O delegație din Statele Unite ale Americii se află în această perioadă în România pentru a discuta despre viitorul prezenței americane în țara noastră. Vizita vine în contextul în care Donald Trump a decis regândirea trupelor SUA, de pe tot continentul european.

Președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Congresul SUA, Mike Rogers, a avut o întrevedere cu ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu. Cei doi oficiali au discutat despre parteneriatul strategic cu SUA și întărirea prezenței NATO.

Oficialii au discutat despre susţinerea unei prezenţe întărite în România şi pe Flancul Estic în procesul de revizuire a posturii SUA în Europa, despre dialogul constant cu SACEUR, generalul Alexus Grynkewich, şi despre National Defense Authorization Act (NDAA).

„Mesajul constant al părţii române a fost de a evidenţia calitatea României de Aliat responsabil şi de încredere al SUA în regiunea Mării Negre, care acţionează proactiv în vederea atingerii obiectivului unei Europe mai puternice într-un NATO mai puternic. Acest obiectiv se poate realiza numai printr-o coordonare transatlantică strânsă, în cadrul căreia legislativul american şi comisiile sale de profil au un rol esenţial'', arată Ministerul Afacerilor Externe, într-un comunicat.

MAE susține că întâlnirea face parte din dialogul politic consolidat între oficiali de pe parcursul ultimului an, cea mai recentă întâlnire bilaterală fiind la Washington, în iulie 2026, şi din componenta abordării strategice a MAE de întărire a angajamentului bipartizan în Congresul SUA pentru Parteneriatul Strategic.

România s-a alăturat pentru prima dată, în acest an, programului de schimb MECEA al Departamentului de Stat şi echipele de consilieri ai delegaţiei SUA au primit invitaţia unei vizite de lucru într-o primă ediţie, anul acesta, în octombrie, în România, cu un program care include şi Baza Militară Mihail Kogălniceanu.

Potrivit sursei citate, delegația SUA a exprimat aprecierea pentru angajamentul constant al ministrului cu Congresul American, în Washington, conduita de aliat de încredere a României şi pentru aportul său la consolidarea posturii de apărare şi descurajare pe Flancul Estic şi au evidenţiat buna cooperare dintre industriile de apărare din România şi SUA şi potenţialul semnificativ de aprofundare a acestei relaţii.

Delagația care a ajuns România este condusă de Mike Rogers (R-Alabama), preşedinte al Comisiei pentru Forţele Armate a Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA, alături de Eric Sorensen (D-Illinois), membru al Comisiei pentru Forţele Armate a Camerei Reprezentanţilor, şi de ambasadorul Darryl Nirenberg.

Editor : Andreea Rubica