Digi Talks la UNTOLD X cu Claudiu Pândaru şi Edy Chereji despre următorul capitol al UNTOLD: Vrem să ducem acest festival pe mai multe

Edy Chereji a dezvăluit felul în care UNTOLD a construit o comunitate şi a dus-o dincolo de granițele României transformând-o într-un veritabil ambasador al țării. Sunt artiști, povestește Edy Chereji, care vin și descoperă România și Europa prin ochii UNTOLD și în aplauzele a sute de mii de români.



Post Malone, în primul său concert din turneul european , a transmit la Cluj un mesaj emoționant bucurându-se de o primire incredibilă cu lacrimi în ochi. Acesta a povestit cum nu s-a lăsat descurajat niciodată de cei care n-au crezut în el și i-a îndemnat și pe români să creadă în ei indiferent de părerea celor din jur.

Editor : A.D.V.