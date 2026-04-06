70.000 de lei amendă pentru o clinică stomatologică din București, care a aruncat saci de deșeuri medicale în Parcul Cișmigiu. În imaginile publicate de Primăria Generală se observă proteze dentare, mănuși folosite, măști și bidoane împrăștiate pe alei și în iarbă.

În urma anchetei s-a descoperit că cei care au lăsat mormanele de mizerie sunt dintr-o clinică din zonă, iar reprezentanții au fost chemați pentru a fi sancționați la Poliția Locală a Municipiului București.

Tot în Cișmigiu, zilele trecute, zeci de flori din jardiniere au fost smulse. La fel și un gutui proaspăt plantat în Grădina Japoneză.

