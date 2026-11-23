Doar 17% dintre elevii din România folosesc serviciile consilierilor școlari, potrivit unor studii invocate de ministrul Educației, Sorin Costreie. Una dintre explicații este percepția potrivit căreia elevii care merg la consiliere ar avea o problemă, în loc ca acești specialiști să fie priviți ca îndrumători care îi pot ajuta să își descopere aptitudinile și să își aleagă o profesie.

„Avem studii care ne arată că doar 17% din elevi folosesc, să spun așa, competențele consilierilor școlari. E foarte puțin. Aceștia sunt văzuți cum sunt văzuți la noi, în societate, psihologii și psihiatrii, adică dacă te duci la consiliere, tu, ca elev, ai o problemă. Nu sunt văzuți ca niște îndrumători”, a declarat Sorin Costreie, duminică seară, la TVR Info.

Ministrul a atras atenția și asupra faptului că mulți elevi nici măcar nu știu cine este consilierul școlar din unitatea lor de învățământ.

„Foarte mulți elevi cu care am vorbit - și avem și studii - ne spun că nici nu știu care e consilierul școlar în școala respectivă. Și multe lucruri de tipul ăsta. Or, ele trebuie încet, încet reglate și să intrăm într-o normalitate mai bună în care elevul să fie mai bine orientat în funcție de competențele sale, de dorințele sale, să-i ascultăm”, a adăugat el.

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Cum îi pot ajuta consilierii școlari pe elevi să își găsească vocația

Sorin Costreie consideră că serviciile de consiliere îi pot ajuta pe tineri să își descopere vocația și să aleagă un parcurs profesional potrivit aptitudinilor și dorințelor lor.

Ministrul a susținut că România pierde mult potențial din cauza faptului că numeroși oameni ajung să lucreze în domenii care nu li se potrivesc sau care nu le aduc satisfacție.

România „irosește foarte mult și creativitate, și dăruire, și inventivitate pentru că oamenii nu prea fac ce le place și nu sunt la locul potrivit”, a afirmat Costreie.

Acesta a explicat că, prin discuții cu elevii și părinții, consilierii școlari pot contribui la identificarea aptitudinilor tinerilor și la orientarea lor profesională.

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Consilierea școlară, un instrument pentru prevenirea bullyingului și a violenței

Ministrul Educației a subliniat că discuțiile cu un consilier școlar pot avea un rol important și în prevenirea violenței în școli. Potrivit acestuia, lipsa de comunicare și sentimentul că nu sunt ascultați de adulți pot genera frustrări în rândul elevilor, care se pot manifesta ulterior prin comportamente agresive.

„Ştiţi că ei (tinerii - n.r.) se plâng îngrozitor de mult că noi, profesorii, părinţii, nu îi vedem, nu îi ascultăm. Şi asta vă daţi seama că naşte frustrare. Această frustrare după aceea se poate manifesta în forme violente, să spunem, latente, dar generalizate de tipul bullying-ului sau în zone mai radicalizate în care, aţi văzut, se scoate cuţitul şi se poate ajunge la lucruri mult mai grave”, a spus Sorin Costreie.

Editor : A.P.