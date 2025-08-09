Digi Talks la UNTOLD X cu Claudiu Pândaru şi Jean Valvis: “Antreprenoriatul român e o forță uriașă”

Omul de afaceri Jean Valvis invitat la Digi Talks vorbește despre începuturile antreprenoriatului în Romania, “când am venit în România PIB-ul era la 35 de miliarde de dolari, în Grecia era la 150 de miliarde. Acum România este cu o treime mai puternică față de Grecia. Toată această bogăție a făcut-o generația dumneavoastră”.



“Mi s-a spus că exploatez resursele şi creez pe spatele consumatorilor, gluma este că toți acești cârcotași ignoră un fapt concret, sunt mii de izvoare de apă minerală curg libere. Dacă nu mergeam acolo, acest izvor nu s-ar fi valorificat. România este extrem de bogată în resurse şi eu sunt mândru să le reprezint peste hotare.”



“Antreprenoriatul român e o forță uriașă care duce această țară mai departe” a spus acesta.

Editor : A.D.V.