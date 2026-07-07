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DGASPC Sibiu, noi detalii despre beneficiarii preluați din azilele ilegale din Bihor. Ce probleme au fost descoperit după relocare

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Imagini din timpul perchezițiilor de la rețeaua azilelor ilegale din Bihor. Foto: DIICOT
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Din articol
Alte persoane au fost relocate în centre private Lipsa documentelor, o provocare majoră

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sibiu a anunțat că dintre cele 21 de persoane relocate în județ din centrele sociale ilegale din Bihor, 14 sunt încadrate în grad de handicap grav, iar opt nu sunt asigurate medical. Instituția precizează că procesul de preluare a fost îngreunat de lipsa documentelor medicale și sociale și solicită autorităților elaborarea unor proceduri speciale pentru gestionarea unor astfel de situații de urgență.

„Cei 21 de beneficiari relocaţi în servicii sociale administrate de către DGASPC Sibiu au fost repartizaţi pe locuri disponibile din serviciile sociale ale DGASPC Sibiu din judeţ. Dintre aceştia, 14 sunt încadraţi în grad de handicap grav, majoritatea cu handicap grav şi asistent personal, şapte nu deţin certificate de handicap, 12 au vârsta peste 65 ani, o persoană a necesitat identificare neavând acte de identitate, opt sunt neasiguraţi medical. În acest moment, cinci beneficiari sunt internaţi pentru evaluări medicale, stabilirea diagnosticului şi instituirea tratamentului”, a precizat DGASPC Sibiu, scrie News.ro.

Instituția arată că beneficiarii au fost repartizați în centrele aflate în administrarea sa, în funcție de locurile disponibile.

Alte persoane au fost relocate în centre private

Potrivit DGASPC Sibiu, persoanele găzduite în servicii sociale administrate de furnizori privați nu au fost repartizate prin intermediul instituției, ci au fost relocate direct de autoritățile competente în cadrul măsurilor dispuse pentru gestionarea situației de urgență.

Astfel, în căminele pentru persoane vârstnice administrate de furnizori privați au fost relocate alte 21 de persoane, dintre care 12 au handicap, iar nouă nu dețin certificate de încadrare în grad de handicap. Toți au fost evaluați medical și înscriși pe lista unui medic de familie, iar 11 dintre ei au vârsta sub 65 de ani.

„DGASPC Sibiu acordă sprijin metodologic furnizorilor de servicii sociale privaţi, în limitele competenţelor legale, responsabilitatea furnizării serviciilor în conformitate cu standardele minime de calitate revenind fiecărui furnizor”, precizează instituția.

Lipsa documentelor, o provocare majoră

Reprezentanții DGASPC spun că prioritatea este evaluarea medicală a beneficiarilor, refacerea istoricului medical, acolo unde acesta există, și stabilirea tratamentelor, în special pentru persoanele care nu au fost asigurate medical.

„Procesul de preluare a beneficiarilor a ridicat provocări semnificative, generate de lipsa documentelor medicale şi sociale. În majoritatea cazurilor, beneficiarii au fost preluaţi doar cu o carte provizorie de identitate şi/sau cu un card bancar, după caz, fără documentaţia necesară privind istoricul medical şi social. DGASPC Sibiu a solicitat ANPDPD emiterea unor proceduri de lucru specifice gestionării unor situaţii de urgenţă, întrucât cadrul normativ actual reglementează, în principal, procedurile aplicabile în situaţii obişnuite, fără a acoperi situaţiile necesare gestionării unei situaţii de urgenţă de asemenea amploare”, explică instituția.

O altă prioritate este identificarea persoanelor pentru care trebuie instituite măsuri de ocrotire, în funcție de gradul de afectare a discernământului și a facultăților mintale.

„Aceştia sunt evaluaţi medical şi psihiatric şi se fac demersuri pentru identificarea şi contactarea rudelor sau aparţinătorilor şi parcurgerea procedurilor prevăzute de lege. Lipsa informaţiilor disponibile la momentul relocării îngreunează foarte mult şi acest proces şi poate conduce la prelungirea perioadei necesare finalizării tuturor procedurilor”, mai transmite DGASPC Sibiu.

Editor : Ana Petrescu

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