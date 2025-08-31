Ministra Mediului organizează o dezbatere cu bucureștenii privind Pădurea Băneasa. „Trebuie să fie arie naturală protejată”

Diana Buzoianu a anunțat organizarea unei dezbateri, vineri la Ministerul Mediului, cu reprezentanți ai societății civile, ai Primăriei Capitalei, Primăriei Sectorului 1 și Consiliului Județean Ilfov pentru a discuta despre proiectul prin care Pădurea Băneasa să fie arie naturală protejată. „Nu avem spații verzi suficiente în București, iar betoanele deja ne sufocă”, spune ea.

„De ani de zile se discută despre protejarea Pădurii Băneasa pentru a nu ne trezi cu blocuri sau alte construcții prin ea. Sunt mulți care se uită la acest plămân verde a peste 2 milioane de români doar ca un teren numai bun de investit și betonat, la momentul potrivit, când nu va mai exista așa multă presiune publică”, a afirmat Diana Buzoianu, într-o postare pe pagina de Facebook.

Ea a amintit despre o scrisoare publică a 40 de asociații prin care cer ca Pădurea Băneasa să fie arie naturală protejată.

„Am văzut discuțiile apărute în spațiul public cu privire la aria naturală protejată. Deși încă discuția e doar la nivel de București, am datoria, în calitate de ministră a Mediului, să pun umărul să construim împreună o poveste de succes prin protejarea unei comori naționale. Am citit scrisoarea publică a celor peste 40 de asociații. Da, Pădurea Băneasa trebuie să fie toată trecută ca arie naturală protejată. Voi începe demersurile în acest sens pentru a ne asigura că această pădure rămâne o moștenire dată din generație în generație pe mai departe”, a precizat ministra Mediului.

Astfel, ea a anunțat că va organiza, vineri, la Ministerul Mediului o dezbatere cu societatea civilă și cetățenii, la care voi invita special și reprezentanții Primăriei Municipiului București, Primăriei Sectorului 1, Consiliului Județean Ilfov.

„Avem cu toții o responsabilitate uriașă pe umerii noștri să punem la punct un proiect care să protejeze toată Pădurea Băneasa - o comoară care nu trebuie pierdută sub nicio formă”, a conchis Buzoianu.

Editor : A.P.