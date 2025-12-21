Live TV

Descoperire de coșmar la un restaurant din Constanța. ANPC a găsit un șoarece mort, gândaci și pânze de păianjeni





ANPC a închis temporar și amendat cu 22.500 de lei un restaurant din Constanța după ce, în urma unui control, au descoperit zeci de nereguli. Inspectorii au constatat încălcări grave ale normelor de igienă, și a siguranței naturale. Printre aceste nereguli ANPC a mai găsit inclusiv un șoarece mort, gândaci sau pânze de păianjeni.

 

ANPC a transmis într-un comunicat că restaurantul nu avea flux tehnologic conform, folosea tigăi cu mai multe straturi de arsură ori uzură acumulată, iar ustensilele cu care găteau mâncarea erau depășite și neprofesionale.

Inspectorii au mai descoperit lăzi frigorifice neigienizate, cu acumulări de gheață. În interior, carnea era păstrată lângă pește, chifle sau legume. Mai mult, mai multe pachete de carne erau expirate.

ANPC a mai notat că meniul restaurantului nu informa corect și complet, dar și că nu deținea autorizație ISU.

În consecință, autoritățile au decis închiderea temporară a restaurantului, scoaterea din consum a 50 de kilograme de produse în valoare de 1.800 de lei, dar și amendarea localului cu 22.500 de lei.

