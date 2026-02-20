Radarul Balastierelor, care va include și controale efective, ar putea fi lansat până la jumătatea acestui an, a anunțat vineri Diana Buzoianu, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor.

„Suntem în discuții destul de avansate și a fost depus inclusiv Caietul de sarcini public, pentru a adăuga funcțiuni suplimentare Radarului Balastierelor. Ultima conducere realizase un radar din care lipsiseră criteriile de control. Era un registru electronic frumos, dar fără nicio măsură efectivă de verificare. Nu mai compara cantitatea de agregate avizată cu cea extrasă și pusă la vânzare”, a explicat Buzoianu, vineri într-o conferință de presă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ministra a subliniat că obiectivul este ca Radarul Balastierelor să fie „operațional” și să includă controlul efectiv al exploatărilor.

„Degeaba lansăm un registru electronic frumos, dacă nu avem în spate și controale reale. Sper ca până la jumătatea acestui an să-l avem lansat și funcțional”, a precizat ea.

Referitor la situația balastierelor clasice, Buzoianu a arătat că multe dintre acestea funcționează fără autorizație sau cu documente expirate.

„În 2025 am cerut o analiză a controalelor realizate de inspectorii de la Apele Române, iar rezultatele au arătat o scădere a sancțiunilor și a numărului de controale. În luna noiembrie am stabilit criterii de performanță pentru inspectori, iar în urma acestora s-au efectuat aproximativ 750 de controale, mai multe decât în primele șapte luni ale anului”, a explicat ministra USR.

Buzoianu a mai explicat că odată cu stoparea prelungirii pe termen nedeterminat a avizelor, acestea vor putea fi acordate doar pentru termenul prevăzut inițial.

Proiectul „Radarul Balastierelor” este implementat conform calendarului stabilit de Administrația Națională „Apele Române” (ANAR), iar un calendar precis pentru punerea în funcțiune va fi definit după finalizarea etapei-pilot, care a avut loc până la 5 septembrie 2025.

Editor : Ana Petrescu