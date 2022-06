DIGI Donează Viață, ediția a șasea – Un nou apel la curaj și solidaritate

Grupul DIGI desfășoară în luna iunie cea de-a șasea ediție a campaniei DIGI Donează Viață, organizată în parteneriat cu N-avem SÂNGE?! (Asociația HEM) și încurajează donarea de sânge în rândul angajaților săi și al societății civile. Totodată, compania va amenaja pentru angajați două laboratoare mobile de transfuzie sanguină, în București și Timișoara. Demersul, inițiat în urmă cu patru ani, este susținut de Centrele de Transfuzie Sanguină din București și Timișoara.

În contextul celebrării Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge, iunie devine Luna Donatorului@DIGI, o perioadă de informare și conștientizare la nivel național a importanței donării voluntare și recurente. Ținând cont de nevoia semnificativă de sânge, în paralel cu amenajarea colectelor mobile destinate angajaților, în datele de 14 iunie (București) și 28 iunie (București și Timișoara), DIGI încurajează întreaga comunitate să se alăture acestui demers, să parcurgă traseul curajului și să meargă într-unul din cele 41 de centre de transfuzie din țară, pentru a salva vieți și a-și depăși, în același timp, propriile temeri.

Prin intermediul numeroaselor acțiuni de comunicare ale campaniei, DIGI îndeamnă oamenii să transforme curajul de a dona într-un obicei sănătos atât pentru ei înșiși, cât și pentru pacienții care au nevoie de transfuzii de sânge. În ultimii trei ani, mai mult de 1.200 de angajați DIGI s-au alăturat celor nouă sesiuni de donare la nivel național, în cadrul cărora au fost colectați peste 570 litri de sânge, de care au beneficiat aproximativ 3.600 de pacienți.

De altfel, cercetările recente au arătat că donarea recurentă este o modalitate eficientă de stimulare a producției de celule de stem, întrucât măduva osoasă este capabilă să refacă cantitatea de celule „pierdute” prin donare într-un interval de 7-10 zile, contribuind, pe termen lung, la întinerirea celulară.

Potrivit infomațiilor oferite de N-avem SÂNGE?!, donatorii de sânge se bucură de numeroase beneficii atât pentru sănătatea personală, cât și din punct de vedere social/ economic: control medical în momentul donării, verificarea hemoglobinei și, dacă este cazul, la indicația medicului se pot verifica glicemia sau hemoleucograma. De asemenea, grupa sanguină se verifică la prima donare, iar rezultatul analizelor pentru sângele donat poate fi consultat online în cel mult 3 zile lucrătoare. Totodată, este bine de știut că donarea regulată împrospătează sângele, întărește sistemul imunitar și diminuează riscul de boli cardiovasculare, iar cu ocazia unei singure donări se produce arderea a 650 de calorii.

E normal s-avem SÂNGE!

Despre Grupul DIGI| RCS & RDS

DIGI este liderul segmentului de servicii de internet fix, pay-tv și telefonie fixă după cotele de piață deținute în România și unul dintre operatorii europeni de top în domeniul comunicațiilor electronice convergente, derulând operațiuni în Spania, Italia și prezență în Portugalia. Compania deține cea mai modernă (state of the art) și mai extinsă rețea de fibră optică din regiune. Grupul DIGI pune la dispoziția abonaților săi și o ofertă complexă de conținuturi trans-media, prin intermediul diviziei media care cuprinde: televiziunile Digi24, Digi Sport 1, 2, 3, 4, Digi4K, Film Now (pay-TV), Digi World, Digi Animal World, Digi Life, UTV, Music Channel și Hit Music Channel, radiourile Digi FM, PROFM, Dance FM, Chill FM și serviciul de content Digi Online.

Despre N-avem SÂNGE?!

Programul național N-avem SÂNGE?! este unicul demers al Asociației HEM, un proiect din sfera educației pentru sănătate demarat în 2016, care are drept obiectiv atât creșterea numărului de donatori sanguini, fideli și dedicați, cât și schimbarea percepției privind donarea de sânge și integrarea acestui gest altruist în rutina unui stil de viață sănătos. Principalele direcții dezvoltate în cadrul programului urmăresc atât campanii media, de informare și conștientizare, cât și dezvoltarea comunității #bloodfluencer formată din promotori și donatori sanguini, fideli și dedicați, adevărați ambasadori ai donării de sânge.