Gaura bugetară de 20 de miliarde de lei a iscat panică și dezgust prin satele țării. Oamenii nu mai au încredere în politicieni. Le-ar plăcea să-i vadă că-și reduc benevol salariile colosale și secretarele, că taie pensiile speciale sau că renunță la exoticele deplasări în dezinteres de serviciu. Sunt convinși însă că tot spinarea poporului va căra povara.

Două adolescente dintr-un sat oarecare își mână oile la iarba crudă răsărită lângă un pâlc de fagi... Așa-i la țară: cu animalul, cu sapa ori cu serviciul la patron... robotește și cel mic și cel mare.

În vremea asta, din palatele aleșilor trimiși la București să se ocupe de țară și de popor... a venit vestea celor 20 de miliarde lipsă pe care Guvernul caută să le strângă de undeva. Și-a fost destul ca problema semnalată să se rostogolească în zvonuri diverse și... să iște dezgust și panică printre oamenii satelor.

Reporter: De unde credeți dumneavoastră că vor recupera cei 20 de miliarde?

Bărbat: De la noi! Prin tăieri.

Reporter: Ce să taie?

Bărbat: Taie pensii, taie salarii, taie... Să le dau eu sfaturi? Să-și taie din salarii. Că ați văzut ce au ăia la ASF, ce au ăia la ANRE? Ce salarii au? Eu am muncit toată viața 43 de ani și am 1.700 de lei. Și ei? Cu 20 de mii de euro? Cu 15 mii de euro? Unde am ajuns? Ăla ce a muncit? Ce face ăla acolo? Păi e posibil? Nu... E o apă și un pământ. Toate partidele...

Reporter: Sunteți dezamăgit, vă văd!

Bărbat: Da... E dezastru! E dezastru!

Bărbat: Eu am 34 de ani de muncă și am 1.330 după mărire, pensie. Și ei au o sută și ceva de mii de lei. Pensie. Și mai și lucrează tot acolo, mulți din ei. Aia e problema. D-aia e țara săracă. Văd că ei se mănâncă între ei precum sunt câinii ăia care se prind de la vecin pe stradă. Așa se mănâncă între ei pentru ciolan.

Reporter: Până la urmă, de unde crezi matale că vor recupera 20 de miliarde?

Bărbat: Tot de la amărâții ăștia de mâna a doua.

Reporter: Adică?

Bărbat: Tot de la noi. Vă spun eu: aici, toți cei de vârsta a treia, acum când o veni votul la anul nu merge niciunul.

Reporter: Nu vă mai duceți la vot?

Bărbat: Nu!

Reporter: Păi de ce?

Bărbat: Păi ce să votez?

Ca să reziste în vârtejul scumpirilor și să răzbată marea criză, dacă va fi să vină, mulți și-au recalculat deja prioritățile. Au renunțat la haine noi, la încălțăminte nouă și... la plăcerile mărunte.

Bărbat: Renunț la vacanțe, pelerinaje, excursii, anumite produse alimentare care sunt foarte scumpe.

Reporter: Credeți că parlamentarii renunță la plăcerile acestea... ?

Bărbat: Nu. Nu își permit să renunțe, că ei s-au învățat și au trăit totdeauna în puf. Ei toată viața lor au fost pe furate.

Bărbat: Acum renunțăm la multe.

Reporter: La ce, de exemplu?

Bărbat: Și la mâncare bună, și la îmbrăcăminte, și la încălțăminte. O încălțăminte bună e aproape trei milioane. Îmbrăcăminte cumpărăm de la second-hand. Că sunt mai ieftine.

Cam așa-i atmosfera pe multe ulițe rurale. O știu și politicienii. Tocmai de aceea, poate, în ultimele zeci de ore mesajele oficialilor țării îndeamnă la calm. Premierul chiar a anunțat public că Guvernul... nu are-n plan creșteri de taxe, ci se axează pe... colectarea celor deja existente.

Editor : Liviu Cojan