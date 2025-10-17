Live TV

Doar 17% din locuințele din România au asigurare în fața dezastrelor. Câte apartamente vor fi despăgubite în cazul exploziei din Rahova

Bolojan: „În România, nu avem o cultură a asigurării locuințelor”

La nivel național, doar 17% dintre locuințe sunt asigurate complet, ceea ce înseamnă că 8 din 10 sunt în continuare vulnerabile, transmit reprezentanții Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare (UNSAR). În cazul exploziei din cartierul Rahova din Capitală, în jur de 45 de apartamente afectate sunt protejate de o poliță de asigurare. Premierul Ilie Bolojan a declarat la rândul său că în România nu s-a reușit construirea unei culturi a polițelor de asigurări care să ofere protecție în cazul unor tragedii. 

„Din informațiile preliminare, cel puțin 45 dintre locuințele afectate (în urma exploziei din cartierul Rahova n.red) sunt protejate de o poliță facultativă de asigurare – la nivelul Membrilor UNSAR.

Explozia este un risc de bază acoperit de polițele de asigurare facultativă a locuinței. Doar 30% dintre locuințele din Regiunea București–Ilfov sunt protejate printr-o poliță facultativă (aici se și plătesc cele mai multe despăgubiri, de altfel). Pe locul secund se află Regiunea Vest, cu 20%, pe locul 3 – Regiunea Centru, cu 18%.

Procentul celor care au locuința asigurată facultativ este și mai mic la nivel național: concret, doar 17% (1,7 mil.) dintre locuințele din România sunt asigurate complet (PAD + facultativă) – ceea ce înseamnă că 8 din 10 sunt în continuare vulnerabile”, au transmis vineri, printr-un comunicat de presă, reprezentanții UNSAR. 

Cea mai mare daună plătită în baza unei asigurări facultative de locuință, în urma unei explozii, a fost de  555.000 lei în 2023, respectiv 255.000 lei în 2024, mai transmit aceștia. 

Citește și: Explozie puternică într-un bloc din Rahova, în București: Trei morți și 13 răniți. Parchetul a deschis dosar penal pentru distrugere

Bolojan: „În România, nu avem o cultură a asigurării locuințelor”

Și premierul Ilie Bolojan a vorbit despre problema asigurării locuințelor, spunând că suntem în continuare vulnerabili în fața dezastrelor. 

„Din păcate, pentru că ani de zile nu am reușit să construim o cultură solidă a asigurării locuințelor în România, atunci când se produc astfel de tragedii, precum cea de la Broșteni, în Suceava, constatăm că doar o mică parte dintre apartamente sunt asigurate.

Am încercat inclusiv prin scheme de sprijin să susținem într-o proporție mai mare locuințele asigurate, însă această situație arată, din nou, cât de vulnerabili suntem atunci când lipsesc aceste măsuri de protecție”, a declarat Bolojan, vineri, într-un interviu la Radio România Actualități. 

O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Trei persoane au murit, iar 13 victime au fost duse de urgență la spital.

