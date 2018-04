De ce sunt tot mai multe mame minore în România

România nu reuşeşte să ţină sub control fenomenul mamelor minore, tot mai multe de la an la an. Ţara noastră rămâne fruntaşă în Europa cu cele mai multe naşteri şi avorturi la fetele sub 18 ani. Problemele cele mai mari sunt însă în rândul copilelor între 10 şi 15 ani, vârste la care medicii spun că sarcinile sunt extrem de riscante, iar rata mortalităţii e foarte mare.

Alexandra avea 12 ani şi 9 luni când a aflat că va fi mamă. Nu i-a fost uşor la şcoală cu o sarcină vizibilă.

„A şaptea am terminat-o. Am început să merg şi într-a opta şi copiii au început să râdă de mine. Copiii, o profesoară şi nu mi-a plăcut şi nu am mai vrut să merg”, povestește Alexandra.

Acum, la aproape 16 ani, copilul este cel mai bun lucru care i s-a întâmplat, spune ea.

„Copilul are un an şi şase luni. Acest an şi şase luni a fost cel mai frumos moment din viaţa mea. Mereu mă face fericită, mereu mă face să zâmbesc”, mai spune tânăra.

„A afectat-o foarte mult din cauză că trebuia să îşi termine şcoala, a fost mică, poate avea un alt viitor”, spune mama Alexandrei.

Fenomenul nu apare doar în mediul rural, ci şi la oraşe.

„De la lipsa de informare în privinţa sănătăţii reproductive, în privinţa responsabilităţii pe care o implică o relaţie în doi, până la lipsa educaţiei de prevenire a metodelor de prevenire a unei sacini”, spune Cornelia Paraschiv, asistent social Word Vision România.

Iar la asemenea vârste fragede, complicaţiile apar foarte des.

„Există riscul de naştere prematură, riscul mai mare de avort, inclusiv în studii care indică un procent mai mare de probleme comizomiale la făt cum sunt sindromul Down sau sindromul Edward care au un procent mai mare la pacientele foarte tinere”, explică Chadi Muheidli, medic obstetrică-ginecologie.

Şi consecinţele sociale ale sarcinilor timpurii sunt grave.

„Copiii aceştia abandonează şcoala, sunt foarte mulţi care renunţă la şcoală tocmai pentru a-şi creşte copiii. Nu îşi pot permite să fie integraţi în câmpul muncii, sunt repudiate chiar din sânul comunităţii sau familiei”, mai spune Cornelia Paraschiv, asistent social Word Vision România.

Potrivit ultimelor date, 26.000 de minore din România au născut, iar numărul lor este în creştere de la an la an. Statisticile World Vision România arată că 10% dintre mamele care nasc anual în ţara noastră sunt adolescente.

