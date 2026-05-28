Deva: Un tânăr care amenința că se aruncă de pe un bloc dezafectat a căzut în timpul negocierilor și e în stare gravă la spital

Un tânăr de 21 de ani din Deva a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut de pe acoperișul unui bloc dezafectat. El urcase acolo și amenința că își va pune capăt zilelor, în timpul unei intervenții a polițiștilor, jandarmilor și pompierilor, care au încercat timp de aproximativ o oră să îl convingă să renunțe la gest.

„Astăzi în jurul orei 09:30, Poliţia Municipiului Deva fost solicitată să intervină în cazul unui tânăr care se afla urcat pe acoperişul unui bloc dezafectat din municipiul Deva, ameninţând că îşi va pune capăt zilelor. La faţa locului au fost dispuse echipaje de intervenţie ale Poliţiei, Jandarmeriei şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, inclusiv echipa de negociatori a IPJ Hunedoara care a purtat discuţii cu bărbatul prin tehnici specifice de negociere pentru a-l determina să recurgă la gestul său”, a transmis, joi, IPJ Hunedoara, scrie News.ro.

Conform sursei citate, după aproximativ o oră de intervenţie, bărbatul, aflat pe marginea acoperişului, s-a dezechilibrat şi a căzut în gol, fiind preluat de un echipaj al Ambulanţei, în stare gravă, şi transportat la Spitalul Judeţean din Deva pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz, pentru a determina cauzele şi circumstanţele care l-au determinat pe bărbat să urce pe acoperişul blocului.

