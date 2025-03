Directorul ELCEN spune că o fuziune cu Termoenergetica ar duce la modernizarea sistemului de încălzire în 4 ani, „ca în Oradea”

ELCEN vrea o fuziune cu Termoenergetica, proces care ar conduce la un sistem de încălzire în Bucureşti comparabil cu cel modern din Oradea, în circa 4 ani, spune directorul general ELCEN, Claudiu Creţu, la Maratonul Profit.ro TV - Securitatea Energetică a României, transmite News.ro.

„Un sistem modernizat de termoficare va fi realizat prin fuziunea dintre ELCEN şi Termoenergetica. Aceasta este soluţia optimă. Dacă reuşim această fuziune, în patru ani putem avea un sistem modernizat ca la Oradea, fără subvenţii de miliarde, cu un preţ sustenabil pentru populaţie şi cu un control al temperaturii direct din telefon. În Oradea, acest lucru deja funcţionează.

Sunt foarte multe argumente în favoarea integrării sistemului. Dacă aţi observat şi în această iarnă, problema este mereu aceeaşi: sute de blocuri din Bucureşti nu au apă caldă şi căldură. Motivul? Se pasează vina între ELCEN şi Termoenergetica. «Nu noi suntem de vină, ci dispeceratul!», «Ba noi producem, dar pierderile sunt uriaşe!» – acestea sunt explicaţiile clasice. Realitatea este că este nevoie de o comandă unică şi de sincronizarea investiţiilor. Avem centrale moderne, dar dacă energia termică este pierdută din cauza lipsei reparaţiilor în reţea, sistemul devine ineficient” a spus Claudiu Creţu, directorul general ELCEN.

El dă asigurări că preţul gigacaloriei nu va creşte timp de un an, pentru că există o OUG în acest sens.

„Nu va creşte, pentru că avem o Ordonanţa prin care preţul gazului rămâne acelaşi pentru un an de zile. 70% din preţul căldurii este gazul, 15% certificatele verzi, iar restul costuri cu salariile şi altele. Ca preţul total să să crească, sub sub nicio formă”, a asigurat Creţu.

Datoriile curente ale Primăriei

Crețu s-a plâns că nu poate moderniza termocentralele din Capitală din cauza datoriilor curente ale Primăriei. Marea problemă a ELCEN este reprezentată în acest moment de datoria neachitată a Termoenergetica, prin Primăria Capitalei, care a depăşit un miliard de lei.

„Sperăm ca, după ce trece această perioadă electorală, să putem avea discuţii constructive, astfel încât să facem investiţii şi să modernizăm sistemul de termoficare şi sistemul energetic al Capitalei. Trebuie să asigurăm plata datoriilor curente. Am auzit diverse discuţii care confundă datoria istorică cu datoria curentă. Datoria veche este în instanţă, dar datoria curentă trebuie achitată la zi pentru a putea face fuziunea şi modernizarea. Noi avem acelaşi sistem din anii ’60. Este ca şi cum, astăzi, am merge pe stradă cu o maşină veche de 60 de ani, care consumă cu 30-40% mai mult” a spus Creţu.

Acesta a dezvăluit şi planul de modernizare al termocentralelor bucureştene.

„Astăzi, la ELCEN, am semnat contractele cu Ministerul Energiei, obţinând finanţare prin Fondul de Modernizare. Am reuşit să accesăm toţi banii disponibili din acest program, mai exact 362 de milioane de euro. Este o realizare incredibilă, deoarece, în faţa băncilor şi a instituţiilor financiare, trebuie să demonstrăm sănătate financiară. O parte din această sumă va fi completată din fondurile noastre proprii. În acest moment, suntem în grafic. Avem termene stabilite pentru 2025, 2028, 2029 şi 2030. Anul acesta lansăm procedurile necesare. Este foarte important că, atunci când ieşim în proceduri de licitaţie, acestea vor fi internaţionale şi deschise. Orice posibil ofertant se va uita la situaţia financiară a ELCEN şi va evalua dacă avem fondurile necesare. De aceea, este esenţial să putem avea discuţii serioase la nivel de Primărie, pentru a cofinanţa şi pentru a putea merge mai departe cu aceste proiecte.

Pentru a atrage finanţări, trebuie să demonstrăm credibilitate. Instituţiile financiare se uită la situaţia noastră şi văd datorii restante, penalităţi inutile şi companii care trag în direcţii diferite. În 2015-2020, costul finanţărilor era la jumătate, dobânzile erau sub 1% în Europa. Atunci era momentul ideal pentru investiţii, dar nu s-a înţeles acest lucru la nivel de Primărie şi Guvern”, a declarat directorul ELCEN.

Electrocentrale Bucureşti (ELCEN) este unul dintre cei mai importanţi producători de energie electrică din România şi principalul furnizor de agent termic pentru sistemul de termoficare din Bucureşti. Aproximativ 2 milioane de locuitori beneficiază de energia termică produsă de ELCEN.

Compania are în componenţă patru centrale termoelectrice: CET Bucureşti Vest, CET Grozăveşti, CET Bucureşti Sud şi CET Progresul. Acestea produc energie electrică şi termică în cogenerare, contribuind şi la producţia de energie electrică şi susţinând stabilitatea reţelei naţionale.

