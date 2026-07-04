Distrigaz Sud Reţele a oprit furnizarea pentru un bloc din Sectorul 6 al Capitalei, din cauza unor defecţiuni la instalaţia comună

Peste 150 de consumatori din sectorul 6 al Capitalei au rămas fără gaze naturale, sâmbătă seară, după ce societatea Distrigaz Sud Reţele a întrerupt furnizarea din cauza unor defecţiuni la instalaţia comună de utilizare a blocului. Distrigaz Sud precizează că, potrivit legislaţiei în vigoare, instalaţia comună de utilizare aparţine clienţilor şi nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Reţele.

Distrigaz Sud Reţele informează că societatea a întrerupt temporar alimentarea cu gaze naturale a instalaţiei comune de utilizare ce alimentează imobilul situat pe strada Sergent Alexandru I Cutieru, nr. 25B, bloc 1, scara 2, din sectorul 6 al municipiului Bucureşti.

„În urma unui incident produs la instalaţia de utilizare ce alimentează imobilul de la adresa mai sus menţionată, pentru asigurarea condiţiilor de securitate, Distrigaz Sud Reţele a fost nevoită să întrerupă temporar alimentarea cu gaze naturale în data de 4 iulie 2026, începând cu ora 18:43. Ca urmare a acestei întreruperi neprevăzute sunt afectaţi 155 de clienţi casnici, alimentaţi prin intermediul acestei instalaţii comune de utilizare”, precizează sursa citată, într-un comunicat de presă.

Distrigaz Sud Reţele a luat această măsură până la remedierea, de către o firmă autorizată A.N.R.E., a defecţiunilor instalaţiei de utilizare.

Reprezentanţii societăţii precizează că, potrivit legislaţiei în vigoare, instalaţia comună de utilizare aparţine clienţilor şi nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Reţele.

Conform reglementărilor elaborate şi aprobate de A.N.R.E., pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, de către Distrigaz Sud Reţele, a clienţilor afectaţi, este necesară contractarea, de către clienţi, a unui operator economic autorizat A.N.R.E. pentru remedierea defectelor şi efectuarea reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare şi ulterior, transmiterea către Distrigaz Sud Reţele a documentelor justificative întocmite de către respectivul operator economic.

„După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale”, mai arată sursa citată.

Editor : A.C.