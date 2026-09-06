Daniel Funeriu propune schimbări în Educație: Evaluare Națională cu patru probe și vouchere pentru meditații

Fostul ministru al Educației Daniel Funeriu susține că mai multe teme din sistemul de învățământ trebuie reglementate, printre acestea fiind Evaluarea Națională, meditațiile, examenul de intrare în clasa a V-a și trecerea clasei a IX-a la gimnaziu. Acestea punctează că Evaluarea Națională ar trebui să cuprindă patru probe și afirmă că meditațiile trebuie încurajate într-un cadru legal.

În ceea ce privește Evaluarea Națională, Funeriu propune ca examenul să aibă patru probe: matematică, limba română, științe și umanioare. Fiecare liceu ar urma să stabilească, pentru fiecare filieră, coeficienți de ponderare. Fostul ministru spune că și situația meditațiilor trebuie reglementată și propune inclusiv vouchere pentru copiii săraci.

„Meditațiile: ele trebuie încurajate într-un cadru legal simplu, inclusiv prin vauchere de meditații pentru copiii săraci. Piața meditațiilor e uriașă în orice țară. Nici Ceaușescu nu a reușit să o oprească. Nu e nimic rău că se transferă mai multă cunoaștere, nu e nimic rău că profesorii câștigă un ban în plus muncind. Promiscuitatea asociată de multe ori cu meditațiile e toxică. Ea trebuie stârpită, nu meditațiile.”

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De asemenea, Funeriu susține că ste necesară și o reglementare urgentă în cazul examenului de intrare în clasa a V-a: „Trebuie urgent reglementat «examenul» de intrare în clasa a V-a, idul legislativ în care se află acest examen e o ruşine naţională”, afirmă fostul ministru.

Funeriu susține, de asemenea, trecerea clasei a IX-a la gimnaziu, măsură despre care spune că trebuie făcută „obligatoriu şi urgent”. Potrivit acestuia, o astfel de schimbare ar însemna că liceele „bune” ar avea 33% locuri în plus.

Fostul ministru critică și ideea reducerii programei școlare și spune că elevii ar trebui să studieze mai multe discipline, inclusiv cele care nu sunt în prezent luate în calcul la Evaluarea Națională.

„Permiteţi-mi un sfat: nu-i ascultaţi pe cei care urlă «să se defrişeze programa, să se facă mai multe chestii utile pentru viaţă, de ce să înveţe cuvinte complicate, să nu aibă teme, să fie şcoala pentru starea de bine, să nu meargă pe jos copilul 1km»”, transmite Funeriu.

Editor : A.R.