Date alarmante: peste 10.500 de sesizări privind copii dispăruți în România într-un an. Cazurile sunt în creștere

Numărul cazurilor de copii dispăruți este în creștere în România. Doar în perioada 20 mai 2025 - 20 mai 2026, Poliția Română a înregistrat 10.566 de sesizări privind minori dispăruți, arată datele furnizate de Organizația „Salvați Copiii”. Sunt cu 600 mai multe față de anul anterior și aproape 2.000 peste nivelul de acum doi ani. Dintre acestea, peste 60% reprezintă plecări voluntare din centre de plasament, cămine școlare sau locuințe sociale.

Cele mai multe sesizări privind dispariția se înregistrează în rândul copiilor de peste 14 ani, respectiv peste 8.100 de solicitări au fost făcute în decurs de un an. Situația este alarmantă și în cazul copiilor sub 5 ani, pentru care s-au înregistrat 82 de dispariții.

Cazurile au fost raportate în special în București, Bihor, Constanța, Giurgiu și Iași, potrivit unui comunicat de presă transmis, duminică, de „Salvați Copiii”.

Motivele pentru care copiii fug de acasă

Potrivit specialiștilor, în fruntea listei se află diferitele forme de violență, abuzul sau neglijarea. Schimbările în dinamica familială, stilul parental prea autoritar și consumul de alcool și droguri al unui părinte reprezintă, de asemenea, probleme identificate acasă.

„Copiii nu fug doar de acasă, ei fug spre ceva ce nu reușesc să găsească acasă. Datoria noastră, ca părinți, este să facem din casă acel loc. Un copil care simte că, acasă, există măcar un adult care îl ascultă fără să-l judece are șanse mult mai mici să caute această ascultare în afara casei, uneori în locuri periculoase. Momentul întoarcerii acasă sau în centru este o etapă delicată în traiectoria copiilor fugari, ceea ce necesită o atenție sporită din partea familiilor și a profesioniștilor. Tinerii înșiși ne spun că modul în care sunt primiți după o plecare le influențează decisiv decizia de a fugi din nou sau de a rămâne”, susține Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii.

250.000 de copii dispăruți în Europa pe an

În fiecare an, în Europa sunt raportați în jur de 250.000 de copii dispăruți. Missing Children Europe, federația europeană dedicată copiilor dispăruți și exploatați sexual, atrage atenția că majoritatea acestor copii fie au fugit, fie au fost alungați de acasă sau din instituțiile de îngrijire.

Membrii rețelei semnalează, totodată, o îngrijorare crescândă cu privire la fenomenul grooming-ului, online sau offline, ca factor semnificativ care determină copiii să fugă, expunându-i riscului de a fi exploatați sexual și traficați.

Oricine este implicat într-un caz de dispariție a unui copil poate suna la 116 000 - linia europeană pentru copii dispăruți, unde poate primi imediat sprijin emoțional, psihologic, social, juridic și administrativ. De asemenea, pentru situații de pericol imediat se poate apela numărul de urgență 112, iar pentru cazuri de abuz, neglijare, exploatare sau alte forme de violență asupra copilului este disponibil numărul 119, linia națională gratuită pentru copii din România.

„Salvați Copiii” desfășoară programe de prevenție, educație și intervenție adresate copiilor, părinților și cadrelor didactice, colaborând totodată cu autoritățile pentru reducerea riscurilor la care sunt expuși minorii. Organizația face parte din Missing Children Europe, o rețea care reunește 32 de organizații din 27 de țări.

