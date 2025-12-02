Diana Buzoianu acuză autoritățile locale că știau de pericolul crizei de apă în zona Paltinu, dar nu au comunicat. „Sunt furioasă”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a acuzat marți autoritățile locale că au știut și au comunicat între ele că există riscul ca regiunea Prahova-Dâmbovița să rămână fără apă potabilă din cauza problemelor de la barajul Paltinu, dar nu au informat mai departe Ministerul Mediului.

Mai mult, Diana Buzoianu susține că a primit la minister comunicări oficiale din partea autorităților locale în care era informată că nu există niciun risc pentru populație să rămână fără apă.

„Sunt furioasă”, a spus Diana Buzoianu, adăugând că persoanele responsabile trebuie să-și dea demisia.

Diana Buzoianu a mai precizat că autoritpțile de la nivel local aveau inclusiv obligația să intervină și să repare situația apărută în urma colmatării lacului Paltinu, nu doar să informeze mai departe, și a adăugat că a trimis corpul de control la fața locului.

