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Directoarea ELCEN exclude riscul falimentului: „Nu suntem în situație de insolvență și nici nu vom fi”

Data publicării:
BUCURESTI - SINDICAT ELCEN - PROTEST - 20 IAN 2025
Imagine cu caracter ilustrativ. Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Fuziunea ELCEN – Termoenergetica ar putea dura mai mulți ani Guvernul a aprobat inițierea procedurilor pentru transferul ELCEN către Primăria Capitalei

Datoriile Termoenergetica față de ELCEN s-au diminuat la 1,3 miliarde de lei, iar la ora actuală nu suntem în situație de insolvență, de faliment și nici nu vom fi, a susținut marți, la un eveniment de specialitate, directoarea generală Electrocentrale București, Mirela Pavel.

„Suntem destul de departe de ideea de sistem centralizat, din păcate, și îmi asum ceea ce afirm, nu din rea-voință, nici din context politic, ci doar din faptul că investițiile sunt prioritare. Adică, la acest moment și Termoenergetica, și ELCEN trebuie să-și susțină propriile investiții, trebuie să le realizeze pentru a se putea face această fuziune într-un mod optim și benefic pentru cetățean și nu a crea mai mult haos sau mai multe probleme.

Datoria există și este încă destul de mare. Astăzi, cred că suntem undeva la 1,3 miliarde de lei. Trebuie să recunosc că, din vară, domnul primar (Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, n.r.) a început să mai plătească din subvenție și am reușit să mai încasăm, dar pe perioada de iarnă știm foarte bine că facturile vor fi mai mari, deci cel mai probabil că, până în primăvară, efortul va fi destul de mare și pentru ELCEN, și pentru Termoenergetica și pentru primărie.

Nu suntem în situație de insolvență, de faliment și nici nu vom fi. Nu cred că asta este intenția cuiva. Vom reuși să ducem și să susținem proiectele, societatea și resursele pentru reparații, pentru a susține acest proces și furnizarea termiei până când vom vedea noile CET-uri în funcțiune. Este un efort imens. Specialiști nu prea mai sunt în domeniu, iar salariile sunt foarte mici, comparativ chiar cu celelalte companii de stat”, a spus Pavel, scrie Agerpres.

Fuziunea ELCEN – Termoenergetica ar putea dura mai mulți ani

În opinia reprezentantei ELCEN, fuziunea cu Termoenergetica este un proces foarte îndelungat, iar pentru realizarea acesteia este nevoie de un plan foarte bine pus la punct.

„Fuziunea este o chestiune care se discută între proprietari – statul român și primărie. Din perspectiva mea ca manager, firește că voi acționa în interesul companiei și nu voi împiedica în niciun fel un astfel de proces, dacă se decide și dacă se realizează în pașii necesari.

Un proces de fuziune este foarte îndelungat. La acest moment, dacă pornește această fuziune, efectiv toate lucrurile trebuie să meargă în paralel. Oricare ar fi modalitatea legală, din punctul meu de vedere, consider că este necesar un plan foarte bine stabilit, pe 5-10 ani, în care factorii implicați să-și asume pașii care trebuie făcuți și modul în care se realizează acest proces în mod concret și să se urmărească acest plan, nu de pe o zi pe alta (...)”, a subliniat Mirela Pavel.

Guvernul a aprobat inițierea procedurilor pentru transferul ELCEN către Primăria Capitalei

Guvernul a aprobat, în data de 28 mai 2026, prin Memorandum, inițierea procedurilor pentru transferul pachetului de acțiuni deținut de statul român, prin Ministerul Energiei, la ELCEN către municipalitatea bucureșteană, prin tranzacție. Valoarea tranzacției va fi determinată de evaluarea de piață pe care o va face Ministerul Energiei în perioada următoare.

Decizia ține cont de solicitarea Consiliului General al Municipiului București de realizare a acestei acțiuni și de etapele prevăzute de lege în acest sens.

Provocările dezvoltării accelerate a producției de energie regenerabilă și prețul energiei în această iarnă și anul viitor sunt doar câteva dintre temele abordate marți, în cadrul evenimentului Profit Energy.forum – „Energia României în Europa – între independență și interdependență”, ajuns la cea de-a X-a ediție.

Editor : Ana Petrescu

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