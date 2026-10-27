Reintegrarea în societate după o perioadă petrecută în spatele gratiilor nu este tocmai ușoară. Marea provocare pentru cei care au stat în închisoare o reprezintă găsirea unui loc de muncă. Tocmai de aceea, un program gândit la penitenciarul Arad le oferă deținuților șansa să afle ce așteptări au angajatorii. „Oamenii se feresc de foști deținuți”, spun cei care au trecut prin această nedorită experiență.

Daniel a ajuns după gratii pentru evaziune fiscală. După eliberare, s-a reinventat, așa că acum s-a întors la penitenciar ca să îi încurajeze pe ceilalți să facă primii pași către o reintegrare mai ușoară.

„Oamenii se feresc de foști deținuți. De asemenea, sunt societăți care au, prin regulamentele interne, obligația de a prezenta un cazier judiciar, moment în care lucrurile se termină. Trebuie să schimbăm percepția”, este de părere Mărcoi Daniel, fost deținut.

„Am fost condamnată pentru fals intelectual și uz de fals. Sunt de profesie economistă. Cea mai mare greutate va fi aceea de acomodare”, crede o femeie încarcerată în penitenciarul din Arad.

„Am fost condamnat în 2022 în SUA, pentru infracțiunea de conspirație de a comite fraudă bancară. În orice moment, sunt cumva eligibil pentru eliberarea condiționată. Ca și calificare, eu sunt un fel de operator PC”, spune un alt deținut.

Sfaturi au primit și de la angajatorii veniți la evenimentul organizat de penitenciar.

„Avem o persoană, fostă deținută, care, după eliberarea din penitenciar, a venit să se angajeze la noi. Noi i-am oferit tot sprijinul. Nu cerem cazierul”, spune Ionela Miuț, angajator.

„Ne-am bucurat să fie astăzi alături de noi un număr de 12 angajatori”, spune încântat purtătorul de cuvânt al penitenciarului din Arad, George Andrei Băețan.

„AJOFM Arad subvenționează persoanele eliberate din detenție. Angajatorii primesc o sumă de 2.250 de lei timp de un an de zile, cu condiția să-i țină angajați”, explică Ramon Vidoni, inspector principal AJOFM Arad.

La Bursa Locurilor de Muncă, eveniment organizat zilele trecute la penitenciarul din Arad, au participat 150 de deținuți.

operator: Cristian Kovacs

Editor : Izabela Zaharia