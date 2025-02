Depozitele de gaze ale României ar putea ajunge la 25% în următoarele zile. Burduja: După 25-26 februarie, vremea se încălzește

Depozitele de gaze ale României ar putea ajunge la 25% din capacitate în următoarele zile, când sunt așteptate temperaturi de sub zero grade în întreaga țară, a declarat miercuri ministrul Energiei, Sebastian Burduja, la Digi 24. Ministrul a precizat însă că după 25-26 februarie vremea se va încălzi și a adăugat că România are capacitatea să acopere consumul de gaze.

„Poate fi și un sfert (din capacitatea depozitelor), dar cert este că, pe măsură ce vremea se încălzește, atunci pot să reînceapă operațiunile de reumplere pentru aceste depozite, lucru pe care dorim să îl facem. Veți vedea că, după 25-26 februarie, vremea se încălzește. În martie, pe

prognoză sunt temperaturi peste media multianuală pentru perioada respectivă. Deci ne așteptăm să nu avem o problemă din perspectiva acoperirii consumului, ba chiar să rămână gaz să-l punem înapoi în depozite”, a spus Sebastian Burduja.

Din consumul zilnic de gaze al Românie, un sfert provine din importuri, iar 75% din producția internă și rezervele din depozite de gaze. Burduja a arătat că, din cauza frigului, consumul va crește cu 10%.

„Dacă azi consumăm în jur de 50 de milioane de metri cubi, într-o zi mai geroasă ar fi 55-56 de milioane. Și dacă ar fi 60 (de milioane de metri cubi), România tot are capacitatea să acopere consumul său, apelând la o cantitate mai mare de gaz de import”, a spus Burduja.

După două săptămâni de temperaturi scăzute, rezervele de gaze ale României au scăzut de la 37% grad de umplere. La începutul lunii februarie, gradul de umplere al depozitelor era de 42-47%.

„Dacă a scăzut prea mult (cantitatea de gaze) în raport cu necesarul României, face obiectul unui control din partea Corpului meu de control de la Ministerul Energiei, iar măsurile pe care le vom lua vor fi printre cele mai dure dacă s-au încălcat dispozițiile contractuale dintre Depogaz (companie care gestionează depozitele de gaze - n.r.) și furnizori, oamenii aceia, de la Depogaz, vor pleca acasă”, a spus Burduja.

Ministrul a spus că în fiecare an, în luna februarie, depozitele de gaze „au un grad de umplere mai mic”. „Este finalul ciclului de extracție, pe finalul sezonului rece. Capacitatea de extracție scade, cu cât extragi mai mult gaz, și atunci România, în fiecare lună februarie, a apelat la importuri”, a adăugat ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

