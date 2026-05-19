Live TV

De ce sunt atât de multe şantiere deschise în București. Explicația primarului Ciprian Ciucu

Data publicării:
santier bucuresti
Foto: Facebook/Ciprian Ciucu

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a explică de ce sunt atât de multe şantiere deschise în București, subliniind că proiectele sunt deja foarte întârziate şi riscam să pierdem finanţările.

„De ce sunt atât de multe şantiere deschise în acelaşi timp în Bucureşti. Ştiu, disconfortul creat în special în trafic în această perioadă este mare. Îmi pare rău pentru acest lucru şi fac apel la înţelegerea dumneavoastră, căci vor urma câţiva ani, nu foarte mulţi, în care vom deschide şi vom închide succesiv mai multe şantiere. În acest context, sunt dator cu câteva răspunsuri la întrebările pe care mi le-aţi adresat punctual”, a transmis Ciprian Ciucu într-un mesaj pe Facebook.

Primarul spune că a luat decizia de a deschide mai multe şantiere deodată pentru că proiectele sunt deja foarte întârziate şi riscam să pierdem finanţările obţinute şi toată munca birocratică (avizările), proiectarea etc.

Ciucu menţionează că în Bucureşti nu s-au mai efectuat lucrări mari, serioase, de infrastructură de foarte mult timp.

„Înainte de a pune Bucureştiul la punct prin proiecte de regenerare urbană, trebuie să avem infrastructura pusă la punct! Vorbim de zeci de km de linii de tramvai şi zeci de km de magistrale de termoficare!! Am două opţiuni: (1) să nu facem proiectele, să pierdem banii şi munca de până acum, sau (2) să facem ceea ce este corect pentru oraşul nostru. Personal, eu aleg să fac ceea ce este corect şi să îmi asum criticile. Prefer să fiu criticat pentru ceea ce fac decât să fiu criticat pentru că nu fac şi să băltim în nepăsare”, spune primarul.

La întrebarea dacă chiar erau necesare aceste lucrări, acum, primarul răspunde afirmativ, precizând că au două categorii mari de lucrări de infrastructură: reţeaua de linii ferate pentru tramvaie şi lucrările la reţeaua de termoficare.

„Reţeaua de linii ferate este învechită, are peste 50 de ani şi şi-a depăşit de două sau de trei ori durata de viaţă. Nu mai suportă nici reparaţii, trebuie înlocuită! În curând riscam ca tramvaiele să meargă direct pe beton, nu pe şine! Avem probleme de siguranţă a călătorilor şi se strică tramvaiele, ceea ce ne costă şi mai mult”, explică Ciucu.

El menţionează că au deschis noi şantiere pentru termoficare, mai ales în Sectorul 4 iar aceste lucrări sunt esenţiale, ţinând cont de problemele care există în fiecare iarnă cu căldura şi apa caldă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media


Ciprian Ciucu explică şi de ce nu se lucrează pe şantiere. ”Mai corect ar fi: „nu s-a lucrat". Acum se lucrează! Principalul motiv este că NU AU FOST PLĂTIŢI constructorii. Am preluat o primărie cu multe probleme financiare, cu multe datorii. Am făcut rost de bani, atât în negocierile politice din cadrul coaliţiei de guvernare, cât şi din împrumuturi pe care le-am contractat cu mai multe bănci internaţionale de dezvoltare. NU ne împrumutăm pentru panseluţe şi borduri, ci pentru mari lucrări de infrastructură care ne vor servi câteva generaţii!”, subliniază Ciucu.

”Pentru a înţelege ce deficit de finanţare am găsit, doar pentru lucrările la liniile de tramvai: bani europeni contractaţi de 1 miliard de lei, cofinanţare necesară de 6 miliarde de lei — practic întreg bugetul nostru pe un an de zile! De aceea am avut zeci de întâlniri cu băncile! De ce mai sunt câteva şantiere pe care nu se lucrează? Pentru că, după deschidere, am găsit anumite situaţii care nu apăreau în proiectarea iniţială la infrastructura de utilităţi, de apă-canal sau de termoficare. Este nevoie să refacem devizele, să renegociem contractele, să luăm avize noi de la ANAP, să schimbăm proiectarea”, afirmă Ciucu.

Primarul răspunde şi la întrebarea când vor fi gata lucrările şi când vor închide şantierele.

”O parte dintre ele, acolo unde nu avem lucrări de utilităţi publice, le vom închide în maximum un an. Pe unele chiar anul acesta! O altă categorie, acolo unde este nevoie de lucrări suplimentare la reţelele de utilităţi, vor dura până la doi ani.
Pe parcurs vom închide şantiere, dar vom deschide şi altele noi! De aceea vă cer răbdare şi fac apel la înţelegerea dumneavoastră: în Bucureşti se lucrează şi se va lucra mult! TOATE oraşele occidentale care s-au transformat au avut nevoie de lucrări publice”, explică Primarul Capitalei.

Ciucu mai afirmă că în campania electorală a spus în mod repetat că are nevoie de 10 ani să pună oraşul la punct şi acum a început în forţă, cu esenţialul, cu infrastructura oraşului.

Potrivit primarului, fiecare şantier va dura între unul şi doi ani, dar vom avea şantiere timp de 5 sau chiar 6 ani de acum înainte.

