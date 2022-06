Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, invitatul emisiunii „În fața ta” de la Digi24, spune că lucrările contractate de autoritățile publice locale în multe cazuri sunt neconforme, exemple fiind până în centrul Bucureștiului, deoarece în firme și în primării există personal necalificat iar la multe licitații constructorii sunt în proporție de „80-90% la fel”.

„Ăsta este motivul pentru care eu am intrat în politică la nivel local. De asta am vrut să fiu primar...Să vin cu proceduri care duc la creșterea calității lucrărilor publice. Vă dați seama ce e în sufletul meu când văd lucrări publice executate pe mandatul meu pe care trebuie să le recepționez și nu sunt conforme.

Am dat semnalul că nu mai recepționez lucrări care nu sunt conforme.

Întotdeauna sunt justificări. Atunci, eu trebuie să iau o decizie.

Aparent, s-a terminat lucrarea. După care, eu le spun că nu recepționez. După care, mi se înroșește Facebook-ul, că «domle, ați săpat acum 3 săptămâni – o lună, de ce săpați iară? Ah, că se cheltuie banii publici și că e acolo o mânărie și că Ciucu își ia șpagă din lucrări». Asta îmi apare pe Facebook. În realitate nu am acceptat lucrarea și am cerut să o aducă la condițiile de calitate din contract pe banii lui. Dar sunt momente când lucrurile sunt la limită. Atunci ce zici, tu, ca politician sau ca primar? Vrei să te duci 100% cu criteriile de calitate, așa cum doresc eu, ca în orice țară civilizată? Sau mai durează nu știu cât timp, mai durează încă 6 luni până recepționează lucrarea. După aia, o să vezi că nici atunci nu e perfect.

Ce se întâmplă de fapt? Firmele care lucrează în construcții, iar noi acum în capitalism, prin proceduri de achiziții publice, suntem efectiv dependente de aceste companii, lucrează cu personal necalificat, de multe ori au tendința să-și maximizeze profitul luând fix din materiale și calitatea lucrărilor. Diriginția de șantier este nepăsătoare și toată lumea arată către primar, că e de vină. Dar, poți să ai șansa să ai un constructor care are proceduri de controlul calității și care livrează ceea ce a promis sau ai neșansa ca să nu câștige în licitație o astfel de firmă”, a spus primarul.

„Am venit în primărie și nu erau oameni specializați care să se uite la indicatorii de calitate ai lucrărilor”

Acesta spune că licitațiile sunt făcute pe baza unui caiet de sarcini și că „poți să ai norocul să vină firme serioase la achiziție”. Ciucu mai argumentează că la multe licitații sunt doar firme care nu livrează lucrări de calitate.

„80-90% sunt la fel. Ca să iei o altă firmă, trebuie să reiei o procedură de achiziție care mai durează doi ani și se duce mandatul. Am avut licitații care și acum stau la ANAP cu lunile, după care se contestă. Am atribuit lucrări pe contracte după doi ani după ce au fost inițiate de fostul primar. Sistemul ca atare. Nu sunt defetist. Vreau să schimb lucrurile astea. Tocmai că le spun că orice recepție o fac numai cu cisterna cu apă ca să vedem dacă acoperă canalizarea. Nu toate sunt perfecte. Cele mai multe arată mult mai bine, condițiile sunt mult mai bune. Le fac (verificările – n.red.) după ploaie. Mă duc și văd dacă e baltă sau nu. Atunci mă gândesc dacă reiau lucrarea sau nu.

Am venit în primărie și nu erau ingineri și oameni specializați în construcții publice civile sau drumuri, poduri care să se uite la indicatorii de calitate ai lucrărilor publice. Lucrau cu diriginți. Facem un contract cadru, luăm o firmă de dirigenție, care trebuie să verifice constructorul. Firma asta bagă niște prețuri și pentru câteva ore pe zi trebuie să vadă toate lucrările, ceea ce nu se întâmplă. Nu zic că sunt plătiți de constructori. Dar ei trebuie să-i reprezinte primarului sau autorității publice interesele în raport cu constructorii. Se întâmplă? Am vrut să înlocuiesc firme de dirigenție de șantier, că nu-și făceau treaba.

Suntem o țară în care nimeni nu-și face treaba ca lumea și toată lumea înjură pe primar sau pe politician. Dar am multe reproșuri și eu la rândul meu pentru multe categorii profesionale sau de business. Și peste toată chestiunea aceasta, faci cât îți permite timpul de dimineață până seara. Am angajat specialiști, am căutat constructori de civile, ingineri, ca să internalizez cât mai mult în primărie genul ăsta de cunoștințe pe care până acum doar le externalizam”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Editor : Alexandru Costea