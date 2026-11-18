Agenția Europeană de Mediu arată că doar un sfert dintre români au casele asigurate împotriva dezastrelor naturale, așa cum este un cutremur. Asigurarea locuinței este obligatorie prin lege. În ultimii 45 de ani, o parte infimă a pagubelor provocate de cutremure, inundații sau alunecări de teren au fost acoperite de asigurări.

Între 1980 și 2025, pagubele generate de fenomenele meteo extreme ajung la aproape 1 trilion de euro, iar abia 20% din bunuri au fost asigurate în această perioadă.

Doar între 2021 și 2025 s-au produs o treime din aceste pagube: 270 de miliarde de euro. Iar în 44% din cazuri aceste pagube au fost generate de inundații.

În ceea ce privește gradul de acoperire a acestor pagube prin asigurări, vedem discrepanțe majore în Europa. De exemplu, în Danemarca și Luxemburg, 60% din pagube au fost acoperite din asigurări, în timp ce procentul ajunge la abia 2% în România, Bulgaria și Cipru. Este vorba de avarii directe generate de fenomenele meteo, nu și de pierderi economice generate de întreruperea activității.

Pagina Daily Briefing dă exemplul Hidroelectrica, care anul acesta, în perioada de secetă, a suferit o contracție a profitului de la 727 de milioane de lei perioada de anul trecut la 537 de de milioane de lei.

Comisia Europeană are în vedere creșterea gradului de acoperire a asigurărilor în Europa, iar pentru acest lucru vor fi anunțate primele măsuri până la finalul anului 2027.

Editor : A.C.