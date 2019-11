Deratizare cu trei morți în Timișoara. Salvatorii au prezentat filmul intervenției

Reprezentanții serviciului de Ambulanță și UPU-SMURD din Timiș au făcut declarații, marți, în legătură cu cele trei decese din municipiu (doi copii și mama unuia dintre ei), cauzate de o deratizare cu o substanță extrem de periculoasă, cumpărată de pe piața neagră. Astăzi, patronul firmei care a făcut deratizările în acel bloc a fost reţinut pentru 24 de ore. Aseară, autoritățile au decis evacuarea unui al doilea bloc în care a fost făcută deratizarea, ca măsură de precauție.

„Din punctul de vedere al Ambulanței, sigur că mi-ar fi plăcut să ne fi putut seama mai repede de situație. Din păcate, cele trei decese au avut loc după cum urmează: sâmbătă în jurul orei 17:00, 18:00 și unul luni dimineață. Deci a fost un interval destul de mare între cele trei decese. Pe cele de sâmbătă seară n-am putut să ne dăm seama datorită simptomatologiei complet diferite. Primul caz a fost o insuficiență respiratorie, a fost suspect de aspirație de lapte, a fost și extras lapte din plămâni în timpul resuscitării, în timp ce al doilea era suspect de boală metabolică, ceea ce este cu totul altceva. Noi sâmbătă seară n-am putut să facem nicio legătură”, a declarat managerul SAJ Timiș, într-o conferință de presă.

„Totuși, noi am fost primii care am descoperit legătura, dar numai moartea femeii de 28 de ani ne-a făcut să suspectăm. Sigur, la un interval foarte scurt de UPU, care aproape simultan cu noi și-a dat și el seama și a făcut aceeași legătură. Fără moartea femeii n-am fi putut să facem legătura. În concediu fiind, mi s-a adus la cunoștință de moartea femeii și am legat-o imediat de domiciliu și de copil și am anunțat în secunda doi DSP, cu mențiunea că aș fi vrut să anunț Poliția, dar am înțeles că a fost anunțată de DSP, s-a anunțat și ISU și s-a declanșat sistemul”, a completat dr. Leonida Iancu.

„Până la moartea femeii nu puteam să facem vreo legătură, au fost foarte mulți medici de consult, vreo doi medici de urgență, șapte-opt asistenți, ambulanțieri pe Miorița 8, în camere, și nu ne-a sesizat absolut nicio problemă, decât simptome banale”, a mai spus el, amintind că pacienții „prezintă o stare generală foarte bună, când le faci analizele sunt foarte proaste, de aceea rămân sub observație un număr așa de mare”.

„Nimeni nu ne-a spus de dezinsecție, nici vecinii n-au simțit absolut nimic, nimeni n-a simțit mirosuri dubioase, nimeni n-a făcut legătura cu dezinsecția și deratizarea decât mai târziu. Mi-ar fi plăcut să evităm această tragedie, dar din păcate nu am avut de ce să o legăm, mai ales că s-a desfășurat pe durata a trei zile, iar personalul din dispecerat nu are legătură unul cu altul. Cel care a fost astăzi de serviciu nu mai știe ce a făcut ăla de ieri sau cel de mâine. Cam asta aș vrea să spun, ne pare rău, nu s-a putut mai repede. Vedeți cât a durat acum, să se recolteze... de unde să știm noi, care stăm 20 de minute la un caz, că ele sunt legate între ele, că pe unul îl doare capul și altul varsă. I-am tratat ca atare”, a mai spus Iancu.

„Important este să știți că ne-am deplasat la toate solicitările lor, pe toți am intenționat să-i ducem la spital, dar ne-am lovit de foarte multe ori de refuzuri. Inclusiv persoana care a decedat. A sunat de cinci ori la noi, am fost la ea de cinci ori”, a adăugat managerul Ambulanței Timiș.

În ceea ce privește cele 15 apeluri la 112, el a explicat că „cel puțin opt sunt ale părinților copilului decedat de 3 ani, cinci pe numele mamei, trei pe numele tatălui”.

„Două sunt făcute de medicii noi de consult, care au fost la caz și la rândul lor au solicitat ambulanțe de transport la spital. Două sunt pentru copiii decedați. Ele par multe când le privim deodată, când le disecăm practic n-au fost foarte multe. Noi le-am justificat ca apeluri normale, părinții își pierduseră copilul și sigur că sufereau, așa era. Ne-am dus încă o dată și am vrut să-i scoatem din mediu, să-i separăm un pic. Au fost etichetați ca suferință după pierderea copilului. Nicicum noi nu ne imaginam că peste câteva ore femeia va deceda într-un mod așa de violent și de repede”, a declarat Iancu.

Întrebat dacă părinții au refuzat să meargă la spital, după ce le-a murit copilul, el a răspuns afirmativ: „Dar, într-una dintre insistențele noastre au mers și la spital”.

Doctorul Mihai Grecu, medic-șef la UPU-SMURD Timiș, a precizat că analizele celor doi părinți „au fost bune la momentul respectiv și s-au dus la domiciliu cu tratament”.

„După care au solicitat din nou ambulanța, spunând că nu vor să rămână la spital, motiv pentru care s-a trimis o ambulanță de consult. Medicul care a fost acolo le-a spus din nou să meargă la spital, ei au refuzat. Noaptea pe la ora 5:00 au mai solicitat o ambulanță pe motiv că pacienta care a decedat are dureri de stomac, s-a dus o ambulanță de urgență, la fel a spus că nu dorește la spital. De abia dimineață, când starea ei s-a înrăutățit semnificativ, a putut fi dusă la spital, dar din păcate, pe timpul transportului a intrat în stop cardiorespirator și la noi în urgență a ajuns cu manevre de resuscitare în curs. De pe Miorița până la Spitalul Județean, cu ambulanța, sunt aproximativ trei minute. În cele trei minute de când a fost coborâtă din bloc, pusă în ambulanță și până a ajuns în fața spitalului a intrat în... și a necesitat manevre de resuscitare”, a subliniat șeful UPU-SMURD Timiș.

„Luni dimineață, la 2:45, ne-am deplasat la ea în consult la domiciliu, știam că-i mama acelui copil. Medicul a propus internarea, care a fost refuzată. La 5:20, aceeași persoană sună din nou la ambulanță și refuză din nou transportul”, a intervenit managerul SAJ Timiș.

„Nu era foarte proastă starea, din perspectiva unor salvatori era clar că te afli în fața unor părinți care au pierdut un copil. Nu poți să le reproșezi că solicită ambulanța și că nu vor la spital sau că doresc ca viața lor să se termine, pentru că astfel de exprimări și astfel de situații sunt frecvente în cazul acestor pierderi”, a subliniat și șeful UPU-SMURD Timiș.

„În situații din astea mergem ori de câte ori ne cheamă, pentru că vrem să evităm situațiile dramatice, tentativele de suicid, știți că sunt depresii puternice după o astfel de situație. Urma să ne mai ducem de câte ori ne chema”, a mai spus dr. Leonida Iancu, șeful ambulanței județene.

La rândul său, șeful UPU-SMURD Timiș a precizat că „analizele erau în regulă” în cazul femeii, având în vedere „simptomatologia prezentată”.

