs de viteză la săpat morminte a fost organizat în Ungaria. Care a fost premiul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este miliardarul care i-ar fi ajutat pe Harry și Meghan să se mute înapoi în Marea Britanie. Tragedia...
Cancan
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Fanatik.ro
„Ai putea să lucrezi vreodată cu Gigi Becali?”. Dan Alexa a dat răspunsul instant
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
Fanatik.ro
„Pământ de flori!”. Marcel Pușcaș nu a avut milă de vedetele lui Gigi Becali după Dinamo – FCSB 2-1. Unde s-a...
Adevărul
Banii pentru biserici, din buzunarul statului sau al credincioșilor? Modelul german, propus și în România
Playtech
De ce o mașină „țiplă” adusă din Germania se poate transforma rapid într-o gaură în buget. Ce trebuie...
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După ce declarațiile lui au stârnit ”valuri” în Italia, Cristi Chivu a încercat să lămurească: ”M-am săturat...
Pro FM
"Doar piercinguri și păr albastru". Fiica lui Kanye West are 13 ani și știe ce vrea de la viață: "Nu mă...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Soția lui Ben Stiller a rupt tăcerea despre presiunile de la Hollywood. I s-a cerut să slăbească pentru un...
Adevarul
Cum s-a transformat Amara din stațiune cu hoteluri de 1100 de locuri într-o ruină uitată. Antropolog: „Lumea...
Newsweek
Pensionar a primit o pensie de doar 4.100 lei. Nu i-au valorificat 17 ani de grupa a II-a. Ce poate face?
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se poate întâmpla dacă folosești produse de înfrumusețare expirate. Lucrurile la care să fii atent, pe...
Digi Animal World
O femeie a fost „jefuită” de un leu! Animalul i-a furat geanta de 1.800 de dolari în timp ce aceasta era în...
Film Now
Sandra Bullock, declarație rară despre viața amoroasă, la trei ani de la moartea iubitului. Ce i-a spus fiica...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”