”După aceste şantiere, vom deschide altele, pentru alte tipuri de lucrări publice: Parcări subterane (voi veni în curând cu detalii precise pe acest subiect); Proiecte de regenerare urbană în centrul oraşului, în baza unor concursuri de soluţii de arhitectură pe Magheru, Victoriei, Zona Palatului Regal, Ion Brezoianu. Parcul Herăstrău va fi regenerat! Acum începem cu punerea în siguranţă a malurilor, pentru 100 de ani! Parcul Izvor va fi regenerat şi reconfigurat. Voi discuta pe acest subiect cu comunitatea. Malurile Dâmboviţei vor fi amenjate ca un culoar verde, care să ne ajute să luptăm cu verile tot mai toride! Prelungirea Ghencea a prins viteză! După ce vom finaliza expropierile, Dimitrie Pompeiu va prinde viteză. VOI MERGE PE ŞANTIERE, le voi monitoriza personal, le voi asigura finanţarea! Aveţi încredere, am o viziune clară, muncesc toată ziua cu echipa de la PMB, am etapizat corect şi ştiu ce am de făcut pentru a pune Bucureştiul la punct!”, mai transmite primarul.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
1
Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot...
70. Eurovision Song Contest - Final ESC 2026
2
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
3
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem o majoritate în...
vlad turcanu fb
4
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat...
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
5
Laura Codruța Kovesi, după 7 ani la conducerea EPPO: „Toată lumea vrea o justiție...
Un sat fără gară, cu 4 magazine și 13.000 de locuitori a lăsat ”mască” toată țara: a ajuns la ”masa bogaților”
Digi Sport
Un sat fără gară, cu 4 magazine și 13.000 de locuitori a lăsat ”mască” toată țara: a ajuns la ”masa bogaților”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Cîini ASPA
După cei 25 de câini din Sectorul 4, alte 14 animale, lăsate fără hrană şi apă, salvate de ASPA dintr-un apartament din Sectorul 5
parcul herăstrău din dronă
Cel mai mare parc din București intră în reabilitare. PMB anunță cum vor decurge lucrările în Herăstrău: „Vrem să-i redăm farmecul”
pasajul-basarab-ID107912_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
Pasajul Basarab va intra în reparații pe timpul verii. Primarul Capitalei anunță că vor exista restricții de circulație
parcare masini
Primăria Capitalei anunță că va construi opt parcări subterane și una supraterană. Zonele în care vor fi amenajate
ciprian ciucu
Ciucu îi cere lui Nicușor Dan să îl nominalizeze premier pe Grindeanu: PSD a demonstrat că are majoritate
Recomandările redacţiei
grafica cu omuleti asezati pe fisicuri de monede de inaltimi diferite
Noua lege a salarizării: puțin peste 50% din bugetari ar putea primi...
House Collapse in Görlitz, görlitz, Saxony, Germany - 18 May 2026
Două românce din Germania sunt date dispărute după ce blocul în care...
FETESTI - EXERCITIU DEMONSTRATIV - POLITIE AERIANA - PROCEDURI NATO - AERONAVE F-16 - 06 MAR 2024
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă...
Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a declarat vineri că România nu este într-o criză economică mai mare decât cea în care se află Europa sau SUA
Președintele Consiliului Fiscal: „România riscă stagflație și o...
Ultimele știri
Un oficial din administrația Trump a contribuit la obținerea unei vize americane pentru fostul ministru polonez fugar Zbigniew Ziobro
Ce speră cancelarul german că îi va cere Xi Jinping lui Putin, în timpul vizitei în China
Oana Gheorghiu propune restructurări la Metrorex: „Nu poți cere oamenilor să plătească mai mult înainte să faci curățenie în sistem”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii care vor simți totul mult mai intens în următoarele săptămâni. Venus a intrat în Rac și răscolește...
Cancan
Ce pedeapsă a primit Emil Gânj, după ce și-a ucis fosta iubită. Magistrații, decizie de ULTIMĂ ORĂ!
Fanatik.ro
Are o avere de peste 600 de milioane de euro, dar abia acum a absolvit masterul. Și-a luat diploma la 54 de...
editiadedimineata.ro
Jurnalist londonez, înjunghiat de trei români plătiți de Iran
Fanatik.ro
Filipe Coelho a vorbit deschis despre Mirel Rădoi! Ce spune antrenorul Universităţii Craiova despre...
Adevărul
Cazul șoferului „prins” cu aproape 700 km/h de un radar din Belgia. Amenda, contestată în instanță
Playtech
Cum a salvat Delia Velculescu Ciprul și Grecia în cele mai grele crize economice. „Doamna de Fier” a...
Digi FM
„Pe Nicușor Dan l-au încălecat serviciile!”. Adevărul despre pactul cu PSD și anularea alegerilor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Milionarii români care își duc copiii la școală cu mijloacele de transport în comun. Au o avere impresionantă
Pro FM
Bianca Censori, o nouă apariție „transparentă” alături de Kanye West. De data aceasta, cei doi soți au mers...
Film Now
70 de ani, rochie mini și un zâmbet șarmant. Geena Davis, impresionantă la premiera „The Boroughs” în Los...
Adevarul
„Îi este frică și nu vrea să-și asume riscuri”. Un important propagandist rus cere răsturnarea lui Putin. Pe...
Newsweek
Mugur Isărescu anunță că pensiile nu vor crește. Pensionarii pierd între 130 lei și 600 lei la pensie
Digi FM
Când se vopsesc ouăle de Înălțarea Domnului și alte tradiții românești păstrate de secole
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
A împlinit 108 ani, face sport de trei ori pe săptămână și încă șofează. Ce spune despre viața amoroasă...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Dustin Diamond, plătit cu o sumă mizeră pentru reluările "Salvați de clopoțel". Cecul primit de Screech...
UTV
Sebastian Stan și Cristian Mungiu au fost ovaționați timp de 10 minute la Cannes. Filmul „Fjord” a avut...