Distrigaz a început reluarea etapizată a alimentării cu gaze în zona Calea Rahovei

Distrigaz a început, sâmbătă, reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale a clienților din zona Calea Rahovei, care îndeplinesc condițiile tehnice și de siguranță, potrivit unui comunicat al companiei. Gazele au fost închise în zona apropiată exploziei imediat după producerea tragediei.

„Referitor la restabilirea etapizată şi în condiţii de siguranţă a alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi de închiderea neprogramată din zona Calea Rahovei, sector 5, municipiul Bucureşti, aducem următoarele precizări: Conform aprobării nr. 15/19 octombrie 2025, emisă prin Hotărârea Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, autorităţile au permis punerea în aplicare a strategiei tehnice prevăzute în aprobare. Astăzi, 25 octombrie, în urma verificării reţelei de distribuţie de către reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele, a început reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale a clienţilor din zona Calea Rahovei, care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă.", au transmis oficiali ai companiei Distrigaz Sud Reţele, potrivit Agerpres.

Echipele Distrigaz au fost prezente în teren și au ajuns la toți cei 451 de clienți programați pentru reluarea alimentării cu gaze naturale. Dintre aceștia, pentru 174 de clienți a fost reluată alimentarea cu gaze, în timp ce pentru 225 de clienți gazul a rămas întrerupt deoarece au fost detectate pierderi pe instalația de utilizare individuală sau comună. De asemenea, 52 de clienți nu au fost prezenți la domiciliu, iar pentru aceștia nu s-a putut relua alimentarea cu gaze.

De asemenea, compania face mai multe recomandări clienților pentru care nu s-a reușit reluarea alimentării cu gaze naturale. Astfel, dacă la instalaţia de utilizare individuală sau comună au fost detectate pierderi de gaze, clienţii trebuie să contacteze un operator economic autorizat de ANRE pentru a remedia neconformităţile şi a realiza revizia instalaţiei de utilizare, pentru ca reluarea alimentării cu gaze naturale să se facă în condiţii de siguranţă.

În situaţia în care clienţii nu au fost acasă, pentru ca alimentarea cu gaze naturale să poată fi reluată, aceştia trebuie să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze al Distrigaz Sud Reţele, care este disponibil non-stop.

Programul de reluare a alimentării cu gaze naturale continuă duminică, 26 octombrie 2025, în intervalul 10:00 - 20:00.

„Avem rugămintea, ca, în intervalul orar 10:00 - 20:00, clienţii de la imobilele mai sus amintite să asigure accesul reprezentanţilor Distrigaz Sud Reţele în vederea reluării alimentării cu gaze naturale în condiţii de siguranţă. Menţionăm că, în cazul clienţilor Asociaţii de Proprietari, membrii acestora trebuie să asigure accesul în fiecare locaţie/apartament. Pentru imobilele amplasate pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 şi 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 şi 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A, reluarea alimentării cu gaze naturale se va face doar după finalizarea cercetărilor organelor abilitate.", se menţionează în comunicat.

