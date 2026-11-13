Doar patru dintre cei 22 de elevi ajunși la spital după incidentul de la un liceu din Neamț au rămas internați peste noapte

Doar patru dintre cei 22 de elevi ai Liceului „Vasile Alecsandri” din Săbăoani, care au fost aduşi cu ambulanţele la Compartimentul de Primiri Urgenţe Roman, au rămas internaţi peste noapte în spital, restul fiind externaţi, a informat Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Neamţ.

„Din cei 22 de elevi prezentaţi la Compartimentul de Primire Urgenţe din cadrul spitalului, 18 elevi au fost transportaţi la domiciliu, cu recomandarea către aparţinători de a se respecta normele de igienă personală”, a declarat purtătorul de cuvânt al DSP Neamţ, Daniela-Florina Gafiţa, citată de Agerpres.

Ceilalţi patru copii urmează să fie externaţi în cursul dimineţii de vineri.

Între timp, cursurile în corpul de clădire al liceului unde s-a produs incidentul au fost suspendate pentru ziua de vineri.

Joi dimineaţă, 22 de elevi şi un angajat al şcolii au fost transportaţi la Centrul de Primiri Urgenţe Roman, după ce au acuzat dureri de cap, ameţeli şi usturimi în gât.

Autorităţile au declanşat Planul Roşu de Intervenţie, timp de două ore.

Deocamdată nu a fost precizată sursa care a condus la această situaţie.

Editor : A.P.