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De ce a respins Tribunalul București cererea de intrare în insolvență a STB. Motivarea instanței, prezentată de Ciprian Ciucu

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Foto: Facebook/Societatea de Transport Bucureşti
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Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis, joi, că motivarea Tribunalului București privind respingerea cererii de intrare în insolvență a STB arată că Societatea nu a înregistrat numele, prenumele și adresele „miilor de salariați”, creditori salariali cărora le datorează bilete de odihnă și tratament. De asemenea, STB nu a depus nici valoarea creanţelor deţinute împotriva societăţii de către fiecare dintre creditorii menționați, aşa cum a procedat în cazul creditorilor din celelalte categorii. 

„A venit motivarea instanței pentru care nu a fost acceptată cererea de insolvență a STB. «Este posibil ca autoritățile să aibă dreptate, dar este tot atât de posibil ca ele să nu aibă dreptate.» Procesul, Franz Kafka. 

Ce a însemnat faptul că STB nu a depus toate documentele necesare? 

STB nu i-a trecut fiecare dintre miile de salariați cărora le datorează bilete de odihnă și tratament, cu nume și prenume și cu adresele lor cu tot.  

STB îmi spune că acest lucru este foarte greu de făcut și că această decizie, odată devenită publică, le-ar fi creat probleme pe legea datelor cu caracter personal/GDPR.  

Așa o fi, salariații ar trebui să se înscrie la masa credală, fiecare în parte, pentru biletele de odihnă și tratament. 

În fine, STB caută soluții să se conformeze. 

Dar presiunea din partea tuturor, mai ales a caselor de insolvență, este mare. E cel mai mare și important dosar de insolvență de astăzi. 

Tot ce îmi doresc este ca STB să se redreseze și transportul public să fie mai bun.  

Redau mai jos motivarea instanței. Așa o fi, nu-s jurist. Dar alții care se ocupă cu astfel de lucruri mi-au spus că nu au mai văzut o astfel de situație. Cererea o fi fost incompletă. Csf, ncsf...  

Nu contest cum a judecat judecătorul, precizările mele sunt descriptive, nu normative.  

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Astfel, ultima poziţie din listă priveşte creditorii salariali, care deţin creanţe în valoare totală de 3.285.880 lei reprezentând «decontare bilete de odihnă şi tratament». Debitoarea nu a indicat în concret numele şi prenumele creditorilor, limitându-se la a menţiona generic „salariaţi ### SA”, nu a precizat adresele acestora şi nici valoarea creanţelor deţinute împotriva societăţii de către fiecare dintre creditori, aşa cum a procedat în cazul creditorilor din celelalte categorii. 

Această modalitate de întocmire a listei creditorilor contravine prevederilor art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014, care au caracter neechivoc cu privire la datele pe care trebuie să le conţină documentul”, arată mesajul lui Ciprian Ciucu pe Facebook.

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Tribunalul București a respins, marţi, cererea de intrare în insolvență depusă de STB, motivaţia fiind lipsa de documente. Primarul general a arătat că a vorbit cu managementul STB şi că le-au verificat de şapte ori, cererea fiind completă. 

Editor : Alexandru Costea

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