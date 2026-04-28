Descinderi în Suceava: polițiștii au găsit tone de detergent și mii de articole suspecte. Prejudiciu de aproape 2 milioane de lei

Polițiștii au descoperit, în urma unor percheziții desfășurate în județul Suceava, zece tone de detergent pudră, peste 500 de articole vestimentare și sute de jucării, toate suspectate a fi contrafăcute. Prejudiciul estimat adus bugetului de stat se apropie de două milioane de lei.

Inspectoratul de Poliție Județean Suceava informează că acțiunea a avut loc în cadrul operațiunii Jupiter, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a IGPR, scrie News.ro.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu procurorii din Suceava și Gura Humorului, au pus în executare nouă mandate de percheziție domiciliară.

Cercetările vizează două dosare penale privind infracțiuni la regimul drepturilor de proprietate intelectuală.

„Persoanele vizate ar fi derulat în mod constant activități de comercializare a unor bunuri cu privire la care ar fi existat bănuiala că ar fi contrafăcute”, arată anchetatorii.

În urma descinderilor, au fost ridicate 10 tone de detergent pudră, ambalate în saci de câte 10 kilograme, evaluate la 1,6 milioane de lei, 528 de articole de îmbrăcăminte în valoare de peste 279.000 de lei și 512 jucării contrafăcute, estimate la peste 20.000 de lei.

Prejudiciul total adus bugetului consolidat al statului este estimat la 1.899.783 de lei.

Editor : Ana Petrescu