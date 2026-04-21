De când nu mai este gratuită parcarea pentru mașinile hibride în București. Cine rămâne scutit de plată în 2026

Începând cu 1 mai 2026, șoferii din București care dețin mașini hibride vor trebui să achite tarifele pentru utilizarea locurilor de parcare publice administrate de Primăria Capitalei, după eliminarea facilității de care au beneficiat până acum. Măsura vine pe fondul creșterii numărului de vehicule și al presiunii tot mai mari asupra infrastructurii, iar gratuitatea va mai fi menținută doar pentru autoturismele electrice, până la finalul anului 2027.

Decizia a fost adoptată de Consiliul General al Municipiului București în ședința din 2 aprilie 2026, după o perioadă de mai mulți ani în care atât mașinile electrice, cât și cele hibride au beneficiat de parcare gratuită.

Mașinile hibride pierd gratuitatea la parcare

Până în prezent, autoturismele electrice și hibride înmatriculate în București puteau parca gratuit pe locurile publice administrate de Primărie, marcate, în general, cu linii albastre, cu condiția înregistrării în sistemul oficial. Facilitatea a fost introdusă încă din 2016, ca măsură de încurajare a utilizării vehiculelor mai puțin poluante.

Ce se schimbă de la 1 mai 2026

Începând cu data de 1 mai 2026, intră în vigoare noile reguli adoptate de Consiliul General al Municipiului București, care elimină facilitățile acordate până acum mașinilor hibride. Toate prevederile care permiteau parcarea fără plată pentru această categorie sunt abrogate, iar beneficiile existente încetează automat, indiferent de perioada de valabilitate sau de momentul înregistrării.

Astfel, șoferii care dețin autoturisme hibride vor intra în regimul general de tarifare aplicabil tuturor utilizatorilor parcărilor publice. Concret, aceștia vor plăti parcarea în aceleași condiții ca proprietarii de vehicule pe benzină sau diesel.

De ce a fost eliminată această facilitate

Facilitatea privind utilizarea gratuită a parcajelor publice pentru vehiculele electrice și hibrid a fost introdusă ca o masura temporara de stimulare a mobilitații sustenabile. În prezent, necesitatea abrogării acestei facilități este susținută de următoarele argumente de interes general:

Depășirea capacității fizice a infrastructurii de parcare

„Analizele recente de date relevă faptul că numărul vehiculelor electrice și hibride înregistrate în sistemul electronic al orașului a depășit deja numărul total de locuri de parcare aparținând domeniului public și privat al Municipiului București. Această realitate operațională demonstrează că nu mai putem menține gratuitatea pentru o singură categorie de utilizatori fără a bloca accesul restului cetățenilor la infrastructura de parcare.

Asigurarea echității și stimularea rotației locurilor de parcare

Spațiul public este o resursă limitată. Menținerea gratuității nelimitate a condus la transformarea locurilor de parcare în spații de staționare pe termen lung, scăzând rata de rotație a vehiculelor. Prin integrarea acestor mașini în regimul general de plată, urmărim oferirea unei șanse egale tuturor bucureștenilor de a găsi un loc de staționare și deblocarea zonelor aglomerate.

Finalizarea etapei de stimulare și sprijin

Evoluția pozitivă a pieței auto și gradul ridicat de adoptare a vehiculelor nepoluante arată că măsura de sprijin și-a atins scopul inițial. În acest stadiu, prioritățile administrative trebuie să se orienteze către fluidizarea circulației și susținerea serviciului public prin aplicarea regulilor de tarifare tuturor utilizatorilor, fără excepții care perturbă gestiunea parcajelor.

Încetarea beneficiilor și claritatea administrativă

Pentru a asigura o aplicare imediată a noilor reguli și pentru a răspunde corect provocărilor operaționale, proiectul prevede încetarea de drept a tuturor beneficiilor acordate anterior. Este o măsură necesară pentru a restabili ordinea în sistemul de parcare și pentru a elimina orice tratament preferențial care nu mai are o justificare tehnică sau socială.”, se arată în Hotărârea consiliului General al Municipiului București

Ce parcări sunt vizate

Regulile se aplică parcărilor publice de utilitate generală administrate de Primăria Capitalei, utilizate pentru staționare temporară. Acestea sunt, în majoritatea cazurilor, locurile marcate cu linii albastre pe carosabil, amplasate în special pe bulevarde și în zone centrale sau aglomerate. Modificările nu vizează locurile de parcare de reședință sau parcările private.

Cine mai beneficiază de parcare gratuită în Capitală până în decembrie 2027

După intrarea în vigoare a noii hotărâri, gratuitatea se va aplica doar pentru autoturismele 100% electrice înmatriculate în Municipiul București.

De la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, respectiv 1.05.2026, și până la data de 31 decembrie 2027, facilitatea privind utilizarea gratuită a parcajelor publice de utilitate generală va fi acordată doar pentru autovehiculele electrice înmatriculate în Municipiul București.

Acordarea facilității este condiționată de înregistrarea prealabilă a autovehiculului în baza de date administrată de operatorul delegat pentru gestionarea parcărilor publice de utilitate generală ale municipiului. Înregistrarea se realizează la cerere, pe toată durata de aplicare a prezentei hotărâri. Operatorul delegat are obligația de a soluționa cererea în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete.

Cum se plătește parcarea

Plata parcării în București se poate face prin SMS, la numărul scurt 7576, precum și prin aplicații mobile sau parcometre. Mesajul SMS trebuie să conțină numărul de ore dorit și numărul de înmatriculare, fără spații sau alte caractere. De exemplu, pentru o oră de parcare: 1B777PKG. Pentru abonamentul de o zi se utilizează formatul: ziB777PKG.

Editor : C.S.