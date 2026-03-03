Decalaj uriaș între pensiile femeilor și cele ale bărbaților, în Uniunea Europeană. Femeile cu vârsta de peste 65 de ani primesc cu 25% mai puțini bani, la pensie, decât bărbații, arată datele Eurostat. În 2024, cea mai mare diferența s-a înregistrat în Malta, iar cea mai mică - în Estonia. În România, decalajul este aproape de media europeană, respectiv de 20 de procente.

Gina are 66 de ani și a muncit aproape 25 de ani într-o croitorie. Chiar dacă nu are stagiu complet de cotizare, tot consideră că pensia ei este foarte mică. Soțul a muncit în combinat și încasează lunar de patru ori mai mult.

„25 de ani fără trei luni, ca să ies la pensie cu 1.370 de lei. În momentul în care am primit decizia de pensionare, am izbucnit în plâns”, mărturisește Gina.

„Eu am vreo 46 de ani de muncă și am ieșit cu o pensie destul de bună pentru munca pe care am avut-o - 5.400 de lei”, spune Ion, soțul Ginei.

Potrivit datelor Eurostat, la nivelul Uniunii Europene, în 2024, bărbații au încasat o pensie cu aproape 25% mai mare decât cea a femeilor.

„Păi depinde de munca pe care a prestat-o. Bărbații poate au muncit muncă grea, condiții grele, au avut sporuri, au avut și s-au adăugat la pensii. Femeile au avut muncă mai ușoară. Care au avut muncă mai grea, cum a fost prin combinat, au câștigat la fel ca bărbații”, spune un bărbat.

„Pentru că au și salariile mai mari bărbații, de asta”, completează o femeie.

„Dacă muncesc la fel, trebuie să aibă venituri egale”, e de părere altcineva.

„Consider că pensia ne-o asigurăm în funcție de prioritatea și de modul nostru de viață”, concluzionează o femeie.

Specialiștii spun că aceste diferențe vin și din faptul că o femeie are mai multe pauze în parcursul profesional. De altfel, și diferențele de salariu duc la un decalaj între pensiile femeilor și cele ale bărbaților.

„Apare aici un efect al carierei fragmentate și ar putea exista, poate, o susținere în plus sau regândită această strategie în ceea ce ne privește, pentru că atrage cu sine nu doar o pensie mică, atrage cu sine și poate o vulnerabilitate, creșterea anxietății, a depresiei, a grijilor”, atrage atenția psihologul Cosmina Tenie.

Cele mai mici diferențe între pensiile bărbaților și cele ale femeilor au fost observate în Estonia (5,6%), Slovacia (8,4%) și Ungaria (9,6%).

