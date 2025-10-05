Live TV

Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu noua carte de identitate electronică

Inquam Photos / George Călin
Problemele cu care s-a confruntat exploratorul - banca Problemele cu care s-a confruntat exploratorul - biblioteca și granița Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Alternativa MAI

Imediat după ce și-a primit noua carte de identitate electronică, care conține informații legate de adresa de domiciliu pe cip, un explorator a trecut prin mai multe situații pe care le-a povestit pe Facebook: de la instituții care nu au cititor de carduri, la instituții care au astfel de aparate, dar sunt stricate. Între timp, datele legate de adresa de domiciliu pot fi accesate printr-o aplicație lansată de curând de Ministerul de Interne

Exploratorul Radu Păltineanu a povestit, printr-o postare pe Facebook, problemele cu care s-a confruntat din momentul în care a primit noua carte de identitate electronică.

„Gândul că în sfârșit buletinul de identitate îmi va intra în portofel fără ca vreun colț să mai rămână pe afară, m-a convins de îndată să-mi fac noua carte de identitate electronică.

În naivitatea mea de early adopter nu m-am gândit o clipă că făcând acest pas voi avea probleme în a-mi face un abonament la bibliotecă, a accesa servicii bancare sau a traversa granița”, a scris Radu Păltineanu, pe pagina personală de Facebook.

Toate aceste probleme, expuse de Radu Păltineanu, vin pe fondul stocării adresei de domiciliu pe cipul noii cărți de identitate. 

  • Noua carte electronică de identitate conține, la vedere, date personale (nume, prenume, sex, cetățenie, anul nașterii, CNP), numărul, data expirării, data emiterii și autoritatea emitentă sau semnătura titularului.
  • Ulterior, pe cip sunt stocate, pe lângă datele personale, date precum: numele părinților, locul nașterii, certificate pentru semnătură electronică, imaginea facială, amprentele, adresa de domiciliu și adresa de reședință.

Digi24.ro a scris, pe larg, aici, că, pentru a accesa aceste informații, instituțiile au nevoie de un cititor de carduri. Unele instituții din România nu au, însă, astfel de aparate. 

Între timp, Ministerul Afacerilor Interne a lansat o aplicație mobilă care citește aceste informații. Detalii, aici.

„De când cu ea (n.r. Cartea electronică de identitate), am emoții de fiecare dată când trebuie s-o scot pe la cineva. E o surpriză inedită de fiecare dată. Și cum să nu te enervezi când există campanii în toată regula de adoptare a ei. Țara asta este mult prea balcanică la capitolul digitalizare. Dar râdem ca să nu plângem”, a fost concluzia lui Radu Păltineanu. 

Problemele cu care s-a confruntat exploratorul - banca

Radu Păltineanu povestește cum, la bancă, femeia de la ghișeu „a întors plasticul pe toate părțile să găsească adresa de domiciliu” și „mi-a zis că nu-mi poate schimba bani fără să-i dovedesc domiciliul”.

„După ce i-am explicat că are nevoie de un cititor fiindcă această informație este stocată pe chip i s-a părut prea complicat și mi-a zis să-i zic doar adresa verbal că mă crede. A zis că e de treabă cu mine și ce-i drept, m-am simțit privilegiat că nu m-a trimis să fac vreo procură”, a adăugat exploratorul.

Problemele cu care s-a confruntat exploratorul - biblioteca și granița

La bibliotecă, pentru a-și reînnoi abonamentul, Radu Păltineanu a avut la el cartea veche de identitate pentru a le putea arăta adresa de domiciliu funcționarilor. 

„Mai avusesem la ei (n.r. abonament). Asta cred că a jucat un rol hotărâtor fiindcă nici vorbă de vreun cititor”, a adăugat acesta.

Radu Păltineanu mai menționează că la punctul de trecere a frontierei de la Sculeni (dintre România și Republica Moldova) a avut o problemă similară. Deși acolo exista un cititor de carduri, aparatul era stricat. 

„Toate ca toate, dar la Sculeni, când am dat să intru în țară, problem mai mare! Cel mai mare! După ce grănicerul l-a întors pe toate părțile fără vreo izbândă, mi-a cerut pașaportul. Noroc că-l aveam, zic. Da, chiar noroc, că cititorul e stricat. Dar el există. E totuși ceva că-l au!”, a precizat acesta.

Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Alternativa MAI

Implementarea noii cărți de identitate electronică a fost anunțată de acum patru ani, însă există instituții publice care încă nu au achiziționat cititoare de carduri, după cum reiese dintr-o anchetă Digi24.ro.

Ancheta a pornit după ce un cititor ne-a semnalat că la Direcția de Taxe și Impozite Locale a Sectorului 3 „cetățenilor li s-a refuzat folosirea cărții electronice de identitate, pe motiv că instituția nu are cititor de cip”.

Deși mai multe primării au răspuns solicitării Digi24.ro și au arătat că au achiziționat astfel de cititoare, Primăria Sectorului 3 încă nu a răspuns mailului trimis pe 3 septembrie. 

CITEȘTE ȘI: Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Instituțiile din România nu pot citi noile buletine, pentru că nu au cumpărat aparate specifice

Între timp, pe 30 septembrie, Ministerul de Interne a anunțat că a lansat aplicația mobilă prin intermediul căreia se pot accesa datele de domiciliu de pe cipul noilor buletine.

RoCEI Reader se numește aplicația și se poate descărca din AppStore și Google Play.

CITEȘTE ȘI: MAI a lansat aplicația care îți arată datele din cartea electronică de identitate. Cum funcționează și cum îi ajută pe deținători

